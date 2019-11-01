 Суд у Гаазі відхилив клопотання України про відвід судді у справі про "скіфське золото"

Як повідомляється на сайті суду, підстав для відводу судді виявлено не було, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтефракс-Україна.

"На підставі поданих документів та розгляду справи на слуханні суд вважає, що не склалося жодних обставин, які б переконливо свідчили про наявність упередженості", - зазначається в рішенні суду.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Міністерство юстиції України заявило, що в зв'язку з низкою обставин суддя Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу, може бути упереджений. Так, суддя протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнафтобуд" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта в рішенні справи на користь "Промнафтобуд". Крім того, представництво інтересів "Промнафтобуд" він здійснював в тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми стоятимемо до кінця, - Бородянський про повернення "скіфського золота" Україні

Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, повинна бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.