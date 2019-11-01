 "Слуга народу" обговорить ситуацію з Яременком наступного тижня, - Корнієнко

"У нас буде наступного тижня засідання фракції, ми будемо це обговорювати, якщо до цього не буде якихось дій з цього приводу", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він уточнив, що фракція налаштована на роботу і може зібратися наступного четверга - все залежить від графіка роботи комітетів.
"Настрій у фракції більше про роботу, ніж про з'ясування стосунків", - сказав Корнієнко.
Нардеп також зазначив, що фракція - це не правоохоронні органи, може тільки провести політичну розмову з колегами.
Раніше фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" порушили питання про доцільність перебування народного депутата Яременка на посаді глави комітету з питань зовнішньої політики.
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
Иначе можно делать вывод , что СН строит партию ФАШИСТСКОГО ТОЛКА
Обращение редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ
Редакция Интернет-издания #Буквы выражает свою обеспокоенность относительно заявления заместителя председателя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко о работе СМИ в Верховной Раде Украины.
Заявление Корниенко опубликовано на сайте "LB.ua" 31 октября 2019 года.
Слова господина Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов, Интернет-издание #Буквы расценивает как призыв журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.
Также мы расцениваем заявление господина Корниенко как давление непосредственно на Интернет-издание #Буквы, которое днем ранее опубликовало фотофакты переписки народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Богдана Яременко с проституткой. Отметим, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады Украины. Позже сам депутат признал факт переписки и публично извинился перед фракцией и Президентом Украины.
Обращаем внимание, что народный депутат, находясь в стенах Верховной Рады Украины, является публичным лицом, представляя интересы граждан Украины в Парламенте. Учитывая это, обязанностью СМИ является информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.
Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине.
Вот вам ИНТРЕСНЫЙ коммент с форума
Поки що є зародки. Але зважаючи на те, як швидко зеленські пройшли шлях від демократичних виборів до повноти авторитарної влади, все може статися за рік. Фактично залишилось підпорядкувати судову систему і це реально для монобільшості. А ще домовитись з власниками і поставити під контроь ЗМІ, аби почати пропагандис
"Речи не раз уже слышали модные:
мол, перемены грядут.
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут."
Вот это уже скандал ТАК СКАНДАЛ !