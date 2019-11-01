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Все про:Ірак (48) місія (40) НАТО (2146) військовослужбовці (2558) Загороднюк (65)

 Україна готова приєднатися до небойової місії НАТО в Іраку, - глава Міноборони

Україна готова приєднатися до небойової місії НАТО в Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на пресконференції в п'ятницю в Києві.

"Йдеться про консультування і тренування для Збройних сил Іраку з обслуговування обладнання, яке, можливо, було вироблено за радянських часів або після цього, але таке, в якому розбираються наші фахівці. ... Це небойова місія, проходить у тилу", - сказав Загороднюк.

За його словами, в Іраку в такій місії може перебувати до десятка українців.

Міністр розповів, що зараз тривають переговори щодо участі України в місії і найближчим часом буде прийнято рішення.

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У липні 2018 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про початок небойової місії в Іраку, в складі кількох сотень інструкторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157304
 
 
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Спочатку припиніть безглузду кроваву бійню на Донбасі..................... "місіонери" теж мені.....
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Цікаво. а в 41-ому теж в Сталіна люди вимагали зупинити цю безглузду бійню на заході?
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Велика Вітчизняна війна і безглузда бійня з невизначеним статусом, це - не одне і те ж саме.
Якщо хтось хоче прирівняти їх то потрібно - оголосити війну, запровадити військовий стан, провести загальну мобілізацію і - вперед.
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Все это ерунда. Нужно как Израиль. Вбухивать бабло в военку, и бомбу втихоря лепить. Другого просто нет
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точно ...в Україні вже мир і спокій а наші сусіди зі сходу це "тихий океан" ...дебіли ...лядь ...
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Готові смажити кацапню навіть в Сирії.
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