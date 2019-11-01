 Питання газового контракту з Росією буде порушено на зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

"Коли лідери збираються, ми не можемо заборонити їм обговорювати актуальні питання і для нас, і для Росії, і для Європи. Ми, безумовно, використовуємо кожну можливість, тим більше, що контракти реально закінчуються і 10 років минуло. Будемо підписувати новий 10- річний контракт", - сказав Пристайко журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на питання, чи буде тема газового контракту порушена на зустрічі лідерів нормандського формату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На уточнювальне питання, чи буде контракт підписаний саме на зустрічі лідерів, Пристайко сказав, що ні.
При цьому міністр зазначив, що тема газу в переговорах лідерів нормандського формату наявна з 2015 року.
років через три ?
А, торгаши Украиной?
https://www.youtube.com/watch?v=1Z3pTKXOlnQ
Приходит грузин к врачу.
- Доктор, не стоит, а у меня свидание!
- Вот Вам таблетки, будет все в порядке. Назавтра прибегает.
- Доктор, ты - не доктор, ты - прфессор! Ты 3 раза профессор!!! 5 раз кончил!
- А она?
- А она не пришла!
Зная о том, что В. Пристайко любит втихаря "прогнуться под партнера") и может нашептать Зеленскому о необходимости "компромисса" ради достижения "мира" ,нужно внимательно смотреть чтобы эта зеленая секта додиков во главе с торчком не пошла на уступки параше перед встречей в Нормадском формате.
Парашу нужно публично унизить и выставить недобросовестным партнером. И в газовом споре у нас шанс 99% дать кацапам подсрачник и требовать вернуть деньги, а это очень больно ударит по самолюбию кремлевского карлика и его банды. По-этому, если зеленые мрази пойдут на уступки и под любым предлогом откажутся от взыскания 7 млрд. долл. США с кацапов -это все, конец и торчку и всем зеленым.
А если не отдадут ордло 3 области (Дон. Луг. Хар.) И пукин не приедет? Что оно делать будет?
Нет сомнений, что ВСУ как регулярная армия, выполнит приказ о разведении и отойдет на подготовленные позиции. По боевикам ДНР-ЛНР есть сомнения, но ОБСЕ, как известно, обладает удивительно избирательным взглядом. Поэтому формальные препятствия для встречи в «нормандской формате» сняты.
Об этом говорится в сегодняшней статье политического аналитика Александра Кочеткова для Политеки».
С учетом того, насколько президент Зеленский стремится к такой встречи, есть смысл проанализировать возникающее древо вариантов. «НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ» ОКАЗЫВАЕТСЯ УСПЕШНЫМ
Понятно, что от власти будут петь про успешность любой встречи, даже если там договорятся только о газовом транзите из РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Но объективно внешний мир будет считать переговоры успешными, если Владимир Зеленский и Владимир Путин подпишут официальный документ, предусматривающий имплементацию пресловутых «минских договоренностей» в украинскую действительность. И это будет первый официальный документ меж Украиной и Россией на эту тему.
Нам будут рассказывать о победе «формулы Зеленского», на самом деле это будет вся та же слегка закамуфлированная «формула Кремля». К примеру, вместе проведения выборов «по украинскому законодательству» появится формулировка «в модальности украинского законодательства». Или еще что-то в этом роде: Владислав Сурков - талантливый литератор, он придумает подходящий новояз, скрывающий капитулянтскую суть.
Имеем первую развилку.
1.1. МАКСИМАЛЬНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Пять ингредиентов для гражданской войны в Украине
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Итогом такого югославского сценария вполне может быть Малороссия (Левобережная Украина), возглавляемая Виктором Медведчуком, Западная Украина, возглавляемая Петром Порошенко, и номинальная Украина с Киевом и несколькими центральными областями под контролем сил ООН.
1.2. ЧАСТИЧНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Антинормандские протесты оказываются достаточно массовыми и решительными, чтобы власть не смогла протащить через Раду часть положений соглашения, подписанного президентом Зеленским. Реинтеграция Донбасса происходит не в полном объеме, а выборочно: начинают платить пенсии на неконтролированных территориях, туда идут поставки товаров первой необходимости и так далее с гуманитарным оттенком.
