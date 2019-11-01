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 Політика України
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 За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт

Космічне агентство зняло з посади Генерального директора Південмашу Сергія Войта.

У цьому рішенні можуть бути замішані корупційні схеми за участю керівництва КБ "Південне". Про це написав у Facebook експерт Віктор Таран, керівник аналітичного центру "Ейдос", передають Українські новини.

"Не встиг вчора поділитися перемогою, як в той же день отримав скан підписаного наказу про звільнення Войта Сергія Миколайовича, генерального директора Південмашу, який ще вчора радів вигідному контракту на $ 15 млн з американським Firefly, завдяки якому міг би погасити майже всі свої борги
Вірніше радість була тиждень назад, адже лист від Firefly датований 21 жовтня. А у Наказі про звільнення Войта стоїть дата 30 жовтня. Совпадєніє? Ось і подумайте. Войт вже давно як кістка поперек горло сидить у Дегтярьова. Прикинувши в голові суму майбутнього контракту, "Південне" вирішило остаточно обезголовити Південмаш і поставити на його місце свою людину. Це дуже заплутаний закулісний бекграунд. Що маємо? Глава Космічного агентства Павло Дегтяренко ставленик Олександра Дегтярьова, голови КБ "Південне". Довгий час Дегтяренко вибудовував собі кар'єру в "Південному" і по протекції колишнього шефа очолив ДКАУ. Кожен свій крок кишеньковий директор пропускає через Дегтярьова.
Упевнений, що звільнення Войта - це узгоджена акція з главою "Південного". p.s. До речі, вчора у Дегтярова був День народження і не виключаю, що Войт став "головним подарунком"", - написав експерт.

Зі свого боку директор українського підрозділу Firefly Aerospace, Олександр Дондік зазначив у своєму Facebook, що здивований виниклою ситуацією і сподівається, що це не позначиться на співпраці з Південмашем.

"Усе найцікавіше дізнаюся з фейсбуку. Наміри про співпрацю з Південмашем були, але ми їх не планували афішувати до отримання фінальної калькуляції. А тепер ще й звільнення Войта. Чи є між цими подіями якийсь зв'язок - не знаю, але мені підтвердили, що цей документ не фейк. Не хотілося б розривати співпрацю з Південмашем, але якщо в цій справі замішано керівництво КБ "Південне" і новий директор буде лобіювати їхні інтереси, то ситуація потребує ретельної перевірки", - написав Дондік.

Ні Павло Дегтяренко, глава ДКАУ, ні Олександр Дегтярьов, директор КБ "Південне" поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що вчора в ЗМІ поширилася інформація, про те, що американська компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, планувала довгострокову угоду про спільну роботу з Південмашем на орієнтовну суму $15 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157309
 
 
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продать их ... продать всё ...продать Украину ...
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сволота!!! скільки ж ці бєнєкварталівські вилупні будуть гнобити всіх, хто працює на благо України, а не на кишеню бєні...ЗЕК потирає ручки...ті ж самі смотрящі на всих грошових потоках, як і було при "лігітимному"..
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есть три загадки - Бог, вселенная и советский инженер, который создал материал для простенков через которые все слышно, но в который хрен забьешь гвоздь... какая космонавтика в Украине? американцы признали, что из космическая программа была сделана немцами, то же самое немцы сделали в союзе...но у американцев с совестью более-менее, а мудаки королевы с янгелями все себе приписали... так и кбю с юмз - дебилы дебилами, но о космосе говорят... раз уж вы такие кацманавты, то сделайте хоть что-нибудь нормальное - например, дрон... отож... а здесб уже ума и не хватит...
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Каким боком этот порохобот на зарплате к КБЮ и ЮМЗ? Он шо уже эксперт в космической отрасли?
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Все не так, все НАВПАКИ. Це якраз КБ "Південне" квітне і співпрацює з США, і давно вже хоче приєднати до себе "Південмаш", бо об'єми робіт зростають, і потрібне єдине керівництво. А от "Південмаш" якраз у повній дупі, керують ще кучмісти, густо перемішені з ригами, виробництво майже вбите, цехи здаються комерційним структурам для непрофільної діяльності, наприклад, розливають мінеральну воду. Так що якраз стаття брехлива і має замовний характер.
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До речі, оті нові ракети, про які триндів мілкий крадій Турчинов, це ініціатива якраз КБ "Південне", а не самого заводу. КБ їх і розробляє.
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Кучма как раз давным-давно говорил, что на ЮМЗ нужно оставить только космическую отрасль, а всех других разогнать - "на хозрасчёт".
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