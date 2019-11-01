 Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, відповідну заяву фракції "Голос", "Європейської Солідарності" і "Батьківщини" оголосив нардеп Сергій Рахманін з трибуни парламенту.
"Вчорашній виступ Богдана Яременка з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу, і заяви, які можна трактувати, як погрози журналістам, є неприйнятними і неприпустимими, і тому спільна точка зору трьох фракцій: поставити перед Верховною Радою питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка на чолі такого важливого комітету, як Комітет з питань зовнішньої політики. Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради, належно оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки. Щиро сподіваюся, знаючи Богдана Володимировича достатню кількість років, що він не чекаючи оцінки колег сам зробить необхідний і єдино правильний у цій ситуації крок", - сказав він.
Як пізніше повідомив Рахманін у кулуарах парламенту, до заяви трьох фракцій також приєдналася "Опозиційна платформа - За життя".
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
харчеватьсяпроституток заказывать будет?
той зрозуміє, певно теж повій знімав.
гастроль "Артиста"эрекция депутата".
Следите за анонсами Верховной Рады.
Хотя с проката это кино могут и снять.Слуги урода прикроют этого хряка и не дадут оторвать его от корыта.Не суди,да не судим будешь.
Потому и "сношают" сейчас внешнюю политику, которую проводит Квартал.
твой выход!!!)))))
Главное как и Пашинский - прямо на всю страну врут и потом искренне удивляются почему их не любят то.
Представила себе конгрессмена или сенатора, покупающего себе проститутку прямо на заседании парламента.
Долго смеялась.
Забудьте про того бідолашного Яременка.
А що стосується Яременко, то його ніяк не можна забувати.
Він як голова міжнародного комітету має доступ до держтаємниці,а з такими слабкостями до жінок легкої поведінки це небезпечно, можуть як завербовати, так й шантажувати.
Чомусь Раманин не б'є на сполох про фактичну капітуляцію, але його обходить чиєсь приватне життя.
Кстати! Сотрудники МИД Украины говорят, что это животное, работая в дипломатическом представительстве нашей страны в Турции всегда проявлял "нездоровый интерес" к молоденьким девочкам (по линии секс-рабынь). Доктор Ломброзо сделал бы вывод: данный персонаж вполне может оказаться латентным педофилом!
Пусть помогает нардепу "**й вам в сраку"(С) вести сексуальное просвещение.