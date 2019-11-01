 Потреби в повторній подачі Україною заявки на ПДЧ у НАТО немає, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

"Немає потреби з українського боку робити будь-що. Єдине, що є важливим, і на чому Україна має концентруватися зараз, – це реформи. Це модернізація вашої оборони, боротьба з корупцією, поліпшення системи правосуддя – і все це покликане полегшити життя людей. Адже якщо ви зміцнюєте оборонне відомство – то це потрібно вам самим, незалежно від того, коли ви будете членом НАТО, незалежно від того, чи маєте ви ПДЧ. Водночас ці реформи наближають вас і до отримання ПДЧ, і до членства", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що повторна подача заявки не зашкодить євроатлантичній інтеграції України, проте в ній немає необхідності.

"Немає сумнівів, що Україна прагне членства, але зараз ані питання вашого вступу до НАТО, ані питання ПДЧ не є у фокусі уваги. Увага як Альянсу, так і держав-членів, а також України зараз є і має бути сконцентрована не на даті отримання ПДЧ, а на забезпеченні того, щоби Україна відповідала стандартам НАТО. Саме це є найшвидшим шляхом, щоби зміцнити ваші інституції і отримати членство", - вважає Столтенберг.

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