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 Політика України
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Все про:ВР (5997) Яременко Богдан (62) Рахманін (18)

 Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін розповів, що чотири фракції зробили заяву щодо нардепа Богдана Яременка через те, що представники "Слуги народу" поки не озвучили реакцію на секс-скандал.

Про це Рахманін розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Було досягнуто домовленостей, що питання Богдана Яременка розглядатиме його фракція, будуть певні висновки. Але була досягнута домовленість, що якщо жодної реакції на порушене питання не буде (до кінця пленарного дня. - Ред.), то ми залишаємо за собою право від фракції заявити про це вголос із трибуни Верховної Ради", - сказав Рахманін.

"Нам дали зрозуміти, що фракція не уникає відповідальності, вона не збирається порушувати домовленості і збирається розглянути поведінку пана Яременка і подальші кроки щодо нього на засіданні своєї фракції. Але з об'єктивних причин вони не можуть цього зробити до завершення пленарного дня. Отже, в межах домовленості, якої ми досягли, нам надали можливість висловити нашу позицію, що я, власне, і зробив за погодженням з представниками інших фракцій", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат

Раніше три парламентські фракції попросили Верховну Раду обговорити доцільність перебування Богдана Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Також читайте: Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157296
 
   
 Топ коментарі
 
этот сексуально озабоченный и дальше сидит в раде и клацает в телефоне- все время, это животное ничем не занимается, это позорище нужно убрать с рады
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"Ударим железным кулаком онанизма по проституции!!!" - ответил Кива от ОПЗЖ ....
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Видимо "слуги народа" все такие как этот озабоченный горилл, поэтому для них нормально такое поведение, даже женщин слуг это устраивает вполне.
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Эволюция - она такая: не обезьяна превратилась в человека, а в некоторых случаях человек из Рады превращается... человек превращается :в ******.
Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5442
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Яременко має піти у відставку. Це означає з Верховної Ради. Швидко він звик до "дармових" грошей від олігархів.
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Потрібно все зробити щоб його вигнали з ВР Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4674 Бо далі це ******** у залі ВР терпіти не хочемо. Нє? Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 8206
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Нормальный мужик с нормальной ориетацией с нормальными потребностями.Мало ли что падальщики насочиняют.То Вы не попадались Чарли Чаплину.Вайнштейн рядом не стоял.
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Нормальный мужчина соблюдает правила морали и понимает где и когда можно, а где не кстати удовлетворять свои сексуальные потребности. Он никак не может быть нормальным, налицо слабоумие с хорошей потенцией.Зачастую природа компенсирует отсутствие ума темпераментом.
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А он и не удовлетворял, а всего лишь договаривался.
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На роботі треба працювати згідно з займаною високою посадою а не перепискою з бл&дями.
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Угу, да здесь половина форумчан строчат со служебных компов.
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Ему было скушно.Вот оно и тешилось перепиской.Яременко от жены и детей-никуда.Забудьте.Лучче Президента на живца ловите!Или состряпайте!.Делов-то.Ткач усё могёть!
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Для тебя нормально на работе заказьівать ******, обманьівая свою жену, затем врать, что єто бьіла провокация журналистов, обманьівая общество, и в итоге угрожать журналистам тюремньіми сроками, вместо того чтобьі извиниться за свое поведение? Если для тебя єто поведение, достойное депутата и председателя коммитета по внешней политике, коим является яременко, а не просто "нормального мужика с нормальной ориентацией и нормальньіми потребностями" с улицьі, то тьі убежденньій зебил. Мои тебе соболезнования.
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Мозги лохторату засирают президенты ,застёгивающие пинджаки в ширинку.
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Ні аналізи здати не можуть ні курву викликати не вміють. Шо за хракція така безрука? Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 42
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"Ударим железным кулаком онанизма по проституции!!!" - ответил Кива от ОПЗЖ ....
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Киве подвезло. ржет сейчас в сторонке
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этот сексуально озабоченный и дальше сидит в раде и клацает в телефоне- все время, это животное ничем не занимается, это позорище нужно убрать с рады
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Бабло ворованное куда-то ж тратить надо.
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Панове Депутати, подайте проект Закон України "Про дозвіл членам партії "СН" узайматись *********".
Достатньо буда в цьому Законі 6 статей Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7249
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А где заявления по барыге-мародеру, который ДО СИХ ПОР не только не на нарах, а в ВР??? Вопрос к Тимошенко Юлии Владимировне!
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Не. Генпрокурор по барыге дела уже открыл. Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7796
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Бггг) аж ни одного. зебанутые такие зебонутые...
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Ага, только барыге почему-то не смешно. Бггг Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6189
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Открыл, а что туда записать никак не может придумать.
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Да там на лет 200 срока хватит чего "записать"! Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9702
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С чего ты взял, что Пороху не смешно? Он спокойно и отдызает, и в командировки ездит, и и на вашу зешоблу забил))) вот только вы, зебанутые, чего то вместе с ним не смеетесь... но то ваши проблемы
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сделайте ему фистинг, чтобы о жопотрахе меньше думал
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А чому не вести перепису з жінкою про покупку яхти, шуби чи машини, як провокацію. Чому саме тьолки? Хєровий дипломат, а ще за зовнішню політику відповідає. А розум весь у внутрішніх органах.
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Ви напевно мали на увазі у полових органах. Так, в нього голівка активніша за голову.
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А нехилых слуг себе народ подобрал, я так вижу. Только уже пора и вывеску на той ВРУ поменять - "ВБУ". "Б" - это бордель, остальное без изменений.
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Нарід хоче зрєліщ, ось вони і стараються.
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Или Рада ВБУ - "Возможность быть удовлетворенным" в меркантильном и сексуальном смыслах.
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Слугам з трускавецькими дипломами можна всьо.
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Не трогайте Трухкавецкого прохфессора!!!

