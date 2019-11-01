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 Політика України
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Все про:адмінреформа (8) ОТГ (51) Бабак (9)

 Укрупнення до 100 районів по всій Україні відбудеться тільки після формування 100% заможних ОТГ, - Бабак

Укрупнення районів і оптимізація районних державних адміністрацій стане можливим тільки після формування 100% заможних об'єднаних територіальних громад.

Про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З урахуванням методичних рекомендацій обласні робочі групи здійснили моделювання адміністративного устрою областей, в результаті вийшла цифра — 100 районів, проте це лише експертна цифра. Фінальне моделювання субрегіонального рівня має відбуватися лише після стовідсоткового завершення формування спроможних громад", - зазначила Бабак.

Вона наголосила, що спроможною ОТГ визнається тільки після затвердження перспективного плану формування територій громад.

Також дивіться: Уряд не закриває лікарні в регіонах, але встановлює вимоги до їх мінімального завантаження, - міністерка Бабак. ВIДЕО

Наразі Кабінетом міністрів затверджено перспективні плани формування територій громад 23 областей. В затверджені плани вже включено близько 87,6% території України. За словами Бабак, уряд вже працює над законопроєктом, який спрощує процедуру затвердження перспективних планів ОТГ.

Як повідомлялося, у липні 2019 року Кабмін представив модель нового адміністративно-територіального устрою в якій замість 490 районів в Україні буде сформовано 100.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157298
 
 
 Топ коментарі
 
Вот Этих планов громадье... За довідкою проїхатися120 км? Ви не мрійники, ви шкідники.
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Сказочник, по всей Европе население уже лет 70, а то и больше "редеет" и шо? Когда там, скажем, в Соед. Королевстве границы графств меняли? Федеральные земли в ФРГ кромсали? Может, не в этом дело? 30 лет все власти в Украине "вынужденно" что-то там реформируют, а жизни нет. Народ просто бежит уже от этих реформ, кто куда может. 3 недели отсутствовал, вернулся - еще одна соседка по дому уехала, врач, в Канаду. Скоро в подьезде поздороваться не с кем будет, кроме пенсионеров.
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І воно треба це укрупнітєльство" ??..
Краще зайнятись чимось важливішим і невідкладнішим - пенсії, зарплати тощо..
А не розпилювати безцінні управительські здібності СН..
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ну да, Бабак тот тоже время зря в Раде не теряет))))))
Укрупнение до 100 районов по всей Украине состоится только после формирования 100% состоятельных ОТГ, - Бабак - Цензор.НЕТ 8441
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Вот Этих планов громадье... За довідкою проїхатися120 км? Ви не мрійники, ви шкідники.
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Шо то не нравится в Украине, чемодан-вокзал➡️🇷🇺
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Зєбіли не подобаються. А Що? Звісно. не прості, а владні.
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Население на глазах редеет, число населенных пунктов тоже, сокращение районов вынужденная и правильная мера. Но за этим элементом админ реформы в обязательном порядке нужно выводить украинские части луганской и донецкой областей из состава их бывших админ границ и срочно либо создавать на их территориях отдельные Мариупольскую и Северодонецкую области, либо присоединять эти украинские территории соответственно к Запорожской и Харьковской областям. Что бы не допустить ни при каком варианте их объединение с ОРДЛО ( в админ границах "народов донбасса"), что планируется в случае интеграции ( но пока скромно умалчивается) и это еще важнее в данный период чем укрупнение районов.
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Сказочник, по всей Европе население уже лет 70, а то и больше "редеет" и шо? Когда там, скажем, в Соед. Королевстве границы графств меняли? Федеральные земли в ФРГ кромсали? Может, не в этом дело? 30 лет все власти в Украине "вынужденно" что-то там реформируют, а жизни нет. Народ просто бежит уже от этих реформ, кто куда может. 3 недели отсутствовал, вернулся - еще одна соседка по дому уехала, врач, в Канаду. Скоро в подьезде поздороваться не с кем будет, кроме пенсионеров.
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Кручу-верчу всех украинцев вы*бать хочу. Вот типо такая политика власти у нас. То кричали что нужна рехворма об децентрализации и отдельных общинах, теперь наоборот обьеденяют в какие то раены непонятно по какому принцыпу и не понятно по какой логике. Видать какому олигарху какой кусок земли с крепаками понравился то он и присоеденяет к себе.
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А что пане "несказочник" я сказал что это только у нас такая тенденция. Я сказал что при таком раскладе можно укрупнять районы, и все. Ну и ваше сравнениями с британскими графствами. и германскими землями., это конечно круто, даже заставило улыбнуться.. где графства Великобритании и земли ФРГ ( складывающиеся исторически с средних веков как полунезависимые, а то и независимые субъекты) и наши "районы". Смех и грех. ( Сравнили Пердупрошенский район и Баварию, Баден- Вюртемберг ,Кент, Йоркшир - ну рассмешили.., спасибо)
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І воно треба це укрупнітєльство" ??..
Краще зайнятись чимось важливішим і невідкладнішим - пенсії, зарплати тощо..
А не розпилювати безцінні управительські здібності СН..
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так значит есть ещё и не состоятельные громады ..
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