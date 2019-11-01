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 Політика України
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Все про:Боголюбов (28) ГПУ (3322) Коломойський (628) Приватбанк (337) Рябошапка Руслан (176)

 Справи про можливі розкраданні, скоєні колишніми власниками "Приватбанку", передано для розслідування в НАБУ, - Рябошапка

Кримінальні провадження, що стосуються можливих розкрадань, скоєних колишніми власниками "Приватбанку", передані для розслідування в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині ця справа нашими силами майже не здійснюється, залишилося дві експертизи, які ми завершуємо. Паралельно декілька проваджень ми передаємо до НАБУ, оскільки з 20 листопада ми взагалі не зможемо розслідувати справи, тому ми маємо консолідувати всі матеріали в одних руках, і майже всі матеріали вже в НАБУ", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кейс "Приватбанку" є ключовим для макростабільності і знаковим для сприйняття країни інвесторами, - Гончарук. ВIДЕО

Нагадаємо, що на момент націоналізації "Приватбанку" найбільшими його акціонерами були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157328
 
 
 Топ коментарі
 
Значит, недолго Рябошапке генпрокурорствовать. Кто зебуину дороже, отец родной беня или какой-то там рябошапка?
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А Ха Ха Ха Ха Ха класс инфа для зебилов . Ты это как найдешь хищение посадишь беню так и оглашай свои достижения а так это пук в воду впрочем как и вся ваша деятельность сплошная шляпа
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Беня немного был на гос. должностях довольно высокого уровня. Может поэтому. А может просто хотят "слить " это дело. Думаю, второе вероятней.
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Отлично, зачет! Возьми с полки пирожок порцию шаурмы.
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Истерика? Где? Это навас слово Порох действует как красное на быка. А лично я сижу и гадаю, как долго этот цирк продлится.
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Справа в ГПУ майже не рухалася протягом майже трьох років. Тепер на Набу єдина надія. Справа покаже , чи виросло вже НАБУ із дитячих штанців.
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича! (С)
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Вот почему Бенина собачка Дубинский требует снятия Рябошапки! Бене могут сделать чуть больно!)
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Значит, недолго Рябошапке генпрокурорствовать. Кто зебуину дороже, отец родной беня или какой-то там рябошапка?
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А Ха Ха Ха Ха Ха класс инфа для зебилов . Ты это как найдешь хищение посадишь беню так и оглашай свои достижения а так это пук в воду впрочем как и вся ваша деятельность сплошная шляпа
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Такое может случиться с каждым очень крупным собственником, раз и отобрали один из самых крупных, рентабельных банков, не забывая вешать лапшу на уши простым людям.
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Я даже кушать не могу, всё переживаю за дорогого Игорьвалерьича. Как он бедняга без банка выживает. И вообще у олигархов надо всё отнять и поделить, особенно у барыги, а спасителю Украины Игорьвалерьиччу вернут незаконно отобранный банк.
И клятый порох так далеко зашел в борьбе против крупного собственника, что даже ФБР подкупил и суд организовал.
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Вы же знаете, Игорьвалерьич объявил себя не-олигархом, поэтому взятки с него гладки.
А Петя да, Петя коррупционер, подкупил Лондонцский суд, потом Делаверский, ФБР, нью-йоркскую фирму Кролл. Хорошо, что он не может подкупить НАБУ, т.к. его уже Игорьвалерьич купил.
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У Рябошапки в отличие от папередника есть образование -диплом университета Соломона.Уж он то покажет израильтянам Коломойскому и Боголюбову козью морду.
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Только вот при чем тут НАБУ? Поправьте, если я ошибаюсь.
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Беня немного был на гос. должностях довольно высокого уровня. Может поэтому. А может просто хотят "слить " это дело. Думаю, второе вероятней.
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Ну так дело же расследуется по факту вывода денег из "Привата". Не, если он конечно подмазывал кого в НБУ, то вполне объяснимо.
А вдруг Лера взяла бабки у Игоря и не исполнила что обещала? Обмануть такую пройдоху как Беня... Гений. То-то у них давно вышло это на невиданный уровень дружелюбия.
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а какое отношение к этому имеет набу?
уж не гонтареву ли решили обвинить в расхищении привата???
во будет ох...но ))))
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