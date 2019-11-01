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Все про:земля (405) ринок землі (14)

 "Моє майно - моя справа": власники паїв вимагають скасувати мораторій на продаж землі

Акція, яка зібрала власників земельних паїв з різних регіонів України, пройшла на підтримку законопроекту, що передбачає запуск в Україні вільного обігу землі до 1 жовтня 2020 року.

Близько тисячі власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення вийшли мітингувати під Офіс Президента України. Пайовики закликають владу скасувати мораторій на землю і надати їм право самостійно розпоряджатися власним майном, повідомляє УНІАН.

Акція, яка зібрала власників земельних паїв з різних регіонів України, пройшла на підтримку законопроекту, що передбачає запуск в Україні вільного обігу землі до 1 жовтня 2020 року.

Він дозволить українцям реалізувати свої права на продаж землі.

"Я вже не в тому віці й не в тих силах, щоб обробляти землю самотужки, й щоб якось заробити, маю здавати її в оренду, однак тих грошей, що отримую раз на рік, ледве вистачає на місяць життя. Сподіваюсь, що коли відкриється ринок землі, вартість моїх паїв зросте і я зможу їх продати", – розповідає Віктор Дорогань, учасник акції з Полтавщини. Його думку поділяє й Маргарита з Хмельницького, роздратована тим, що власники машин і квартир можуть їх продати і придбати щось інше, а власники землі не мають такого права. "У мене є півтора гектара землі, які залишилися мені в спадок. Я проживаю в обласному центрі, у той час як ділянка розташована в області, куди мені навідуватися проблематично. Для мене це тягар. Та якби я мала змогу цю землю продати, то отримала б можливість за виручені кошти закрити свій кредит", – розповідає Маргарита. Обурюються мітингарі й через ідею проведення в Україні земельного референдуму.

"Чого це долю мого майна мають вирішувати всією країною? Чому "тьотя" на підборах, яка працює в офісі, а поле бачить виключно з вікна свого авто, коли їде за місто, отримує право дозволяти чи забороняти мені розпоряджатися моєю власністю! Що вона знає про мої проблеми? Що гроші потрібні мені на лікування, а моїм дітям на навчання. Хочу сама розпоряджатися своєю землею!", – гнівається Надія з Чернігівщини.

На переконання Дмитра Ливча, голови громадської організації "Асоціація вільних землевласників", яка виступила організатором заходу, питання скасування земельного мораторію набуло неабиякої гостроти й створило таку напругу у суспільстві, що вирішувати його потрібно негайно. "Ймовірно 25 років тому рішення поділити землю колгоспів між їхніми членами було єдиним правильним, однак час сплив. Відбулася зміна поколінь, й сьогодні ми маємо ситуацію, коли землею володіють одні, а обробляють її інші. Відтак землевласники закуті не завжди прийнятними умовами орендарів та низькою вартістю оренди", – підсумував він.

Нагадаємо, в Україні продовжується активна підготовка до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 18 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроект №2178-10, який дає можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави. Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни. Також він встановлює перехідний період для участі іноземців в придбанні землі сільськогосподарського призначення та передбачає запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад. Щороку ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд як за рахунок продажу, так і за рахунок оренди землі. Уряд запустив інформаційний ресурс, який дає відповіді на актуальні питання із земельної реформи в Україні й відкриття ринку землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157285
 
