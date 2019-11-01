 Україна готова приєднатися до небойової місії НАТО в Іраку, - глава Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на пресконференції в п'ятницю в Києві.

"Йдеться про консультування і тренування для Збройних сил Іраку з обслуговування обладнання, яке, можливо, було вироблено за радянських часів або після цього, але таке, в якому розбираються наші фахівці. ... Це небойова місія, проходить у тилу", - сказав Загороднюк.

За його словами, в Іраку в такій місії може перебувати до десятка українців.

Міністр розповів, що зараз тривають переговори щодо участі України в місії і найближчим часом буде прийнято рішення.

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У липні 2018 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про початок небойової місії в Іраку, в складі кількох сотень інструкторів.