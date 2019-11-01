EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2294  18
Все про:відставка (574) Рябошапка Руслан (176)

 Я спокійно ставлюся до ініціативи своєї відставки і готовий обговорити її в Раді, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що спокійного ставиться до ініціативи його відставки, яку озвучив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

"Насправді, ніякої реакції немає: професійна і спокійна", - сказав Рябошапка журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про те, як відреагував на ініціативу Дубінського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Якщо підписів буде досить, щоб спілкуватися в парламенті на предмет цих підписів, то я прийду в парламент і буду спілкуватися. А поки що навіть немає про що говорити", - додав генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи відома йому причина, з якої в Раді ініціюють його відставку, Рябошапка сказав: "Напевно, хтось не задоволений тим, що ми робимо. Напевно, реформи, які ми зараз проводимо, зачіпають чиїсь інтереси і люди відчувають, що збільшуються ризики для них, тому вони вживають заходів, щоб погані наслідки для них не настали".

Читайте також: Дубінський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157330
 
 
 Топ коментарі
 
- Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения, - думал Бендер (с).
 показати весь коментар
 
От скажу вам откривенно, как таки говорят в Одессе на Приображенке, шо за оту отставку я не имею шо сказать, но имею сказать шо сегодня на минуточку 1 ноября и скоро таки ЙОЛКА. Я спокойно отношусь к к инициативе своей отставки и готов обсудить ее в Раде, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7114
 показати весь коментар
 
Потому что у него ширинька на заднице.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Навала за навалой.Ну почему Президент не застёгивает пинджак в ширинку?.Что-то не так!
 показати весь коментар
 
 
Потому что у него ширинька на заднице.
 показати весь коментар
 
 
От скажу вам откривенно, как таки говорят в Одессе на Приображенке, шо за оту отставку я не имею шо сказать, но имею сказать шо сегодня на минуточку 1 ноября и скоро таки ЙОЛКА. Я спокойно отношусь к к инициативе своей отставки и готов обсудить ее в Раде, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7114
 показати весь коментар
 
 
Запасаемся попкорном и наблюдаем. В красном углу ринга - Рябошапка. В зеленом - беня. В качестве арбитра преЗЮдент. Нас ожидает интереснейший поединок.
 показати весь коментар
 
А що змінить відставка/невідставка?...
Так само, а що змінить переатестація прокурорів?...
невже більше хороших справ у судах розглянуть? чи більше справедливості буде при "новоатестованих" прокурора порівняно з "недоатестованими" ?...
просто знущання над людьми з досвідом і вищою освітою...
І все це виключно заради самопіару і удаваної важливості і радості перебування при владі...
 показати весь коментар
 
- Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения, - думал Бендер (с).
 показати весь коментар
 
 
То какого хрена ты залез на эту должность, "спокойный"? Шобы продолжать спокойно торговать делами, как твой картавый предшественник?
Выгоните в шею этого "спокойного", бо от таких чертей вреда всегда больше, чем ожидаешь от них пользы.
 показати весь коментар
 
 
Нельзя... Бо его прикрывал жирный мальдивский хряк. Который крышевал (и продолжает крышевать) всех топ ворюг и стяжателей Украины.
Новой власти надо было в первую очередь разуть и раздеть до трусов и шнурков эту соевую гниду, тогда бы и "мутной воды" в Украине поубавилось.
 показати весь коментар
 
уже скоро наступит время когда народ отделит шапок от рябых зелёных от каломмасных
 показати весь коментар
 
 
Да,после заявления Рябошапки,что в случае требования экстрадиции Коломойского по зарубежным следственным делам,ему необходимо уйти с поста.Подобные вопросы-выдача подозреваемого в уголовных преступлениях в других странах есть не только единоличное мнение генпрокурора...и даже не в купе с президентом.Для этого есть профильные комитеты и обсуждение в парламенте.Пусть Рябошапка не юродничает,что основанием отказа может стать украинское гражданство.Преценденты выдачи украинских граждан другому государству были и этой же властью.
Интересно получается,для того,чтобы не потерять партнёрство с западом,нынешняя власть идёт на очень рискованный шаг-подписание и ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ т.н. "формулы майера",рискуя территориями и утратой стратегически важных объектов,обильно политых кровью украинских граждан.А вот самоЛИЧНО Рябошапка ставит убежище фигуранта уголовных дел о мошенничестве и присвоении особо крупных сумм (речь о миллиардах долларов)-Коломойского ценой,которая выше партнёрства и помощи Украине (которой она вкрай нуждается) и можно рисковать партн1рством 9потому как именно партнёры очень скоро затребуют выдачи Коломойского)...РЯБОШАПКУ-В ОТСТАВКУ!!! НЕМЕДЛЕННО!!!
 показати весь коментар
 
 
Давно пора. Скоро 100 дней, но в деле свиноборонпрома никаких подвижек.
 показати весь коментар
 
 
Только Сакварелидзе должен быть у нас Генеральным Прокурором.
 показати весь коментар
 
а самому подать в отставку слабо? наговорил на подметание двора возле здания, где размещается любое юридическое агентство, и слюни распускает, что, типа, согласен будет? ссыкло
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору