EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  2993  79
Все про:Росія (20334) Донбас (13493) Захарова (174) Криклій (35)

 Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала заяву міністра інфраструктури України Владислава Криклія про виплату Росією репарацій після деокупації Донбасу "екстремістською".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський РБК.

При цьому вона додала, що, можливо, Криклій, не розуміє значення слова "репарації".

"Якщо ж термін був використаний свідомо, то заява не тільки нерозумна, але й екстремістська", - вважає вона.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після деокупації Донбасу РФ має виплатити Україні репарації. Саме на ці кошти можливе відновлення регіону.

Міністр зазначив, що без доступу до окупованої території складно говорити про необхідні кошти на відновлення цього регіону, оскільки потрібно провести ревізію та аудит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет України, - ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157308
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один член ЗЕ команды подал голос из за поребрика)))
 показати весь коментар
 
Да всё норм, захарова, мы всё оплатим, с наших карманов. Ведь 73% нарида не зря выбрали прокацапского малороса.
Всё отдадим братушки, только не ругайте нас сильно. Мы будем потешными хахоликами, как раньше.
То всё пиндосы нас рассорили, праклятые. Уууух, нинавидим их за эта...
 показати весь коментар
 
зе!лох-42, как и МИД РФ, и медведчуковские, тоже считает что "дамбас" нужно отстраивать за счёт Украины

Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 269
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зе!лох-42, как и МИД РФ, и медведчуковские, тоже считает что "дамбас" нужно отстраивать за счёт Украины

Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 269
 показати весь коментар
 
 
Беня, держи карман шире! А то голова в клоунском колпаке мимо пролетит!
 показати весь коментар
 
 
Оказалось, что Зеленский очень ранимый и нежный человек, остро страдающий от критики в свой адрес. Поэтому давайте выразим ему слова поддержки. Владимир Александрович Зеленский - это лучший пророссийский президент Украины за всю историю человечества!
https://twitter.com/apiontkovsky
 показати весь коментар
 
 
саме існування педірациї є нерозумним та есктримістським
 показати весь коментар
 
 
Еще один член ЗЕ команды подал голос из за поребрика)))
 показати весь коментар
 
 
Я подумал, что это Верещук.

Как ты их различаешь ?

Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9912
 показати весь коментар
 
я прочитал как Дырявая шлюшка - Захарова.
 показати весь коментар
 
 
так за шлюх не платят - они сами в рот берут и ноги раздвигают.
то за ****** надо уплотить. Еси шо - Яременко проконсультирует ))
 показати весь коментар
 
 
В принципі, це не є грубою помилкою... Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистское, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4472
 показати весь коментар
 
 
А це вже як суд вирішить, тільки не печерний і не басманний.
 показати весь коментар
 
 
Да всё норм, захарова, мы всё оплатим, с наших карманов. Ведь 73% нарида не зря выбрали прокацапского малороса.
Всё отдадим братушки, только не ругайте нас сильно. Мы будем потешными хахоликами, как раньше.
То всё пиндосы нас рассорили, праклятые. Уууух, нинавидим их за эта...
 показати весь коментар
 
 
И ведь не бессмертной Зелюпе придется согласиться со своим кремлевским начальством.
 показати весь коментар
 
 
Наша наивность зашкаливает. МВФ нам поможет...
 показати весь коментар
 
 
Семенченко став на захист Зеленського! Розніс Вакарчука і Порошенка в друзки.
https://youtu.be/LlylxyEz87k
 показати весь коментар
 
это который гришкин? а...авторитетный и принципиальный...флюгерок!
 показати весь коментар
 
 
А твоей утончённой натуре надо чтобы было с бантиком ?
Извини, мозги, как и совесть, либо есть, либо нет...
 показати весь коментар
 
 
Ярош говорить зовсім інакше, а він і більш авторитетний, і у скандалах не світився!

