 Податкова міліція Хмельниччини ліквідувала схему незаконного імпорту та продажу молдавського спирту. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" та оперативного супроводження кримінального провадження за ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України було виявлено канал незаконного переміщення спирту молдавського виробництва через державний кордон України.

Підакцизні товари ввозилися поза митним контролем на територію прикордонних районів Вінницької області, де відбувалось їх накопичення та подальше переміщення на територію Хмельницької області з метою незаконного виробництва лікеро-горілчаних виробів.

На підставі ухвал суду проведено обшук за місцем зберігання підакцизної продукції, за результатами якого з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 7 тис. літрів спирту, розлитого у пластикові ПЕТ-бочки різних об’ємів загальною орієнтовною вартістю 1,4 млн грн.

Слідство триває".

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