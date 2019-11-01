 Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".
"Немає потреби з українського боку робити будь-що. Єдине, що є важливим, і на чому Україна має концентруватися зараз, – це реформи. Це модернізація вашої оборони, боротьба з корупцією, поліпшення системи правосуддя – і все це покликане полегшити життя людей. Адже якщо ви зміцнюєте оборонне відомство – то це потрібно вам самим, незалежно від того, коли ви будете членом НАТО, незалежно від того, чи маєте ви ПДЧ. Водночас ці реформи наближають вас і до отримання ПДЧ, і до членства", - заявив Столтенберг.
Він зазначив, що повторна подача заявки не зашкодить євроатлантичній інтеграції України, проте в ній немає необхідності.
"Немає сумнівів, що Україна прагне членства, але зараз ані питання вашого вступу до НАТО, ані питання ПДЧ не є у фокусі уваги. Увага як Альянсу, так і держав-членів, а також України зараз є і має бути сконцентрована не на даті отримання ПДЧ, а на забезпеченні того, щоби Україна відповідала стандартам НАТО. Саме це є найшвидшим шляхом, щоби зміцнити ваші інституції і отримати членство", - вважає Столтенберг.
Мозги есть? Применяй их на практике.
Но мы все и так знаем, что вы хотели бы быть членом! Как вопрос это не стоит - никто в НАТО просто не сомневается, что вы хотите быть в Альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом Альянса.
Так что проблемой (на пути к членству. - ЕП) не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля (со стороны членов Альянса. - ЕП), когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены.
І працювати з іншими членами НАТО.
А не чекати поки нас запросять.
Тобто ще одне підтвердження від нас не завадило би.
Можливо сам Столтенберг сумнівається в напрямі Україну, який прокладе новий президент, тому і процитував Шевченкові слова про зраду.
так ми безвіз отримали.
якщо тупарі не розуміють де і над чим треба працювати, то ніхто вам не допоможе.
сподіваюсь його наступник виконає, як Петя безвіз.
Зебы, вы уж определитесь: Меркель - порохоботка или подружка *****.
Обламал Йенс Пете замануху. Нужно срочно придумывать новую. Например жёстко потребовать восстановления ядерного статуса Украины. Представляете как заулюлюкают от восторга элитные 8%.)) Они примут любой красивый порожняк, лишь бы под брендом Рошен.))
Даже при Порошенко они не очень стремились нас туда брать, а уж теперь и подавно.
Мабуть пердів як завжди в калюжу?