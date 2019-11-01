 Я спокійно ставлюся до ініціативи своєї відставки і готовий обговорити її в Раді, - Рябошапка

"Насправді, ніякої реакції немає: професійна і спокійна", - сказав Рябошапка журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про те, як відреагував на ініціативу Дубінського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Якщо підписів буде досить, щоб спілкуватися в парламенті на предмет цих підписів, то я прийду в парламент і буду спілкуватися. А поки що навіть немає про що говорити", - додав генпрокурор.
Відповідаючи на запитання про те, чи відома йому причина, з якої в Раді ініціюють його відставку, Рябошапка сказав: "Напевно, хтось не задоволений тим, що ми робимо. Напевно, реформи, які ми зараз проводимо, зачіпають чиїсь інтереси і люди відчувають, що збільшуються ризики для них, тому вони вживають заходів, щоб погані наслідки для них не настали".
Так само, а що змінить переатестація прокурорів?...
невже більше хороших справ у судах розглянуть? чи більше справедливості буде при "новоатестованих" прокурора порівняно з "недоатестованими" ?...
просто знущання над людьми з досвідом і вищою освітою...
І все це виключно заради самопіару і удаваної важливості і радості перебування при владі...
Выгоните в шею этого "спокойного", бо от таких чертей вреда всегда больше, чем ожидаешь от них пользы.
Новой власти надо было в первую очередь разуть и раздеть до трусов и шнурков эту соевую гниду, тогда бы и "мутной воды" в Украине поубавилось.
Интересно получается,для того,чтобы не потерять партнёрство с западом,нынешняя власть идёт на очень рискованный шаг-подписание и ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ т.н. "формулы майера",рискуя территориями и утратой стратегически важных объектов,обильно политых кровью украинских граждан.А вот самоЛИЧНО Рябошапка ставит убежище фигуранта уголовных дел о мошенничестве и присвоении особо крупных сумм (речь о миллиардах долларов)-Коломойского ценой,которая выше партнёрства и помощи Украине (которой она вкрай нуждается) и можно рисковать партн1рством 9потому как именно партнёры очень скоро затребуют выдачи Коломойского)...РЯБОШАПКУ-В ОТСТАВКУ!!! НЕМЕДЛЕННО!!!