Ветерани АТО зі Свободи Семеніхін та Кошулинський теж говорять зовсім інакше... Правий сектор, айдарівці, кіборги - всі проти Зе!
 показати весь коментар
 
Брехня.
Ярош против ...он подельник Пети-параши, а остальные - в пропорции 73 / 8
 показати весь коментар
 
 
Про Кошулінського жодної післявиборчої новини не знайшла.
Ти брешешь, як і твій спонсор 5 років брехав Україні.
Давай докази.
 показати весь коментар
 
 
Свобода 14 жовтня в Києві виходила на марш проти капітуляції... І Правий сектор також, гугли фотки))
 показати весь коментар
 
Я не зрозумів, а чо він з побратимами не в Золотому? Чо не протестує проти відступу?
 показати весь коментар
 
 
Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ/ Так главный в Украине сказал что РФ ни при чём : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
 показати весь коментар
 
 
Назви хоч одну країну, яка визнала кацапію агресором або спонсором тероризму!
Не можеш???
То дякуй за це петру мальдівському, який не захотів свого торгового партнера ху%ла робити злочинцем світового маштабу.
 показати весь коментар
 
уместное и абсолютно логичное, но к сожалению не выполнимое..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Выполнимое, не будет денег, пусть ягелем и ежами отдает, это их проблемы.
 показати весь коментар
 
Сначала кажется ,что все хорошо. Потом равеется туман,а вокруг жопа . Такая вот незамысловатая судьба расиюшки ))
 показати весь коментар
 
 
Криклий просто не в курсе, что Путин и Зеля договорились о капитуляции. А ООН уже постановило Украине репарации выплачивать каждому жителю ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
Россия будет платить по решению всех судов.
Отвечать за содеянное - для преступника это всегда будет "экстремизм" и "насилие".
Надо было думать когда завозили в Донбасс российское оружие.
И когда вели обстрелы Градами с российской территории, что ясно зафиксировано.
Назовите видеокамеры тоже "экстремистскими" - вам полегчает.
 показати весь коментар
 
 
Грады и буки, а также буряты, кацапы, мордва и прочая нечисть пришли к сепарам воевать против Украины, конечно, из США; при чём здесь Россия?
 показати весь коментар
 
 
Если до НГ кремлевская зеленая буратина ЗЕ будет уничтожена, то этот вопрос даже обсуждаться больше не будет.
Будут платить, как миленькие. Вот только надо сначала выпустить кишки ватным слугам урода.
 показати весь коментар
 
 
А раздолбать Донбасс умное и не экстремистское Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6536
 показати весь коментар
 
 
- Мария Владимировна? Да, да... Да-с, конечно-с, Мария Владимировна! Премного рады-с повиноваться, Мария Владимировна... нет-с, упаси б-же, как вы изволили такое подумать-с, Мария Владимировна? Никакого экстремизма-с, нижайше смею вас уверить! Разумеется-с, за счёт наших подлых холопов-с... Ах, эти малоросы, до чего дикий народ-с... Благоволите-с... Нижайше... Целую ручку, Мария Владимировна!
(Зі стенограми розмови Володимира Зеленського та Марії Захарової)
 показати весь коментар
 
 
А-а-а! Задёргались? Страшно?
Платить будете не одно поколение, уроды моральные.
 показати весь коментар
 
 
Они уже заплатили за отстранение Порошенко от власти. Теперь они могут спокойно наблюдать за всем со стороны. Отстраивать Донбасс будут за счёт зубожилых, склонных к тому, чтобы верить всему, что говорят по телевизору.
 показати весь коментар
 
а чё так?
а паспотра раздавать в чужой стороне... умное и не экстремистсткое ???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Конечно, Россия должна будет восстановить Донбасс в составе России, но это, видимо, произойдет уже без Путина и Ко.
 показати весь коментар
 
...і в межах, коли кацапія зменшиться до 5-ти областей навколо мАскви.
...мАсквА, как мноґа в єтом квАкє...(с) Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1837
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
влажные мрии...
 показати весь коментар
 
