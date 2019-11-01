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 Економіка
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Все про:заробітна плата (576) Маріуполь (605)

 Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн

Міністр економіки склав п’ятірку міст України за рівнем середньої зарплати.

Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн. Міністр економічного розвитку і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував у Facebook порівняльну таблицю, повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ

Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн 01

"Де набільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці Київ, на третьому - Дніпро. Харків і Одеса ділять 4 та 5 місця (майже однакові зарплати) )", - написав Милованов.

За даними Державного комітету статистики, у другому кварталі середня зарплата в Маріуполі становила 17 114 грн, тоді як у Києві - 15 561 грн.

Однак пропозиції із зарплати на сайті вакансій відрізняються: Маріуполь уже на п'ятому місці з 9500 грн.

За даними Держстату, у вересні середня заробітна плата в Україні становила 10 687 грн, що на 1,4% більше, ніж у серпні і на 18,2% - у річному вираженні. У регіональному розрізі найбільші зарплати й надалі отримують жителі Києва - в середньому 15 600 на місяць. Найменша середня зарплата на Буковині - 8340 грн в місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157293
 
 
 Топ коментарі
 
Вы среднею по Мариуполю как считали ? Зарплата жителей + зарплата Ахметки и поделили на количество работающих жителей + житель Ахметка , правильно ? Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн - Цензор.НЕТ 1857
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Да что за бред я читаю???
средняя заработная плата в Украине составила 10 687 грн,
Как такое может быть,если только в наиболее крупных городах она даже меньше в основном,а давайте еще сюда возьмем села,города поменьше. Выйдет тыщ в 7 максимум!
Они что ли считают только топ 5 городов по среднему уровню в Украинке?? Объясните мне!!
То,что Мариуполь - 17 тыс,не учитываем,т.к фэйк.
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Ахмет же вроде в Киеве живёт. В Марике ему ссыкотно.
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донецьк буде по 30 тисяч отримувати.
сівохо постарається, Україна прогодує.
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цікаво, а маріупольці про це знають? Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн - Цензор.НЕТ 1650
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Вы среднею по Мариуполю как считали ? Зарплата жителей + зарплата Ахметки и поделили на количество работающих жителей + житель Ахметка , правильно ?
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Ахмет же вроде в Киеве живёт. В Марике ему ссыкотно.
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Да что за бред я читаю???
средняя заработная плата в Украине составила 10 687 грн,
Как такое может быть,если только в наиболее крупных городах она даже меньше в основном,а давайте еще сюда возьмем села,города поменьше. Выйдет тыщ в 7 максимум!
Они что ли считают только топ 5 городов по среднему уровню в Украинке?? Объясните мне!!
То,что Мариуполь - 17 тыс,не учитываем,т.к фэйк.
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В Луцку средняя на предприятиях 15 000 грн.
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Он смотрит другие объявления - сколько хотят. Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн - Цензор.НЕТ 4644 У меня одна ...мадам 20 тыщ попросила, была послана, сейчас на Ворк.юа уже висит - 30 просит! Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн - Цензор.НЕТ 4644
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НУ ЧТО ВЫ ЧУШЬ ПИШИТЕ ???? Средняя температура по больнице !!!
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Просто в Мариуполе осталось производство. В Херсоне почти вся промышленность была уничтожена. Вообще не осталось ни одного крупного завода кроме судозавода Новинского, но насколько я слышал то это уже далеко не крупное предприятие, а почти пустышка.

Лисичанск и Херсон - два города брата по несчастью где не осталось предприятий, а власти и регионалов и майданутых ничего сделать даже и не пытались. Едьте в Польшу, батраки.
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