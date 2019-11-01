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 Політика України
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Все про:самоуправління (27) Філатов (228)

 "Місцеве самоврядування - це не вертикаль влади. Не може бути "своїх" мерів", - Філатов

Що сьогодні відбувається в одному з найбільших міст України? Навіщо меру Дніпра власна озброєна поліція? На чому ґрунтується його впевненість, що "нова влада будує в країні КПРС"? Чому децентралізація з грошима, але без повноважень не запрацює?

На ці та інші питання у своєму інтерв'ю ZN.UA відповідає мер Дніпра Борис Філатов.

"Зараз сформувалася така ситуація у владі, коли є монобільшість, у якої в руках усі важелі впливу, — заявляє Борис Філатов. — Ніхто зараз не заважає новій владі займатися основними історичними викликами, які стоять перед країною, — війною, економікою, тарифами. Але одна річ — говорити про них під час виборчої кампанії, коли ти хочеш сподобатися всім, і зовсім інша — відповідати на них тепер. Тому у влади виникла спокуса призначати ворогів і мати під рукою людей, котрі виконують роль таких собі громовідводів. Але місцеве самоврядування - це не вертикаль влади. Воно не підкоряється партії, уряду чи президенту".

"Ми хочемо, щоб скрізь були наші мери, від "Слуги народу", — приблизно таке посилання. Я, знову ж, не посилатимуся на прізвища людей, які нам це озвучують. За результатами наступних місцевих виборів, проведенням яких нас постійно лякають. Що означає від "Слуги народу"? А що у вас, взагалі, за ідеологія? Крім рейтингу президента країни?". "Але місцеве самоврядування — це не вертикаль влади. — Воно не підвладне партії, уряду або президентові. Не може бути "своїх" мерів, "своїх" місцевих депутатів. Не треба будувати ще одну КПРС чи Партію регіонів. Ми всі чудово знаємо, до чого це одного разу призвело".

"У нас дуже складна країна. З різними регіонами, політичною історією, світоглядними установками. Тому говорити, що скрізь сидять феодали, неправильно. Десь мер — чотири терміни, а десь — один, як я. І навряд чи варто всіх мастити однією чорною фарбою", - сказав мер Дніпра.

Детальніше читайте в матеріалі Інни Ведерникової "Борис Філатов. Міст" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Повну відеоверсію інтерв'ю з Борисом Філатовим дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157312
 
   
 Топ коментарі
 
В Тернополе Зеленского встречали криками "Ганьба!".

Видео:
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157417860218801/
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В интервью Цензору президент Украины Коломойский сильно чехвостит Филатова, значит будут снимать, ведь это интервью и есть план нынешней власти, все уже почти сбылось:
https://censor.net.ua/resonance/3145520/igor_kolomoyiskiyi_poroshenko_uderjal_stranu_v_samoe_tyajeloe_vremya_k_natsionalizatsii_privatbanka (это вторая часть, первую рядом найдете)

И почему сразу человек Порошенко? Стереотипный подход. Филатову 47 лет, как Ленину в 17-м, при всех недостатках он точно умный и самодостаточный человек, зачем ему отделавших от одного олигарха ложится под другого? За то что Филатов отпетлял от днепропетровского монстра честь ему и хвала, это мягко говоря не очень безопасно.
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Филатов, ты не прав! "Свой, 100% генпрокурор" может быть, а свой мэр не может?
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Мальчик каломойского.Стал мальчиком парашенки.Нехороший мальчик.
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Томас: Хороший мальчик?
Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(С)
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В интервью Цензору президент Украины Коломойский сильно чехвостит Филатова, значит будут снимать, ведь это интервью и есть план нынешней власти, все уже почти сбылось:
https://censor.net.ua/resonance/3145520/igor_kolomoyiskiyi_poroshenko_uderjal_stranu_v_samoe_tyajeloe_vremya_k_natsionalizatsii_privatbanka (это вторая часть, первую рядом найдете)

И почему сразу человек Порошенко? Стереотипный подход. Филатову 47 лет, как Ленину в 17-м, при всех недостатках он точно умный и самодостаточный человек, зачем ему отделавших от одного олигарха ложится под другого? За то что Филатов отпетлял от днепропетровского монстра честь ему и хвала, это мягко говоря не очень безопасно.
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Филатов, ты не прав! "Свой, 100% генпрокурор" может быть, а свой мэр не может?
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Власть должна быть у мэров , а администрации надо разогнать "Местное самоуправление - это не вертикаль власти. Не может быть "своих" мэров", - Филатов - Цензор.НЕТ 6711
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Мэр должен властвовать единолично. А иначе мэр не мэр.))
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Ага, теперь в каждой громаде будет своя власть(мафия) пожизненно.
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самки собаки - зеленое чмо думает, шо и на местных выборах будет ,как в ВР - по моему народ уже все понял - а в Днепре ,как говорят сами горожане - Филя лучший мер за всю историю - все могут это почитать в соц сетях
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Парковки по 15 гривен на Кипр тоже не бывает.
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Вони глухі. І реагують лише на загрозу, яку бачать.
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