 Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін

Про це Рахманін розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Було досягнуто домовленостей, що питання Богдана Яременка розглядатиме його фракція, будуть певні висновки. Але була досягнута домовленість, що якщо жодної реакції на порушене питання не буде (до кінця пленарного дня. - Ред.), то ми залишаємо за собою право від фракції заявити про це вголос із трибуни Верховної Ради", - сказав Рахманін.
"Нам дали зрозуміти, що фракція не уникає відповідальності, вона не збирається порушувати домовленості і збирається розглянути поведінку пана Яременка і подальші кроки щодо нього на засіданні своєї фракції. Але з об'єктивних причин вони не можуть цього зробити до завершення пленарного дня. Отже, в межах домовленості, якої ми досягли, нам надали можливість висловити нашу позицію, що я, власне, і зробив за погодженням з представниками інших фракцій", - додав він.
Раніше три парламентські фракції попросили Верховну Раду обговорити доцільність перебування Богдана Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики.
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
Достатньо буда в цьому Законі 6 статей
Он еще не всех трахнул!
Виявляється він в Трускавецькій Академії всіх перетрахав і тепер пустився берега по київських курвах?
Прохффесор, однако
В политику капиталист Порошенко пришел в 1998 году - как социал-демократ. Точнее - как член СДПУ (о). Партию как раз тогда возглавил Виктор Медведчук и именно он начал кооптировать в состав не слишком известной и популярной партии политических тяжеловесов вроде Леонида Кравчука и Евгения Марчука. А также денежных мешков типа Петра Порошенко.
По словам самого Петра Алексеевича, в СДПУ (о) пригласил его соратник тогдашний Медведчука Александр Зинченко - человек, который впоследствии, в 2005 году, обвинит Порошенко и других «любых друзив» президента Ющенко в коррупции.
Как его показывать людям в Европе, Америке?
Уже весь мир пишет о его походэньках.
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75614236_2546776065565069_3938917986085109760_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkGqE4iHd12p9BDMHD0nwJZ63z5bw2O_JnCn-Bmjlk7kLCOswTclo55HDUdK8s_axM&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=033dbb49ddb499659e156a80dad66cb7&oe=5E4E48A4
Ще можна запит написати Голові ВР про те чи фракції СН потрібні курви чи ні. Ато одним вже їх подавай, а інші чогось замешкуються
Мені не зрозуміло як можна пов'язати стрибання у гречку (за фактом лише тролінґ дівчаток) з державною зрадою.
Команда на відступ Війська на своїй території -- ось де зрада.
Його б добре через поліграф прогнати спецслужбам, та подивитися, хто і кого під нього підложував .
P.S. За сто грам і «вареник» таких олухів і вербують.
Люди!!! Залиште вже Яременка у спокої!
Дяди спят и тёти...
Все вокруг
Спать должны,
Но, не на работе!