"Главное встретится в нормандском формате". Нахріна? Вони, своїм зеленим місивом, невіть, не хочуть зрозуміти, що кацапи ВЖЕ не визнають себе стороною конфлікту, і платити за окупацію та руйнування не збираються. Вони корчать з себе посередників в залагодженні "громадянського конфлікту". Тим більше, що цей "презЕдент миру" і сам не визнає мокшів агресорами.
 показати весь коментар
 
 
Град бьет на растояние до 40 км,
Куда пакеты ушли?
https://www.youtube.com/watch?v=StTcWVSiDTY

Рашкой управляют совки, которые думают что как при СССР все забудется, а интернет все помнит.
 показати весь коментар
 
А ты, ****, ещё и за Крым ответишь! Лично...
 показати весь коментар
 
 
Практически все действующие предприятия Луганска вывезли в Россию.Начали курочить и сотый завод,а потом приостановили. Т.к. там линия по производству патронов.
 показати весь коментар
 
Всячески поддерживаем такое заявление Украинской Стороны! Мало того,стоит заметить ,что россия - это государство-террорист и экстремист. Кроме того,следует обратить внимание ,что М. Захарова - пьянь и не понимает значения слова "россия" (параша, помойка, свалка).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Якби соева потвора 5 років свого правління не розказувала всьому світу, що в Україні внутрішній конфлікт, то можливо і репарації кацапія виплатила. А спочатку клоуну треба лайно за петушенко прибрати і довести світу, що кацапія агресор і спонсор тероризму.
 показати весь коментар
 
 
Сестро! Пацієнтці Елена АВС зуйово! Терміново клізьму Есмарха і заштрик!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ти не досить розумний... назва есмарха не кліьма, а кружка ...
Тобі видно частенько її прописують. І чай тобі дають у чаші петрі...
Сиди спокійно, бо зараз санітари інтернет відберуть...
 показати весь коментар
 
 
МОСКАЛИ , заучивайте слова -- КОНТРИБУЦИЯ , РЕПАРАЦИЯ !!!! на века ЗАПОМНИТЕ как на Украину НАПАДАТЬ !!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
москали задрожали - в обморок упали...
 показати весь коментар
 
чё , на три слова УМА осталось ????)))) веришь , если б встретились прожил бы 2 секунды (((
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты бы лучше на передок топал, бравый интернет-воин. там тебя клятые москали быстро оприходуют...
 показати весь коментар
 
Ха. Ха. Ха. Украина выбрала зелю - и капитуляцию.
 показати весь коментар
 
ЛЮДИ , запомните и ДЕТЯМ своим накажите : росия это ПОДЛЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на планете Земля !!!
 показати весь коментар
 
.....у них ВСЯ их ИСТОРИЯ на КРОВИ и от каждого МОСКАЛЯ смердит ТРУПНЫМ ЗАПАХОМ !!!
 показати весь коментар
 
ЦАРЕЙ как и врагов своих КАЗНИЛИ неимоверными МАНЬЯЧНЫМИ способами !!! царскую СЕМЬЮ казнили ПОДЛО вместе с их ДЕТЬМИ МАЛЫМИ !!! а потом как ОГОЛТЕЛЫЕ МАНЬЯКИ таскали ТРУПЫ по лесу и ЗАЛИВАЛИ каждый раз КИСЛОТОЙ !!!
 показати весь коментар
 
Там ещё и Письков добавил как всегда ихтамнет "По его словам, выступление министра транспорта и инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса, является неудачным. «Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия - страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт», - отметил Песков"
 показати весь коментар
 
 
Козломордьіе рашистские орки разрушили и разворовали донбасс, им и платить за ущерб.
 показати весь коментар
 
 
всі ці меседжі в стилі "неадекватної адекватності" та 100-літніх бабусь, які гомонять про свою цнотливість....
На Донбасі люди масово отримують рос.паспорти, там гори рос.зброї і виключно російські ЗМІ.... То що, РФ не має стосунку до поступового перетворення цієї української землі у чергову федеральну округу?...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору