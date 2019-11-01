 Тиск Трампа на Україну почався ще кілька років тому, - Washington Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомляє видання "Washington Post".

"Стандартна тема детективних трилерів стверджує, що злочинець завжди відчуває бажання повернутися на місце злочину. Це дуже ірраціональний потяг. І читачі такої халтури часто гадають: чи не хоче такий герой насправді попастися? Можливо, реальна версія такого вигаданого сюжету якраз розгортається у всіх на очах в рамках історії про те, як президент Дональд Трамп вимагав політичну допомогу від України", - пише видання.

Республіканці сумніваються, чи українська історія дотягує до визначення "злочину на високому рівні", щоб влаштовувати за це імпічмент президента.

"Трамп пережив його перші спроби залучити іноземну політичну допомогу. Йому нічого не було за спробу отримати у Росії інформацію, яка нашкодила б Гілларі Клінтон під час виборчої кампанії у 2016 році. Але невдовзі після того, як розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера виправдало Трампа у питанні щодо "змови", він, здається, вирішив зробити це знову. Цього разу він вимагав політичний бруд від нового президента України Володимира Зеленського, поставивши під умову передачу військової допомоги Києву", - йдеться в матеріалі видання.

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Зазначається, що вочевидь Трамп вирішив, що від звинувачень в перешкоджанні розслідуванню Мюллера його теж позбавили. Хоча сам Мюллер не дав однозначної відповіді в цій справі. Можливо після цього, впевненість президента США посилилася і він поглибив свою обструктивну поведінку, не дозволяючи свідкам говорити в Конгресі про Україну чи про будь-який інший епізод його підозрілої поведінки.

Видання зазначає, що існують два питання, відповіді на які Слідчі Палати представників, ймовірно, зможуть знайти.

"Що було передумовою для першої зустрічі Трампа з тогочасним президентом України Петром Порошенком, яка відбулася 20 червня 2017 року? Київ найняв лобістську фірму BGR Group в січні того ж року, щоб налагодити контакти з американським президентом. Але нічого не сталося. А потім несподівано двері відчинилися. Чому?", - йдеться в статті.

7 червня, менш ніж за два тижні до приїзду Порошенка в Білий дім, адвокат Трампа Рудольф Джуліані відвідав Київ, щоб виступити для "Фонду Віктора Пінчука", який очолює український олігарх. Після цього він також зустрівся з Порошенком і тогочасним Генпрокурором Юрієм Луценком. Про це свідчать повідомлення фонду.

Після візиту Джуліані українське розслідування так званої "чорної бухгалтерії", в якій згадувалися і виплати колишньому голові виборчого штабу Трампа Полу Манафорту, перейшло від НАБУ лояльній до Порошенка Генпрокуратурі. Про це писав Kyiv post в номері за 15 червня 2017 року. Колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак сказав виданню: "Для мене очевидно, що хтось наказав поховати чорну бухгалтерію".

В травні 2018 року New York Times писало, що Україна "припинила співпрацю" з командою слідчих Мюллера. Газета цитувала українського депутата з партії Порошенка, який пояснював: "Ми не будемо дратувати головних політиків Америки".



и була якась таємна домовленість, що уряд Порошенка відмовиться від співпраці з розслідуванням Департаменту юстиції США проти Манафорта, звинувачення проти якого потім все одно були висунуті Мюллером? Чому посла США в Києві Марі Йованович раптом звільнили в травні? Трамп, Джуліані разом зі своїми союзниками атакували її з початку 2018 року. Але з якої причини? Український Генпрокурор Юрій Луценко сказав The Hill у березні, вона нібито дала йому список людей, проти яких не можна відкривати розслідування. Ці звинувачення Дональд Трамп-молодший повторив потім на своєму Twitte. Але Луценко потім відмовився від своїх слів. Держдепартамент оголосив, що історія була сфабрикована. Чому ж Трамп і Джуліані так сильно хотіли позбутися посла в Україні?" - зазначають у виданні.

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Колишній посол Йованович розповіла: "Особи, яких у пресі називали контактами Джуліані, вірили в те, що їхнім особистим фінансовим амбіціям заважала наша антикорупційна політика в Україні". Колишній посол могла мати на увазі Ігоря Фрумана і Лева Парнаса. Вони були клієнтами Джуліані. Минулого місяця їх звинуватили в організації незаконних внесків для допомоги іноземним урядам. Їхнім найбільшим проектом, однак, був план з продажу американського газу Україні. В цьому їм допомагав Джуліані й міністр енергетики Рік Перрі, які проводили лобіювання в компанії "Нафтогаз".

"Спроби Трампа грати політикою в Україні описується у все більшому потоці документів і свідчень. Палата представників тепер повинна вирішити, чи може він й далі обіймати свою посаду", - підсумували в виданні.