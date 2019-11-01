 Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського

"Так, це правда. І не тільки він (народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура. - Ред.), але і багато народних депутатів зверталися з цього приводу. Провадження було відкрито в понеділок, там очевидні ознаки злочину, за якими було відкрито провадження. Здається, ДБР зараз розслідує", - сказав Генпрокурор в п'ятницю, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена депутатом Качурою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.

Рябошапка підкреслив, що йдеться про "фактові справі за цим повідомленням у фейсбуці".

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.