EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1017  28
Матеріали за темою:
Все про:газові переговори (115) нормандська четвірка (649) Пристайко (226)

 Питання газового контракту з Росією буде порушено на зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що на зустрічі лідерів нормандського формату буде порушено питання майбутнього газового контракту з Росією.

"Коли лідери збираються, ми не можемо заборонити їм обговорювати актуальні питання і для нас, і для Росії, і для Європи. Ми, безумовно, використовуємо кожну можливість, тим більше, що контракти реально закінчуються і 10 років минуло. Будемо підписувати новий 10- річний контракт", - сказав Пристайко журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на питання, чи буде тема газового контракту порушена на зустрічі лідерів нормандського формату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На уточнювальне питання, чи буде контракт підписаний саме на зустрічі лідерів, Пристайко сказав, що ні.

При цьому міністр зазначив, що тема газу в переговорах лідерів нормандського формату наявна з 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157299
 
 
 Топ коментарі
 
Если честно, то каждый день только и слышно о нормандском формате. Иногда создаётся впечатление, что зеленский будет встречаться с самим Богом, котоый решит все его проблемы.
 показати весь коментар
 
а коли станеться нормандська зустріч ?
років через три ?
 показати весь коментар
 
Позиция карлика-педофила и его банды из параши - Украина должна отказаться от претензий к Газпрому на сумму 7 млрд. долл. США
Зная о том, что В. Пристайко любит втихаря "прогнуться под партнера") и может нашептать Зеленскому о необходимости "компромисса" ради достижения "мира" ,нужно внимательно смотреть чтобы эта зеленая секта додиков во главе с торчком не пошла на уступки параше перед встречей в Нормадском формате.
Парашу нужно публично унизить и выставить недобросовестным партнером. И в газовом споре у нас шанс 99% дать кацапам подсрачник и требовать вернуть деньги, а это очень больно ударит по самолюбию кремлевского карлика и его банды. По-этому, если зеленые мрази пойдут на уступки и под любым предлогом откажутся от взыскания 7 млрд. долл. США с кацапов -это все, конец и торчку и всем зеленым.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В 2023 році? Раніше всі хотєлки Пула не закінчаться, якби Зє не старався їх здійснити.
 показати весь коментар
 
а коли станеться нормандська зустріч ?
років через три ?
 показати весь коментар
 
 
Если честно, то каждый день только и слышно о нормандском формате. Иногда создаётся впечатление, что зеленский будет встречаться с самим Богом, котоый решит все его проблемы.
 показати весь коментар
 
 
Схоже, у Зеленського залишилася лише одна надія - нормандська зустріч,де дивним чином вирішаться всі проблеми,які за його президентства почали рости,як снігова куля.
 показати весь коментар
 
 
А что там еще будет торговаться на Нормандском, кроме главного вопроса?
А, торгаши Украиной?
 показати весь коментар
 
 
Ага, русня типа пообещает заключить контракт - на который потом все равно насрет - а взамен потребует официально признать и взять на содержание лугандон. Спасибо зеленому быдлу.
 показати весь коментар
 
 
Дания присела на трубу Путина. США и Євросоюз предали Украину

https://www.youtube.com/watch?v=1Z3pTKXOlnQ
 показати весь коментар
 
Побачили шо нарід обрав кловунів і зробили відповідні висновки.
 показати весь коментар
 
 
думаю, что они очень даже этому обрадовались, потому, что не пришлось притворяться, что у них есть какие-то там мифические ценности.
 показати весь коментар
 
Ошибка при обсуждении политических вопросов обсуждать экономические таким образом своими руками экономические рычаги воздействаия делаете инструментом для достижения политических целей вот только не своих, а врагов.Как говорят мухи отдельно, котлеты отдельно
 показати весь коментар
 
 
У кацапні економіка завжди була політикою. Наприклад, війна в Сирії лише для утримання високої ціни на нафту.
 показати весь коментар
 
 
Ти нічо ніпанімаш. Слуг так вчили в трускавецьких університетах.
 показати весь коментар
 
 
Тогда будет как в том старом анекдоте...

