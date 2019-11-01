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Все про:Угорщина (509) НАТО (2146) Пристайко (226) Загороднюк (65)

 Ситуація з угорською стороною досі не вирішена: наші засідання в НАТО на рівні вищого керівництва заблоковано, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що він і міністр оборони Андрій Загороднюк не зможуть зустрітися з партнерами України в Північноатлантичному альянсі цього року, оскільки "ці засідання все ще заблоковані угорською стороною".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати вчорашнього засідання Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У зв'язку з тим, що досі не вирішена ситуація з угорською стороною, наші засідання на рівні президента, прем'єр-міністра і міністра були заблоковані. Ні я, ні Андрій Загороднюк не можемо зустрітися з нашими партнерами в Альянсі. Цього року ми не зможемо зустрітися, тому що ці засідання все ще заблоковані угорською стороною", - сказав він.

Міністр оборони Загороднюк додав, що минулого тижня він був у Брюсселі на зустрічі міністрів країн НАТО. "Це та сама зустріч, в якій нашу участь блокувала Угорщина. Наша делегація там була як учасник комісії НАТО-Афганістан", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина в останній момент зняла вето із заяви комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, при цьому представникам нацменшин дозволяється викладання частини предметів рідною мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157295
 
   
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Пусть НАТО решает что-то с взбесившимися венграми. Почему у них одна страна может все блокировать? Доблокируются пока на них паРаша нападет. Тогда быстро поменяют свою ориентацию.
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на НАТО мантра "путыннападэ" не действует
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це так і буде, поки рашка купила усю владу там. Це їх точка впливу на НАТО
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Венгрия подала сигнал и если россия не подсуетится, то может асе будет ок для нас .
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Все в НАТО знают, что Венгрия - пособник кацапов и их действия не поддаются логике и здравому уму. Никаких уступок венгерским мразям по Закону о языках! Давить на Венгрию по всем внешнеполитическим и экономическим каналам.

Внимательно наблюдать за всеми действиями "капитулянта" В. Пристайко, этот тихарь "любит прогнуться под партнера"). Все свои действия Венгрия согласовывает с кацапами.
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А чого Пристайто мадярам про тарифи не "чеше". Ситуація з угорською стороною досі не вирішена: наші засідання в НАТО на рівні вищого керівництва заблоковано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4997
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Тобто розписався в теперішній імпотенції МЗС та Зєлєнского в зовнішній політиці .Не можуть ні натиснути,ні домовитись .Просто лохмандєї.
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Єти гребаньіе мадьяре - мини-кремлядьские путлерастьі.
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