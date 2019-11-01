 Справи про можливі розкраданні, скоєні колишніми власниками "Приватбанку", передано для розслідування в НАБУ, - Рябошапка

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нині ця справа нашими силами майже не здійснюється, залишилося дві експертизи, які ми завершуємо. Паралельно декілька проваджень ми передаємо до НАБУ, оскільки з 20 листопада ми взагалі не зможемо розслідувати справи, тому ми маємо консолідувати всі матеріали в одних руках, і майже всі матеріали вже в НАБУ", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.
Нагадаємо, що на момент націоналізації "Приватбанку" найбільшими його акціонерами були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Соевые, запевай!!
пирожокпорцию шаурмы.
И клятый порох так далеко зашел в борьбе против крупного собственника, что даже ФБР подкупил и суд организовал.
А Петя да, Петя коррупционер, подкупил Лондонцский суд, потом Делаверский, ФБР, нью-йоркскую фирму Кролл. Хорошо, что он не может подкупить НАБУ, т.к. его уже Игорьвалерьич купил.
А вдруг Лера взяла бабки у Игоря и не исполнила что обещала? Обмануть такую пройдоху как Беня... Гений. То-то у них давно вышло это на невиданный уровень дружелюбия.
уж не гонтареву ли решили обвинить в расхищении привата???
во будет ох...но ))))