 ГПУ взяла під контроль хід розслідування ймовірного насильства над дітьми в притулку "Світанок" в Одесі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У зв’язку з резонансом та численними публікаціями у ЗМІ заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов направив прокурору Одеської області доручення щодо перевірки оприлюднених фактів", - говориться в повідомленні.

Мова йде про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів центру, а й працівників правоохоронних органів, приниження, ґвалтування неповнолітніх.

"Ця перевірка дасть можливість встановити об’єктивні обставини, причини скоєння цих нелюдських дій, виявити винних осіб і якомога швидше направити справу до суду", - зазначив Мамедов.





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Наразі територіальними підрозділами органів Національної поліції Одеської області та ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами катування та інших порушень прав вихованців КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 127 (тортури), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.3 ст. 152 (зґвалтування), ч.2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України

Нагадаємо, раніше активістка Зоя Мельник написала 26 жовтня у Facebook про факти насильства над вихованцями притулку "Світанок" в Одесі з серпня до жовтня 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру та поліцейський Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, через насильство діти неодноразово тікали з притулку.

У пресслужбі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей та персоналу установи. За їхньою оцінкою стан дітей критичний і такий, який "потребує кризового втручання".

У 2018 році також почався скандал довкола притулку "Світанок" після публікації тоді ще співробітниці патрульної поліції Одеси Зої Мельник. Вона познайомилася з дівчинкою з притулку, яка розповіла, що вихователі застосовують до неї методи фізичного впливу.