Приходит грузин к врачу.
- Доктор, не стоит, а у меня свидание!
- Вот Вам таблетки, будет все в порядке. Назавтра прибегает.
- Доктор, ты - не доктор, ты - прфессор! Ты 3 раза профессор!!! 5 раз кончил!
- А она?
- А она не пришла!
 показати весь коментар
 
 
Понятно...значит готовятся простить паРаше весь долг...и отозвать все иски...
 показати весь коментар
 
 
Причём судя по всему в обмен на голое обещание, так как подписывать они ничего там не будут
 показати весь коментар
 
 
Разумеется....в паРаше умеют разводить лохов...и нелохов42годика тоже умеют...
 показати весь коментар
 
 
Позиция карлика-педофила и его банды из параши - Украина должна отказаться от претензий к Газпрому на сумму 7 млрд. долл. США
Зная о том, что В. Пристайко любит втихаря "прогнуться под партнера") и может нашептать Зеленскому о необходимости "компромисса" ради достижения "мира" ,нужно внимательно смотреть чтобы эта зеленая секта додиков во главе с торчком не пошла на уступки параше перед встречей в Нормадском формате.
Парашу нужно публично унизить и выставить недобросовестным партнером. И в газовом споре у нас шанс 99% дать кацапам подсрачник и требовать вернуть деньги, а это очень больно ударит по самолюбию кремлевского карлика и его банды. По-этому, если зеленые мрази пойдут на уступки и под любым предлогом откажутся от взыскания 7 млрд. долл. США с кацапов -это все, конец и торчку и всем зеленым.
 показати весь коментар
 
 
А причем тут нормандский формат? Хотите связать газовый контракт вместе с капитуляцией Украины?
 показати весь коментар
 
 
короч походу отозвут иски к газпрому и великодушно простят 3 лярда зеленых в обмен на контракт на 1 год, пока норд стрим 2 не достроят братушки...все как и с отводом войск ради "целой встречи с живым Путиным!".
 показати весь коментар
 
 
РЖУ НЕ МОГУ ТО КОГДА ВСТРЕЧА КОГДА ВЫ В УГОДУ пу И к СДАДИТЕ УКРАИНУ
 показати весь коментар
 
 
А нелох в 42 уверен,что это будет до НГ 2020?
А если не отдадут ордло 3 области (Дон. Луг. Хар.) И пукин не приедет? Что оно делать будет?
 показати весь коментар
 
