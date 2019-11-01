 Перші кроки реформи - ліквідація ДАБІ, електронний кабінет забудовника, прозорість ринку, - Кудрявцев

"Усе, що несе корупційні ризики, має бути ліквідовано!" Про це він заявив у своєму блозі на "Цензор.НЕТ".
Водночас Кудрявцев наполягає, що варто радикально змінити і спростити систему дозволів на будівництво і контроль.
"Дозволи забудовник має отримувати автоматично – через електронний кабінет забудовника. Так само автоматично можна отримувати сертифікат про введення в експлуатацію. При цьому варто втілити контроль за будівництвом за поетапним принципом. Інспектор не втрачає будмайданчик з поля зору. Але з’являється там лише декілька разів за все будівництво, супроводжуючи його з моменту котловану до самої здачі. Цього достатньо, щоб побачити всі проблеми, які є й допомогти забудовнику їх усунути. Інспектор не має права "кошмарити" забудовника. Зі свого боку забудовник не може не допустити інспектора на майданчик (що зараз практикується нерідко)", - написав автор блогу.
Другим кроком він вважає прозорість: усі послуги, які держава надає учасникам ринку, мають стати максимально доступними і прозорими. Усі дії контролюючих органів - зрозумілими для кожного забудовника.
Також необхідно ввести принцип справедливого і рівного ставлення до всіх учасників ринку. "Слід скасувати практику відмов в отриманні дозволів та інших документів з надуманих підстав. Єдині правила гри для всіх, ким би не був замовник чи яким би не був об’єкт будівництва. Єдина умова – відповідність пакету документів вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності. Крапка", - зазначає Олексій Кудрявцев.
Четвертим кроком він називає зміну ДБН, маючи на увазі системне реформування державних будівельних норм з уведенням параметричного підходу. "Насправді, все просто. Будувати красиво, чесно, по-людяному – можна. Будувати так, щоб не спотворювати прекрасне лице наших історичних міст, - необхідно. Будувати так, щоб нашими новобудовами пишались діти, – треба. Чи вдасться все це зробити? Дуже сподіваюсь. У нас немає іншого виходу", - завершує Кудрявцев.
С такими темпами они растащат экономику за год.
Лайт-версия Януковича по некоторым параметрам превосходит оригинал.
Подозрение, что дело не только в наживе.
Удивительным образом всё делается на руку Кремлю. Как во внешней политике, так и во внутренней. Экономикой добивают, чтобы начались у кого-то волнения, у других апатия к происходящему.
Опять же - неприкрытая инфляция.
На папередникаф всё уже не спишешь.
Лягушку собираются сварить неспешно, по строго установленному плану.
https://ukraine.d3.ru/rezultaty-pravleniia-klounov-i-ikh-karabasov-ne-zastavili-sebia-zhdat-1870315/