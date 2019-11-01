 За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт

У цьому рішенні можуть бути замішані корупційні схеми за участю керівництва КБ "Південне". Про це написав у Facebook експерт Віктор Таран, керівник аналітичного центру "Ейдос", передають Українські новини.

"Не встиг вчора поділитися перемогою, як в той же день отримав скан підписаного наказу про звільнення Войта Сергія Миколайовича, генерального директора Південмашу, який ще вчора радів вигідному контракту на $ 15 млн з американським Firefly, завдяки якому міг би погасити майже всі свої борги

Вірніше радість була тиждень назад, адже лист від Firefly датований 21 жовтня. А у Наказі про звільнення Войта стоїть дата 30 жовтня. Совпадєніє? Ось і подумайте. Войт вже давно як кістка поперек горло сидить у Дегтярьова. Прикинувши в голові суму майбутнього контракту, "Південне" вирішило остаточно обезголовити Південмаш і поставити на його місце свою людину. Це дуже заплутаний закулісний бекграунд. Що маємо? Глава Космічного агентства Павло Дегтяренко ставленик Олександра Дегтярьова, голови КБ "Південне". Довгий час Дегтяренко вибудовував собі кар'єру в "Південному" і по протекції колишнього шефа очолив ДКАУ. Кожен свій крок кишеньковий директор пропускає через Дегтярьова.

Упевнений, що звільнення Войта - це узгоджена акція з главою "Південного". p.s. До речі, вчора у Дегтярова був День народження і не виключаю, що Войт став "головним подарунком"", - написав експерт.

Зі свого боку директор українського підрозділу Firefly Aerospace, Олександр Дондік зазначив у своєму Facebook, що здивований виниклою ситуацією і сподівається, що це не позначиться на співпраці з Південмашем.

"Усе найцікавіше дізнаюся з фейсбуку. Наміри про співпрацю з Південмашем були, але ми їх не планували афішувати до отримання фінальної калькуляції. А тепер ще й звільнення Войта. Чи є між цими подіями якийсь зв'язок - не знаю, але мені підтвердили, що цей документ не фейк. Не хотілося б розривати співпрацю з Південмашем, але якщо в цій справі замішано керівництво КБ "Південне" і новий директор буде лобіювати їхні інтереси, то ситуація потребує ретельної перевірки", - написав Дондік.

Ні Павло Дегтяренко, глава ДКАУ, ні Олександр Дегтярьов, директор КБ "Південне" поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що вчора в ЗМІ поширилася інформація, про те, що американська компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, планувала довгострокову угоду про спільну роботу з Південмашем на орієнтовну суму $15 млн.