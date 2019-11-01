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 Перші кроки реформи - ліквідація ДАБІ, електронний кабінет забудовника, прозорість ринку, - Кудрявцев

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олексій Кудрявцев вважає, що необхідно переформатувати ДАБІ, аж до її ліквідації.

"Усе, що несе корупційні ризики, має бути ліквідовано!" Про це він заявив у своєму блозі на "Цензор.НЕТ".

Водночас Кудрявцев наполягає, що варто радикально змінити і спростити систему дозволів на будівництво і контроль.

"Дозволи забудовник має отримувати автоматично – через електронний кабінет забудовника. Так само автоматично можна отримувати сертифікат про введення в експлуатацію. При цьому варто втілити контроль за будівництвом за поетапним принципом. Інспектор не втрачає будмайданчик з поля зору. Але з’являється там лише декілька разів за все будівництво, супроводжуючи його з моменту котловану до самої здачі. Цього достатньо, щоб побачити всі проблеми, які є й допомогти забудовнику їх усунути. Інспектор не має права "кошмарити" забудовника. Зі свого боку забудовник не може не допустити інспектора на майданчик (що зараз практикується нерідко)", - написав автор блогу.

Другим кроком він вважає прозорість: усі послуги, які держава надає учасникам ринку, мають стати максимально доступними і прозорими. Усі дії контролюючих органів - зрозумілими для кожного забудовника.

Також необхідно ввести принцип справедливого і рівного ставлення до всіх учасників ринку. "Слід скасувати практику відмов в отриманні дозволів та інших документів з надуманих підстав. Єдині правила гри для всіх, ким би не був замовник чи яким би не був об’єкт будівництва. Єдина умова – відповідність пакету документів вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності. Крапка", - зазначає Олексій Кудрявцев.

Четвертим кроком він називає зміну ДБН, маючи на увазі системне реформування державних будівельних норм з уведенням параметричного підходу. "Насправді, все просто. Будувати красиво, чесно, по-людяному – можна. Будувати так, щоб не спотворювати прекрасне лице наших історичних міст, - необхідно. Будувати так, щоб нашими новобудовами пишались діти, – треба. Чи вдасться все це зробити? Дуже сподіваюсь. У нас немає іншого виходу", - завершує Кудрявцев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157303
 
 
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новіє ліца " по новому " народу "служат" да зебилы тупорылые? Первые шаги реформы - ликвидация ГАСИ, электронный кабинет застройщика, прозрачность рынка, - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 9634
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Как надоели боты пороха, все воняют в сторону Зе
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Результаты правления клоунов и их карабасов не заставили себя ждать

Перші кроки реформи - ліквідація ДАБІ, електронний кабінет забудовника, прозорість ринку, - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 7377

С такими темпами они растащат экономику за год.

Лайт-версия Януковича по некоторым параметрам превосходит оригинал.

Подозрение, что дело не только в наживе.
Удивительным образом всё делается на руку Кремлю. Как во внешней политике, так и во внутренней. Экономикой добивают, чтобы начались у кого-то волнения, у других апатия к происходящему.

Опять же - неприкрытая инфляция.

На папередникаф всё уже не спишешь.

Лягушку собираются сварить неспешно, по строго установленному плану.

https://ukraine.d3.ru/rezultaty-pravleniia-klounov-i-ikh-karabasov-ne-zastavili-sebia-zhdat-1870315/
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