Четыре сценария после встречи в «нормандском формате» - эксперт Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии
Питання газового контракту з Росією буде порушено на зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2786Нет сомнений, что ВСУ как регулярная армия, выполнит приказ о разведении и отойдет на подготовленные позиции. По боевикам ДНР-ЛНР есть сомнения, но ОБСЕ, как известно, обладает удивительно избирательным взглядом. Поэтому формальные препятствия для встречи в «нормандской формате» сняты.
Об этом говорится в сегодняшней статье политического аналитика Александра Кочеткова для Политеки».
С учетом того, насколько президент Зеленский стремится к такой встречи, есть смысл проанализировать возникающее древо вариантов. «НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ» ОКАЗЫВАЕТСЯ УСПЕШНЫМ
Понятно, что от власти будут петь про успешность любой встречи, даже если там договорятся только о газовом транзите из РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Но объективно внешний мир будет считать переговоры успешными, если Владимир Зеленский и Владимир Путин подпишут официальный документ, предусматривающий имплементацию пресловутых «минских договоренностей» в украинскую действительность. И это будет первый официальный документ меж Украиной и Россией на эту тему.
Нам будут рассказывать о победе «формулы Зеленского», на самом деле это будет вся та же слегка закамуфлированная «формула Кремля». К примеру, вместе проведения выборов «по украинскому законодательству» появится формулировка «в модальности украинского законодательства». Или еще что-то в этом роде: Владислав Сурков - талантливый литератор, он придумает подходящий новояз, скрывающий капитулянтскую суть.
Имеем первую развилку.
1.1. МАКСИМАЛЬНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Пять ингредиентов для гражданской войны в Украине
загрузка...
Итогом такого югославского сценария вполне может быть Малороссия (Левобережная Украина), возглавляемая Виктором Медведчуком, Западная Украина, возглавляемая Петром Порошенко, и номинальная Украина с Киевом и несколькими центральными областями под контролем сил ООН.
1.2. ЧАСТИЧНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Антинормандские протесты оказываются достаточно массовыми и решительными, чтобы власть не смогла протащить через Раду часть положений соглашения, подписанного президентом Зеленским. Реинтеграция Донбасса происходит не в полном объеме, а выборочно: начинают платить пенсии на неконтролированных территориях, туда идут поставки товаров первой необходимости и так далее с гуманитарным оттенком.
С России снимаются основные санкции, а на Украину давят, так как именно она не в состоянии реализовать свою часть официально заключенных нормандских договоренностей. Разумеется, никакой могучей международной помощи и инвестиций сюда не будет. Все это приводит к заметному ослаблению украинской власти - как на внешней арене, так и внутри страны.
Военный конфликт замораживается, линия разделения остается, интенсивность обстрелов снижается. Формируется то, что один мой коллега метко назвал «гибридным миром».
Поскольку международные договоренности Зеленским подписаны и идет взаимодействие в гуманитарной сфере, то с неконтролируемыми территориями Донбасса (и Россией заодно!) разворачивается разнообразное бизнесовое взаимодействие. Оно есть и сейчас - те же поставки угля, но в рассматриваемом сценарии приобретет значительно большие масштабы.
Такие, что нынешнее министерство по делам временно оккупированных территорий впору будет переименовывать в министерство по контрабанде, наркотрафику, торговле людьми и нелегальным оружием. В общеевропейскому масштабе. Понятно, что такое министерство по неофициальному коммерческому рейтингу сразу окажется сравнимым с Минфином и МВД.
При условии, что власть ослаблена и фактически потакает полуофициальной торговле с РФ при посредничестве ДНР-ЛНР, это направление довольно скоро станет одним из доминирующих в Украине - теневые заработки всегда выше легальных.
Во всем мире создаются территории опережающего развития. А мы получим территорию опережающей деградации. Чье отравляющее влияние сделает невозможным ни очищение, ни оздоровление нашей государственной системы и перечеркнет наши цивилизационные перспективы. Что вполне устроит Кремль, которому важнее именно наличие поводка на шее Украины, а не его длина.
Понятно, что в этом случае Россия окажется конечным бенефициантом покупок наших стратегических предприятий и сельхозземли. «НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ» НЕУСПЕШЕН
Это сценарии, при которых Президент Зеленский упрется и станет настаивать на приоритете вопросов безопасности над вопросами политического урегулирования: сначала разоружение боевиков и наш контроль за границей, а уже потом выборы, амнистия и прочие хотелки. В таком случае с переговоры один на один с Путиным окажутся безрезультатными. А по итогу всей встречи подпишут что-то обтекаемой и несущественное.
2.1. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Безрезультатный итог «нормандского формата» ослабит президентскую власть, но в значительно меньшей степени, чем в предыдущих случаях. При этом Владимир Зеленский с упорством неофита продолжит безнадежный поиск Святого Грааля мира с Россией.
Тем временем конфликт на Донбассе будет заморожен. И сложится ситуация, близкая к к сценарию 1.2, только интенсивность обстрелов будет выше, риски при теневом бизнесе выше, как, соответственно, и заработки на нем.
Разъедающее Украину влияние «территории опережающей деградации» окажется менее интенсивным, и агония европейской Украины затянется. Что не отменяет финала - скатывания в российскую лунку.
2.2. ОТРЕЗАНИЕ ДОНБАССА
Владимир Зеленский после прямых переговоров отбросит наивные представления, что Путин и европейские лидеры действительно хотят мира в Украине. Конфликт на Донбассе будет не просто заморожен, а реально прерваны почти все отношения с неконтролируемыми территориями. Проукраинское население будет максимально эвакуировано из ДНР-ЛНР, а по линии соприкосновения будет возведена стационарная укрепленная линия обороны.
Фактически, это сценарий, в котором много лет существует Израиль.
С России снимут санкции. Поддержка Украины внешними донорами существенно сократится, но страна сохранит единство и получит возможность развития по европейскому вектору.
Подчеркиваю: речь лишь о возможности. Чтобы она была реализована, потребуется единство и напряжение всех проукраинских общественно-политических сил. Что делает этот сценарий наименее вероятным из всех рассмотренных.
Моя личная оценка сценариев в порядке описания: 20%, 40%, 30%, 10%.
 показати весь коментар
 
 
"Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Полнейшая фантазия. Максимум год, и с 50% сокращением объема, да и то об этом говорили когда Дания брыкалась, и могла затормозить СП-2 на год. Сейчас, через пять недель, труба будет готова.
Тем более надо учитывать, что в "Силу Сибири", начали закачивать газ, и к концу года будет готова первая нитка "Турецкого потока". СП-2+ ТП, это почти 90 млрд кубов. Сейчас, через Украину качается 100. Зачем Раше сокращать прокачку через свои газопроводы, чтобы платить Украине?
Источник: https://censor.net.ua/n3157299
 показати весь коментар
 
Нахріна ви туди рветесь? Кацапи не визнають себе агресором. Платити репарації не збираються. Про Крим розмови не буде. Їдете домовитись про списання москалям 10 млрд доларів газового боргу? Ви представники якої країни, чиї інтереси відстоюєте?
 показати весь коментар
 
 
Я уже писал , что Украину снова посадят на газову иглу от России
 показати весь коментар
 
Не буде Раша продовжувати Юлін газовий договір. Залишить поставки у підвішеному стані, в ручному режимі і перекриє в морози, що прогнозують в Січні-Лютому. Тому реверс з сховищ на Заході на Схід треба планувати вже сьогодні. Щоб не розраховуватись суверінітетом за російський газ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору