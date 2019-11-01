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 Політика України
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Все про:кримінальна справа (381) Рябошапка Руслан (176) Качура (14) Федина (10)

 Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтверджує факт розслідування кримінальної справи щодо повідомлення у фейсбуці, в якому брала участь народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина.

"Так, це правда. І не тільки він (народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура. - Ред.), але і багато народних депутатів зверталися з цього приводу. Провадження було відкрито в понеділок, там очевидні ознаки злочину, за якими було відкрито провадження. Здається, ДБР зараз розслідує", - сказав Генпрокурор в п'ятницю, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена депутатом Качурою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.

Рябошапка підкреслив, що йдеться про "фактові справі за цим повідомленням у фейсбуці".

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157331
 
   
 Топ коментарі
 
Украина при этой зелёной пленсени скатывается в Парашу. Стремительно скатывается в Парашу.
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Дубинский угрожал газом тоже в фейсбуке.
Фактовое дело.
Где дело по Дубинскому, шапка?
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ЖАХ!! Шевченко, який виступає на рашинських каналах і плює на всю Україну підриваючі її сувернітет і імідж на міжнародній арені "чистий", а жінка, яка сказала що там іде війна і можуть підірвать нелоха, винна! Зебіли, щоб вам кожної ночі снився ад - ви там будете!
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Это ты про бабу Йулю,которая при овоще сесть не побоялась?Вот она действительно "с яйцами",хоть и не в моем вкусе.А эти две,так шантропа.Язык как говорится без костей.
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Я не понял! Чего зеленосопливое стадо так раздухарилось по поводу Пецы? Какое непосредственное отношение Пеца Барыга имеет к "оскорблению бессмертия" его величества Зюзи Первого Кагального? Уж на что я не перевариваю этого Бессарабского Покруча, но все же, сколько раз публично ему желали, чтоб он сдох, Барыге и его свите, включая генпрокурвов, хватило ума не реагировать на такие и прочие сакральные проклятия.
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Конечно.Барыга никогда никого не имеет,вернее имеет чужими руками,или языками.Федына ж з "неба свалилась",а не с фракции бпп,то биш "ес".
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Всеволод, вот открой истину людям, ты тупой или придуриваешься ?
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А это важно Алексей?Хотя будет интересно услышать ответ.
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Нет, Александр, совершенно не важно, люди и так понимают, но я надеялся, всё таки, что он придуривается
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Ответ порохобота продажный как и их хазяин.Был в СДПУ-О,потом регионал,потом "наша Украина",потом министр экономики при овоще,потом бпп,щас ес.А между всей этой беготней-фсе офшоры,панамы,Мальдивы,"слепые трасты".Ну Паниковский одним словом."Продаст-купит,затем опять продаст,но уже в два раза дороже".
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зеленые чмошники утрутся
и да, я тоже понимаю что на передовой стреляют и взрываются снаряды. даже тогда когда там шарится недомерок в белой рубашке.
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Сам факт уголовного преследования из-за высказывания Федыни говорит о тмо, что Зеленский и его "Слуга народа" - говно.
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а ты?
Товарищ ты запоминай,
Пройдет она,
И демократия и гластность!
И вот тогда,
Госбезопастность Напомнит ваши имена

или ты наивный и не знаешь, что зеленосоплям не простят это слив страны...
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замордует зелень девченку - лихо так по кацапски кровушки попьют...
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Как я и говорил раньше, в суде они будут оправдываться, а сейчас ожидаю вопли в слезах, я не это имела ввиду, нивинаватая я.
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из Вошьдя зебилов лепят Хйла Малоросского
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И Вас найдут. И Вы отвечать будете. А как Вы думаете? Оскорблять и, чтоб не нести за это никакой ответственности? Думай-те.
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Еще забыл добавить сатрапы,эксплуататоры,классовые враги.
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Не нужно оправдываться перед ЧМОм!!!! Федина и Зверобой сепаров и армии РФ боялись! Это уголовное дело убьет рейтинг Слуги Олигархата!!!! Мышь лезет в мышеловку!!!!
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СЄргєй.. ні... уя незрозумів... Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 1187

Федина и Зверобой сепаров и армии РФ боялись! Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 8617

чого це ?
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Да он бухой или обколотый, как его гаспадин.
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Провадження було відкрито в понеділок, там очевидні ознаки злочину, за якими було відкрито провадження. Здається, ДБР зараз розслідує", - сказав Генпрокурор

без лінгвістичної експертизи НІХТО,особливо Генпрокурор не може заявляти про ОЧЕВИДНІСТЬ ОЗНАК ЗЛОЧИНУ ...
По Моєму,є лише підозра на злочин , в словах Марусі Звіробій(неповідомлення про злочин)..
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80% народа Украины желают того же для гопника, который через манипуляции сознанием и фальсификации захватил власть в Украине.
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80% от 8%,что за Потроха проголосавало?А сейчас,так не более 3%.А 80% от 3% знаешь сколько будет?Посчитай.Хотя можешь и не считать.Фуйня будет генацвале.
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Що вона неправильно сказала? Вова не служив, не сидів в окопі, не був під обстрілом, не витягав з під пуль і уламків поранених товаришів, не ховав побратимів. І він сміє хамити, грубіянити воїну - захиснику Батьківщини. Був би він чесним і порядним, то вибачився б.
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Не переживай, в Качановке ей все объяснят.
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Що нэправыльно казала,то ей в суде объяснят.Дождемся суда.Нечего гадать.
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дебилушка, всё что понизиться, так это у тебя уровень тестостерона, ну и рейтинг в кругу тупоголовых порохоботав, а это всего лишь 5-8% , у других же повыситься, так как некому не приятно что всякие мразоты паскудят тебя и твой выбор, причем ни за что, и почему то когда ваш Петя ветеранов на михомайдане на колени ставил, вы мрази вместе с фединой кричали что это заезжие казачки и надо их расстреливать как в Америке, а сейчас вы **** недовольны, тыкнули им, от кормушки отодрали, и теперь своего пахана вернуть хотите ? *УЙ ВАМ.
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Очевидная в этом деле только Рябая Шапка.
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Федина=Фарион только моложе, злее и страшнее
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