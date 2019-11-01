 Укрупнення до 100 районів по всій Україні відбудеться тільки після формування 100% заможних ОТГ, - Бабак

Про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З урахуванням методичних рекомендацій обласні робочі групи здійснили моделювання адміністративного устрою областей, в результаті вийшла цифра — 100 районів, проте це лише експертна цифра. Фінальне моделювання субрегіонального рівня має відбуватися лише після стовідсоткового завершення формування спроможних громад", - зазначила Бабак.

Вона наголосила, що спроможною ОТГ визнається тільки після затвердження перспективного плану формування територій громад.

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Наразі Кабінетом міністрів затверджено перспективні плани формування територій громад 23 областей. В затверджені плани вже включено близько 87,6% території України. За словами Бабак, уряд вже працює над законопроєктом, який спрощує процедуру затвердження перспективних планів ОТГ.

Як повідомлялося, у липні 2019 року Кабмін представив модель нового адміністративно-територіального устрою в якій замість 490 районів в Україні буде сформовано 100.