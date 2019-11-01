 Ситуація з угорською стороною досі не вирішена: наші засідання в НАТО на рівні вищого керівництва заблоковано, - Пристайко

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати вчорашнього засідання Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У зв'язку з тим, що досі не вирішена ситуація з угорською стороною, наші засідання на рівні президента, прем'єр-міністра і міністра були заблоковані. Ні я, ні Андрій Загороднюк не можемо зустрітися з нашими партнерами в Альянсі. Цього року ми не зможемо зустрітися, тому що ці засідання все ще заблоковані угорською стороною", - сказав він.
Міністр оборони Загороднюк додав, що минулого тижня він був у Брюсселі на зустрічі міністрів країн НАТО. "Це та сама зустріч, в якій нашу участь блокувала Угорщина. Наша делегація там була як учасник комісії НАТО-Афганістан", - сказав він.
Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, при цьому представникам нацменшин дозволяється викладання частини предметів рідною мовою.
Внимательно наблюдать за всеми действиями "капитулянта" В. Пристайко, этот тихарь "любит прогнуться под партнера"). Все свои действия Венгрия согласовывает с кацапами.