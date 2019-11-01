EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1750  57
Все про:ПДЧ (16) членство в НАТО (258) Столтенберг Єнс (422)

 Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідності в подачі Україною повторної заявки на План дій щодо членства в НАТО немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

"Немає потреби з українського боку робити будь-що. Єдине, що є важливим, і на чому Україна має концентруватися зараз, – це реформи. Це модернізація вашої оборони, боротьба з корупцією, поліпшення системи правосуддя – і все це покликане полегшити життя людей. Адже якщо ви зміцнюєте оборонне відомство – то це потрібно вам самим, незалежно від того, коли ви будете членом НАТО, незалежно від того, чи маєте ви ПДЧ. Водночас ці реформи наближають вас і до отримання ПДЧ, і до членства", - заявив Столтенберг. 

Він зазначив, що повторна подача заявки не зашкодить євроатлантичній інтеграції України, проте в ній немає необхідності.

"Немає сумнівів, що Україна прагне членства, але зараз ані питання вашого вступу до НАТО, ані питання ПДЧ не є у фокусі уваги. Увага як Альянсу, так і держав-членів, а також України зараз є і має бути сконцентрована не на даті отримання ПДЧ, а на забезпеченні того, щоби Україна відповідала стандартам НАТО. Саме це є найшвидшим шляхом, щоби зміцнити ваші інституції і отримати членство", - вважає Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157288
 
   
 Топ коментарі
 
Як так-нєт нєобходимости?А вельмишановний вженепрезидент говорив зовсім інше??!
 показати весь коментар
 
Та хто такий Столтенберг - якась шмаркля!! Ось Порох - це авторитет!!
 показати весь коментар
 
А петя клянётся, что каждый год надо подавать. Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8986 Кому верить?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та хто такий Столтенберг - якась шмаркля!! Ось Порох - це авторитет!!
 показати весь коментар
 
 
Як так-нєт нєобходимости?А вельмишановний вженепрезидент говорив зовсім інше??!
 показати весь коментар
 
 
Порох говорил не о повторной подаче заявки, а о подтверждении действующей, но вам же шевелить извилиной и анализировать вредно - закипает то, что вместо мозгов
 показати весь коментар
 
 
угу .. он трындит что каждый год нужно обновлять заявку )))))))) ... уже даже в Раде зарегестрировали ее очередной вариант )))))))
 показати весь коментар
 
 
Действующую подтверждать , зачем если она действует ?
 показати весь коментар
 
 
Почитай полностью, что говорил порох, там есть ответ на этот вопрос.
Мозги есть? Применяй их на практике.
 показати весь коментар
 
 
А можете объяснить это простыми словами или дословными цитатами, к сожалению только у вас великие мозги и понять надоненадо подтверждать простым людям сложно.
 показати весь коментар
 
 
Іді дамой, прастой мєлкамозгій, там твая рєпа стинєт )))
 показати весь коментар
 
Это те самые великие мозги? По теме сможете что нибудь напечатать? Только сколько вам д...билам ольгинским говорить пользуйтесь переводчиком гугл, ваш яндекс с очень великими мозгами тупит как и вы, сильно коряво переводит.
 показати весь коментар
 
А навіщо нам читати вженепрезидента? Поїзд ту-туууу...Досить йому вже напружуватись та дутись.Відпочив би трохи.Народ йому таку добру послугу зробив!
 показати весь коментар
 
 
А петя клянётся, что каждый год надо подавать. Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8986 Кому верить?
 показати весь коментар
 
 
Не, все по классику...... "На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались." М.Е. Салтыков-Щедрин Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7865 Ну прямо как про мальдивског поцреота ...... Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7865
 показати весь коментар
 
 
А петя уже подать заявку - так говорить на свой троле-свино-ферма!
 показати весь коментар
 
 
Я не буду спекулировать относительно даты. Это решать Украине.
Но мы все и так знаем, что вы хотели бы быть членом! Как вопрос это не стоит - никто в НАТО просто не сомневается, что вы хотите быть в Альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом Альянса.
Так что проблемой (на пути к членству. - ЕП) не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля (со стороны членов Альянса. - ЕП), когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены.
 показати весь коментар
 
 
Просто треба підтверджувати свою політичну волю
І працювати з іншими членами НАТО.
А не чекати поки нас запросять.
Тобто ще одне підтвердження від нас не завадило би.
Можливо сам Столтенберг сумнівається в напрямі Україну, який прокладе новий президент, тому і процитував Шевченкові слова про зраду.
 показати весь коментар
 