С России снимаются основные санкции, а на Украину давят, так как именно она не в состоянии реализовать свою часть официально заключенных нормандских договоренностей. Разумеется, никакой могучей международной помощи и инвестиций сюда не будет. Все это приводит к заметному ослаблению украинской власти - как на внешней арене, так и внутри страны.
Военный конфликт замораживается, линия разделения остается, интенсивность обстрелов снижается. Формируется то, что один мой коллега метко назвал «гибридным миром».
Поскольку международные договоренности Зеленским подписаны и идет взаимодействие в гуманитарной сфере, то с неконтролируемыми территориями Донбасса (и Россией заодно!) разворачивается разнообразное бизнесовое взаимодействие. Оно есть и сейчас - те же поставки угля, но в рассматриваемом сценарии приобретет значительно большие масштабы.
Такие, что нынешнее министерство по делам временно оккупированных территорий впору будет переименовывать в министерство по контрабанде, наркотрафику, торговле людьми и нелегальным оружием. В общеевропейскому масштабе. Понятно, что такое министерство по неофициальному коммерческому рейтингу сразу окажется сравнимым с Минфином и МВД.
При условии, что власть ослаблена и фактически потакает полуофициальной торговле с РФ при посредничестве ДНР-ЛНР, это направление довольно скоро станет одним из доминирующих в Украине - теневые заработки всегда выше легальных.
Во всем мире создаются территории опережающего развития. А мы получим территорию опережающей деградации. Чье отравляющее влияние сделает невозможным ни очищение, ни оздоровление нашей государственной системы и перечеркнет наши цивилизационные перспективы. Что вполне устроит Кремль, которому важнее именно наличие поводка на шее Украины, а не его длина.
Понятно, что в этом случае Россия окажется конечным бенефициантом покупок наших стратегических предприятий и сельхозземли. «НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ» НЕУСПЕШЕН
Это сценарии, при которых Президент Зеленский упрется и станет настаивать на приоритете вопросов безопасности над вопросами политического урегулирования: сначала разоружение боевиков и наш контроль за границей, а уже потом выборы, амнистия и прочие хотелки. В таком случае с переговоры один на один с Путиным окажутся безрезультатными. А по итогу всей встречи подпишут что-то обтекаемой и несущественное.
2.1. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Безрезультатный итог «нормандского формата» ослабит президентскую власть, но в значительно меньшей степени, чем в предыдущих случаях. При этом Владимир Зеленский с упорством неофита продолжит безнадежный поиск Святого Грааля мира с Россией.
Тем временем конфликт на Донбассе будет заморожен. И сложится ситуация, близкая к к сценарию 1.2, только интенсивность обстрелов будет выше, риски при теневом бизнесе выше, как, соответственно, и заработки на нем.
Разъедающее Украину влияние «территории опережающей деградации» окажется менее интенсивным, и агония европейской Украины затянется. Что не отменяет финала - скатывания в российскую лунку.
2.2. ОТРЕЗАНИЕ ДОНБАССА
Владимир Зеленский после прямых переговоров отбросит наивные представления, что Путин и европейские лидеры действительно хотят мира в Украине. Конфликт на Донбассе будет не просто заморожен, а реально прерваны почти все отношения с неконтролируемыми территориями. Проукраинское население будет максимально эвакуировано из ДНР-ЛНР, а по линии соприкосновения будет возведена стационарная укрепленная линия обороны.
Фактически, это сценарий, в котором много лет существует Израиль.
С России снимут санкции. Поддержка Украины внешними донорами существенно сократится, но страна сохранит единство и получит возможность развития по европейскому вектору.
Подчеркиваю: речь лишь о возможности. Чтобы она была реализована, потребуется единство и напряжение всех проукраинских общественно-политических сил. Что делает этот сценарий наименее вероятным из всех рассмотренных.
Моя личная оценка сценариев в порядке описания: 20%, 40%, 30%, 10%.
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Полнейшая фантазия. Максимум год, и с 50% сокращением объема, да и то об этом говорили когда Дания брыкалась, и могла затормозить СП-2 на год. Сейчас, через пять недель, труба будет готова.
Тем более надо учитывать, что в "Силу Сибири", начали закачивать газ, и к концу года будет готова первая нитка "Турецкого потока". СП-2+ ТП, это почти 90 млрд кубов. Сейчас, через Украину качается 100. Зачем Раше сокращать прокачку через свои газопроводы, чтобы платить Украине?
Источник: https://censor.net.ua/n3157299