Он еще не всех трахнул!
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Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 450

Виявляється він в Трускавецькій Академії всіх перетрахав і тепер пустився берега по київських курвах?
Прохффесор, однако Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1298
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Беда Украины в кретинских зерыгобилах, которых надо лишать голоса сразу после Майдана
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Это точно.Вот именно эта ж.....па.Встречайте.

В политику капиталист Порошенко пришел в 1998 году - как социал-демократ. Точнее - как член СДПУ (о). Партию как раз тогда возглавил Виктор Медведчук и именно он начал кооптировать в состав не слишком известной и популярной партии политических тяжеловесов вроде Леонида Кравчука и Евгения Марчука. А также денежных мешков типа Петра Порошенко.
По словам самого Петра Алексеевича, в СДПУ (о) пригласил его соратник тогдашний Медведчука Александр Зинченко - человек, который впоследствии, в 2005 году, обвинит Порошенко и других «любых друзив» президента Ющенко в коррупции.
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Убирайте это позорище с главы комитета по международным связям.
Как его показывать людям в Европе, Америке?

Уже весь мир пишет о его походэньках.

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75614236_2546776065565069_3938917986085109760_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkGqE4iHd12p9BDMHD0nwJZ63z5bw2O_JnCn-Bmjlk7kLCOswTclo55HDUdK8s_axM&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=033dbb49ddb499659e156a80dad66cb7&oe=5E4E48A4
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Показувати у клітці, або на афіші, Поярков картину зваяє
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goshie-moshie what a fucking schame... "MP Yaremenko member of the Servant of People party..." ZEbill's gonna pass THE bill... asshole...
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Ярема иди из Рады. И найди себе проститутку наконец.))
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Це, прошу пана, таке гасло "Ярема йди з Ради", ну дуже актуальне. Головне започаткувати їхній вихід Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3645
Ще можна запит написати Голові ВР про те чи фракції СН потрібні курви чи ні. Ато одним вже їх подавай, а інші чогось замешкуються
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Слуге народа пойдет только на пользу, если они очистятся от подобного отребья. Этот пассажир явно левый для фракции - на ходу переобувшийся порохобот. К сожалению таких много там.
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он ваше олицетворение, зебанутые) и нечего в зеркало плевать -не поможет
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Если человек так легко и часто изменяет своей жене, тяжело ли будет ему не изменить родине? Может он все таки не на своем месте? Внешняя политика, как ни крути - это не шлюха за 100 долларов
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Совок здесь ни при чем. Этот дяденька на крючке у всех секс-агентур мира. Судя из его наивности и просто детской неосторожности на него уже компромата собрали тоннами все, кому не лень.
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Він не має посади в уряді, а лише у ВР, як фаховий дипломат, очолює відповідний комітет. Всі рішення увалюються в залі ВР.
Мені не зрозуміло як можна пов'язати стрибання у гречку (за фактом лише тролінґ дівчаток) з державною зрадою.
Команда на відступ Війська на своїй території -- ось де зрада.
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У нього доступ до державної таємниці, в нього вплив на прийняття рішень, закордонні вояжі і так далі ... Не остання людина у ВР.

Його б добре через поліграф прогнати спецслужбам, та подивитися, хто і кого під нього підложував .

P.S. За сто грам і «вареник» таких олухів і вербують.
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Тепер я зрозумів, чому Рахманина так обходить це питання: якщо йому, Рахманинові, відростити бороду й вуса, він буде дуже схожим на Яременка Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1556
Люди!!! Залиште вже Яременка у спокої!
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Його тільки "відспівують", щоб спокій мав. А як "відспівають" то буде мати і спокій Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1320
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А если его попрут из Рады то это СН автоматически штык теряет ? Или новый на замену из списка ? Кто знает ?
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Та ти шо,а нещодавно шмаляв такі фотки про Пороха.
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Цей кадр або анархіст або дурень. Йому аби владу брудом поливати, не важливо кого і за що. Порошенка він по інерції ще місяців 5 після обрання янелоха тут у своїх картинках постив.
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Враження, що Яременка топить москва, а підіграють доморощенні ханжі і гомики. Ну вивчає дядько ринок секс-послуг. Яке кому до цього діло, крім його дружини? Показилися
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Спят медведи и слоны,
Дяди спят и тёти...
Все вокруг
Спать должны,
Но, не на работе!
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Он видно готовился законопроект о лечебной проституции проталкивать
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Ура! В Украине появились папарацци, которые уже не журналисты.
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Да выгоните вообще это позорище из ВР!
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Сходил пан "елита" в буфет, отведал устриц запивая бургунским, икорки откушал красной да черной, вот и глядишь, от скуки в законотворческих штанах что-то зашевелилось. Эх, не пойти ли по бл&дям пока на трибуне докладчик что-то непонятное звездит и про какой-то там сраный народ чего-то вякает.
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