 
Вот и возьмитесь все порохоботы за руки во главе с парашенко и стойте каждодневно у посольства США с этим призывом )) Поможет врядли. Но хоть рассмешите.
 показати весь коментар
 
 
Та так как ваш нарик со своими депутанами смешит весь мир, то вряд ли кому удастся их переплюнуть.
 показати весь коментар
 
 
допоможе.
так ми безвіз отримали.
якщо тупарі не розуміють де і над чим треба працювати, то ніхто вам не допоможе.
 показати весь коментар
 
 
Безвиз даже янык мог получить. Сам отказался.
 показати весь коментар
 
 
так і зеля може,але не буде.
сподіваюсь його наступник виконає, як Петя безвіз.
 показати весь коментар
 
 
Меркель созналась, что только настойчивость Порошенко позволила получить безвиз.
Зебы, вы уж определитесь: Меркель - порохоботка или подружка *****.
 показати весь коментар
 
 
Это было вначале. Пока его не узнали.Сейчас никто руки не подаст ворюге.
 показати весь коментар
 
а тобі допомогає те що ти кожен день дрочишь на х"йла? не думаю, але народ веселиш тут регулярно Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5791
 показати весь коментар
 
 
А у Кремля агенти крім Порошенка є, чи нема? Назви хоча б три прізвища.
 показати весь коментар
 
 
Моня Зельцман, він же Моніка Зеленські, він же ПреЗедент
 показати весь коментар
 
 
Главный пецин миротворец кум ***** и попутчик революции гудок, ну а третий в вене сидит, тоже потриот. Хватит?
 показати весь коментар
 
 
Петя,починай шо кожен місяць треба подавати.Не здавайся.
 показати весь коментар
 
 
все правильно Петя сказал, просто некоторые (которые в лодке) так и нечего и не поняли.
 показати весь коментар
 
 
петрушка каждый год должен вступать в нато, добывать по томосу, и втирать про мову, хотя на гастролях по буковине гундел на румынском)) эх сказочник.....
 показати весь коментар
 
 
Просто это старый больной аферист типа Паниковского. С таким же приблизительно концом .
 показати весь коментар
 
 
экс президент лучше знает чем он! сказал что нужно каждый год надоедать и доставать НАТО о продлении ПДЧ! ну лиж бы потролить зеленского и покаламутить и будоражить ботов и тролей... Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2950 бунтовать да побыстрее...((
 показати весь коментар
 
 
Порошок совсем свихнулся и потерял реальность во времени и пространстве)) Это же не украинцам брехать ! Там сразу за яйца возьмут и опровергнут тупое вранье. На что он расчитывал ? Или рехнулся.
 показати весь коментар
 
 
Да он в своей реальности, которую ему выдают политологи.
 показати весь коментар
 
 
Мдя, НАТО уже не то, и ЕС не такая . Все умножают шоколадника на ноль .
 показати весь коментар
 
 
Вже множили у свій час на нуль Ющенка. А нагадай но мені, чим це завершилося?
 показати весь коментар
 
 
Для кого кум Порошенка...для кого Президент України...
 показати весь коментар
 
 
Это не враньё. Это манера общения.))
Обламал Йенс Пете замануху. Нужно срочно придумывать новую. Например жёстко потребовать восстановления ядерного статуса Украины. Представляете как заулюлюкают от восторга элитные 8%.)) Они примут любой красивый порожняк, лишь бы под брендом Рошен.))
 показати весь коментар
 
Та в НАТО на Украину уже забили.
Даже при Порошенко они не очень стремились нас туда брать, а уж теперь и подавно.

 показати весь коментар
 
Угу, а потом скажет "заявки не было". Подавайте, "кашу маслом не испортишь". Там делов 5 секунд, по факсу или эмейлу скинуть.
 показати весь коментар
 
 
От який триндець! А Ведро Будка казав що конче необхідно....
Мабуть пердів як завжди в калюжу? Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3263
 показати весь коментар
 
 
Зе поставил НАТО на тормоз. ПДЧ не дадут.
 показати весь коментар
 
 
Что творится, Столтенберга подкупили слуги народа? Ужос, антисоевый заговор в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
И правильно что дал разъяснение, тут нет ничего плохого., после термоса, повии, шуток про майдан и тд зеле не доверяют. .
 показати весь коментар
 
Столтенберг Петру Порошенко по щекам надавал.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору