 Профспілку ДП "Укрспирт" не пустили на зустріч до Президента

Профспілка державного підприємства "Укрспирт" вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Тернополі. Відповідну заяву вони опублікували в Facebook, пише УНІАН.

"Зустріч Президента відбулась, але без участі представників Профспілки ДП "Укрспирт", які приїхали з 5 різних областей, аби донести свою позицію щодо критичної ситуації на держпідприємстві. Працівників ДП "Укрспирт", які представляють трудовий колектив не пустили на зустріч до Президента, залишивши їх за дверима ОДА", - заявили в Профспілці.

Працівники ДП "Укрспирт" закликають Володимира Зеленського знайти в робочому графіку час і зустрітися з ними у Тернополі. У своїй заяві вони акцентують, що не проти приватизації ДП "Укрспирт". Вони стурбовані намірами демонополізувати спиртову галузь перед цією приватизацією.

"Наголошуємо, що ми не проти приватизації ДП "Укрспирт". Ми проти демонополізації спиртової галузі України в "турборежимі" та подальшої незваженої приватизації, внаслідок якої спиртова галузь буде безповоротно знищена", -зазначено у заяві.

Загалом вони мають чотири вимоги і просять, аби їхню думку почули:

- Відкликати законопроект від 23 жовтня 2019 року № 2300 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового, як такий, що знищує спиртову галузі України та суміжні галузі переробки сільськогосподарської сировини, загрожує безробіттям, соціальною напругою та новою хвилею масової імміграції з країни;

- Переглянути призначення Сергія Блескуна на посаду в.о. директора ДП "Укрспирт", як особи що має конфлікт інтересів та не може працювати на керівних посадах в галузі. Дослухатися до думки трудового колективу ДП "Укрспирт" при прийнятті кадрових рішень та провести конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт" у передбачений законодавством спосіб;

- Включити делегованих представників профспілкових виборних органів, а саме Сосницького Віталія Володимировича, Дмитерка Олега Михайловича та Радзьоху Катерину Валеріївну до роботи в комітетах та підкомітетах Верховної Ради України, комісіях та робочих групах органів державної влади з реформування спиртової галузі України, в тому числі з розгляду законопроекту від 23 жовтня 2019 року № 2300;

- Внести зміни до Кримінального кодексу України та посилити кримінальну відповідальність за незаконне виробництво та/або реалізацію підакцизної продукції (спирту етилового, лікеро-горілчаних виробів тощо).





