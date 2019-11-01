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Все про:Зеленський (3437) профспілка (30) Укрспирт (40)

 Профспілку ДП "Укрспирт" не пустили на зустріч до Президента

Під час сьогоднішнього візиту в Тернопільську область Президент зібрав нараду щодо ситуації в ДП "Укрспирт", але самих представників трудового колективу на зустріч до нього не пустили.

Профспілка державного підприємства "Укрспирт" вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Тернополі. Відповідну заяву вони опублікували в Facebook, пише УНІАН.

"Зустріч Президента відбулась, але без участі представників Профспілки ДП "Укрспирт", які приїхали з 5 різних областей, аби донести свою позицію щодо критичної ситуації на держпідприємстві. Працівників ДП "Укрспирт", які представляють трудовий колектив не пустили на зустріч до Президента, залишивши їх за дверима ОДА", - заявили в Профспілці.

Працівники ДП "Укрспирт" закликають Володимира Зеленського знайти в робочому графіку час і зустрітися з ними у Тернополі. У своїй заяві вони акцентують, що не проти приватизації ДП "Укрспирт". Вони стурбовані намірами демонополізувати спиртову галузь перед цією приватизацією.

"Наголошуємо, що ми не проти приватизації ДП "Укрспирт". Ми проти демонополізації спиртової галузі України в "турборежимі" та подальшої незваженої приватизації, внаслідок якої спиртова галузь буде безповоротно знищена", -зазначено у заяві.

Загалом вони мають чотири вимоги і просять, аби їхню думку почули:

- Відкликати законопроект від 23 жовтня 2019 року № 2300 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового, як такий, що знищує спиртову галузі України та суміжні галузі переробки сільськогосподарської сировини, загрожує безробіттям, соціальною напругою та новою хвилею масової імміграції з країни;

- Переглянути призначення Сергія Блескуна на посаду в.о. директора ДП "Укрспирт", як особи що має конфлікт інтересів та не може працювати на керівних посадах в галузі. Дослухатися до думки трудового колективу ДП "Укрспирт" при прийнятті кадрових рішень та провести конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт" у передбачений законодавством спосіб;

- Включити делегованих представників профспілкових виборних органів, а саме Сосницького Віталія Володимировича, Дмитерка Олега Михайловича та Радзьоху Катерину Валеріївну до роботи в комітетах та підкомітетах Верховної Ради України, комісіях та робочих групах органів державної влади з реформування спиртової галузі України, в тому числі з розгляду законопроекту від 23 жовтня 2019 року № 2300;

- Внести зміни до Кримінального кодексу України та посилити кримінальну відповідальність за незаконне виробництво та/або реалізацію підакцизної продукції (спирту етилового, лікеро-горілчаних виробів тощо).


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157321
 
   
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Хотели заслушать начальника транспортного цеха?
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Торчок спиртом не интересуется. Да и обычным куревом тоже.
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Ну і правильно. А то ще хтось образить нашу бубочку.
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С каких это пор профсоюзы стали представителями трудового коллектива?! Профспілку ДП "Укрспирт" не пустили на зустріч до Президента - Цензор.НЕТ 9405
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Який до біса "трудовий колектив"!
Цією профспілкою заправляє аферист сосницький. Який є маріонеткою в руках організаторів різних кримінальних схем в "Укрспирті".
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Профспілка Укрспирту? Якийсь оксиморон. Профспілку ДП "Укрспирт" не пустили на зустріч до Президента - Цензор.НЕТ 3139 А хіба ще існує ця совкова відрижка?

І всі до "баріна" хочуть.
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Отрыжка - не отрыжка, но майна у профсоюзов на миллиарды
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Після розпаду совка пропонувалося це майно націоналізувати, адже все воно набувалося не за рахунок внесків. Але комуняцька морозівська більшість не дозволила цього. І тому "профспілки" завжди підтримували комуняцько-донецьких.
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Гнати потрібно афериста сосницького якнайдалі від "Укрспирту".
Ніяк не нажереться паскуда!
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