 Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін

Про це Рахманін розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Було досягнуто домовленостей, що питання Богдана Яременка розглядатиме його фракція, будуть певні висновки. Але була досягнута домовленість, що якщо жодної реакції на порушене питання не буде (до кінця пленарного дня. - Ред.), то ми залишаємо за собою право від фракції заявити про це вголос із трибуни Верховної Ради", - сказав Рахманін.

"Нам дали зрозуміти, що фракція не уникає відповідальності, вона не збирається порушувати домовленості і збирається розглянути поведінку пана Яременка і подальші кроки щодо нього на засіданні своєї фракції. Але з об'єктивних причин вони не можуть цього зробити до завершення пленарного дня. Отже, в межах домовленості, якої ми досягли, нам надали можливість висловити нашу позицію, що я, власне, і зробив за погодженням з представниками інших фракцій", - додав він.

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Раніше три парламентські фракції попросили Верховну Раду обговорити доцільність перебування Богдана Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.