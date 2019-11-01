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Все про:Батьківщина (348) Яременко Богдан (62) Рахманін (18) Голос партія (87) Європейська Солідарність (144)

 Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики. ВIДЕО

Три парламентські фракції попросили Верховну Раду обговорити доцільність перебування Богдана Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, відповідну заяву фракції "Голос", "Європейської Солідарності" і "Батьківщини" оголосив нардеп Сергій Рахманін з трибуни парламенту.

"Вчорашній виступ Богдана Яременка з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу, і заяви, які можна трактувати, як погрози журналістам, є неприйнятними і неприпустимими, і тому спільна точка зору трьох фракцій: поставити перед Верховною Радою питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка на чолі такого важливого комітету, як Комітет з питань зовнішньої політики. Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради, належно оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки. Щиро сподіваюся, знаючи Богдана Володимировича достатню кількість років, що він не чекаючи оцінки колег сам зробить необхідний і єдино правильний у цій ситуації крок", - сказав він.

Як пізніше повідомив Рахманін у кулуарах парламенту, до заяви трьох фракцій також приєдналася "Опозиційна платформа - За життя".

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Також читайте: Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157287
 
   
 Топ коментарі
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- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
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Сам он настолько туп, что не желает самоубираться с этой должности. "Слуга" крепко прикипел к кормушке, не оторвать его жирный зад оттуда.
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если попрут на какие шиши он харчеваться проституток заказывать будет?
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Вся страна требует снять с него полномочия нардепа.
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але ж перед презом він вибачився..
той зрозуміє, певно теж повій знімав.
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Случай из разряда - "одно неверное движение и ты отец!" И смех и грех. Такой веселый крест на карьере.
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Скоро ждите на экранах страны эротичекую криминальную комедию-"Прощальная гастроль "Артиста" эрекция депутата". Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 1608
Следите за анонсами Верховной Рады.
Хотя с проката это кино могут и снять.Слуги урода прикроют этого хряка и не дадут оторвать его от корыта.Не суди,да не судим будешь.
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Але перед зняттям "повноважень" нехай зніме зелені труси, збацає щось "на роялі", бо народу цікаво чи мав він підстави курвів кликати Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 9863
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А зря. Этот парень мог бы справляться с "внешними сношениями".
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Отворачивает личико зе-бил, как-будто он не зоофил Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 5205
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Верно.
Потому и "сношают" сейчас внешнюю политику, которую проводит Квартал.
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Ківа з мацанням свого пісюна ще культурним виявився)))
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В Англии министр опоздал на заседание на 15мин. и подал в отставку, а тут всякое говно чуть ли не наложить может Разумкову на сцену, то есть трибуну, и ниче Три фракции просят Раду пересмотреть пребывание Яременко в должности главы Комитета по вопросам внешней политики - Цензор.НЕТ 814
Главное как и Пашинский - прямо на всю страну врут и потом искренне удивляются почему их не любят то.
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Где?
Представила себе конгрессмена или сенатора, покупающего себе проститутку прямо на заседании парламента.
Долго смеялась.
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Да обратите внимание,ВСЕ сидят на заседаниях с включенными телефонами и втыкают в них.Да вряд ли только по работе там. Да в любой организации так.
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Как сказал этот Рахман- "зная Богдана блаблабла" ….по совместной куннилигвистической работе..очень надеюсь,что наше сотрудничество продолжится
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только собрался " киву погонять", а тут журналисты...
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а сама лакейская фрикция шо думает по поводу анал табу?
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Так ее никто не спрашивает по поводу, что она думает!
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А соевые надеются что вместо бородача на его место будет ихний пац но зря,надо ждать хотя бы 5(пять) лет
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Вы телепат? Умеете читать чужие мысли? Откуда сведения, кто и на что в этом борделе под названием Рада надеется?
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Нет. "соевые"(с) как раз думают, что вместо этого озабоченного, должность председателя Комитета по вопросам внешней политики займет чел, который будет думать на рабочем месте не о шпили-вили
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И вот это оно, которого развели как лоха в 2 хода журналисты, рассказывало, как нужно вести переговоры с х..лом
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Какого ляда Тимошенко туда полезла? Решила вступиться за жёлтую прессу, "гордо именуемую у нас "журналистикой"? Забыла и "Жужу", и "колясочницу на лабутенах". Припомнить? Вступаться за чужие (песовско-рыговские) карманные СМИ- полный маразм!
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Все импотенты ВРУ объединились против нормального Мачо.Руки прочь от Ярёменко!ЛГБТ латентные!Вам тут не США! Там и то стихло.
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не трогайте его. больше ада в кратчайшие сроки. может, хоть так дойдет до 73%.
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Не Моникой Зеленски единой.! Еще одна звезда зажглась в мировых СМИ.)
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Щось мені підказує, що такі "рахманини" самі сидять на порносайтах.
Забудьте про того бідолашного Яременка. Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 3883
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Рахманін відомий журналіст, багато років працює в Дзеркалі тижня. Ви, мабуть, такого не читаєте, це аналітичне видання, тому він вам невідомий.
А що стосується Яременко, то його ніяк не можна забувати.
Він як голова міжнародного комітету має доступ до держтаємниці,а з такими слабкостями до жінок легкої поведінки це небезпечно, можуть як завербовати, так й шантажувати.
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Справді, я перестав читати ДзТ коли вони стали дууууууууууже заанґажованими та упередженим з відповідною поЗЄленілою "аналітикою". В цьому ж річищі і дрейфував Рахманин.

Чомусь Раманин не б'є на сполох про фактичну капітуляцію, але його обходить чиєсь приватне життя.
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Уже завербован и давно. Вы что думаете в ФСБ тоже дебилы?
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Назначить в комитет внутренней политики (анал не предлагать).
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Аморальный Порно-боров Яременко должен сложить депутатский мандат и не позорить Украину, будучи главой парламентского комитета по внешней политике.

Кстати! Сотрудники МИД Украины говорят, что это животное, работая в дипломатическом представительстве нашей страны в Турции всегда проявлял "нездоровый интерес" к молоденьким девочкам (по линии секс-рабынь). Доктор Ломброзо сделал бы вывод: данный персонаж вполне может оказаться латентным педофилом!
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В Министерство Здравоохранения его!
Пусть помогает нардепу "**й вам в сраку"(С) вести сексуальное просвещение.
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Как это "гнать в три шеи"? Он же "НЕЗАМЕНИМЫЙ" ! Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 254
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Уволить как не соответствующего Моральному Кодексу строителя коммунизма.
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