   
 Топ коментарі
 
судя по фото - жиденькая такая акция. И шо они под зеленым офисом забыли? зеля как раз и хочет землей торговать поскорее. Вместе с дебилом миловановым.
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Та есть у нас люди которые спешат продать свои паи! не понимая что продать они их смогут не за те 10ки тысяч баксов как им рассказывают по телевайзеру, а за копейки!!
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Проплаченная акция.Я сторонник аренды.При начале продажи первыми к продавцу придут на дармовое прокуроры,мусора,судьи , потом придут с утюгом и паяльником,потом толстосумы,но лукавые.При массовой скупке - не продавать.Особенно урожайные паи.
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так пайщик в етом случае владелец етой земли или ее ему выделили без права собственности?
шо вообще за слово дурацкое, поделили....
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ты же не понял про распаевали, я тебе упростил - поделили. Пользоваться может согласно законов страны. В стране действует закон про мораторий на продажу.
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- Ты думаеш это твой зуб?
- Это уже их зуб.
За пол года зелёные столько займов набрали что теперь будут сидеть и ждать вашего желания продать землю?
Для экономики продажа земли Петей Васе не спасение. Продажа Яню или Джону с притоком валюты в страну это решение.
Даже если Петю с ценой не кинут (а кинуть просто обязаны, ну не за реальные же деньгт покупать) он потратит на новый телефон и машину ( привезённые вместо долларов) через 5 лет телефон сдох машина через 15 лет. Петя свободен.
Наши олигархи Джона на первичный рынок не пустят. Петю обуют сами. А Джону перепродадут за реальные деньги, для этого и запрет на 4 года покупки земли иностранцами.
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Земля не такая же собственность. Марс мы пока не осваиваем, больше земли не будет. В нормальных странах оберегают территорию, а у нас саранча у власти хочет сожрать все.
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Поддерживаю двумя руками Чего Вы мутите воду Ведь практически ничего не изменится Пай продается другому лицу Был мой -стал твой Что потеряло государство-НИЧЕГО
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лучше бы ты мозгами поддерживал, а не руками. Во-первых, неизвестно еще кто у тебя ее купит - может кацапы скупят, может еще кто, который огородится заборами и будете по тропиночкам ходить, как в Аргентине. Если вам еще тропинки оставят. А во-вторых, все эти визги про граждан, которым типа не дают распоряжаться, нужны для того, чтобы прихватить 23 процента с.х земли, принадлежащей, на сегодняшний день, государству. так, что ты сначала мозгами пошевели, а потом руками размахивай.
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Государство потеряло баланс денежной массы и товара в стране.
У селянина появятся лишние деньги. Мяса. яиц и квартир в стране больше не станет. На рынке столкнётесь вы с зарплатой и Петя с пачкой денег за проданный пай.
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А скільки на акції реальних власників паїв?
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Скорее всего не одного. Ну либо по ним можно перепись дебилов делать. Они думают шо им мешок золота дадут за ту землю.
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Их мировой опыт учил как за землю мешок золота не давать.
Спросите владельцев земли где их имущественные паи? В Казахстане (Караганде)
Опыт в тличии от гармони не пропьёш.
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у кого есть паи они за, у кого нет они против))
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У нас пай в бывшем колхозе 3 гектара, шо то дают типа пару мешков пшеницы. Никому набуй земля не нужна. Города ещё 60 соток с разваливающейся хатой мазанкой нах не надо. Зебил валом работать никто не хочет, да и не выгодно. Какой то грёбанный парадокс цены на базаре большие а у селян оптовики скупают всё за копейки...Самому на базар возить?? Бред..это можно самому на базаре торговать мелочёвкой, если у тебя там не много, если ты фермер то не пишите чушь про базар...там надо куда то оптом ,валом здавать, а скупают за копейки. Лутше бы с этой монополией барыг разобрались, может и сельхоз хозяйство подятунолось и конкуренция цены сбила на базаре. Сейчас какая то, и кем то контролируемая монополия.
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Донецкая обл. Великоновоселковский рн.

На пай по тонне пшеницы и ячьменя 400 кг семечек, тонну соломы в тюках. пашут огород.
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Нема серед мітінгуючих жодного пайщика, там всі проплачені адмінресурсом Богдана. Навіть плакати у них - однотипна, коштовна типографія. Викупати землю у пайщиків має держава по сприйнятній ціні, щоб потім віддавати в оренду фермерам під відповідні умови.
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А модель Мілованова передбачає тотальну продаж с/г землі і всій держвласності. Тобто фактично демонтаж України, як такої. І продаж цього всього іноземним транснаціональним корпораціям не передбачає повернення власності державі. Це вже назавжди. Це така економічна модель? Все продати? А самим куди? Йти до чужинців у найми? Під їхні умови? А, якщо їм не треба буде працівники? Вони завезуть китайців? Буде, як у Аргентині і Мадогаскарі, коли в аграрних країнах виник голод?
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Деякі думають, що іноземці та росіяни сплять та бачать, як вони скуповують українські землі...
Боже ж мій, да всім начхати. Ось арабські землі, багаті нафтою - то це так, звичайно. За ті землі вбивають і гризуться.
А на Українські землі всім начхати, бо вони непідготовлені, потребують багато вкладень, а віддача ніяка!
Ринок землі є у всіх розвинутих країнах!
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Население земли растет, температура увеличивается по данным ООН в ближайшее время 280 млн человек из-за потепления будет вынуждено мигрировать.куда? Температура будет расти больше.

Продукты и вода имеют гораздо большую ценность чем вы думаете.
И 10 олигархов которые смогут владеть всем тоже ничего хорошего.
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Зюзя опять плюет на свое очередное предвыборное обещание.
Обещал абсолютно все вопросы решать референдумами. Сбрехал!


Зеленский обещал подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМЫ и другие формы прямой демократии"
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Выборы закончились ЗЕлохов уже окучили, теперь можно и Малороссию строить.
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"I лани широкополi,
I Днiпро, i кручi,
Продадуть за 3 копiйки
Зебенята сучi..."(с)
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Так ви ще Порося ..Косюка. Бахматюка запитайте про земельку . "Моє майно - моя справа": власники паїв вимагають скасувати мораторій на продаж землі - Цензор.НЕТ 1058
..Ті вам конкрето розкажуть .!?
ПС )))) Не створено кадастру .оцінки по регіонам ..земельного банку ...зато є бажання хапнути *сто рублів * і пох...!
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Теперь весь спрос с Зеленського! Он за все отвечает в стране.
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страдает пропагандист.После избрания двухтурового ФСБ экономит на антиукраинской пропаганде. Приходится старьё втюхивать./Опять та же перепечатка сайта РФ. Бочка с российским дерьмом-источник существования пропагандиста ДНР-РФ 01.10.2019 11:31

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Эти идиоты на билет с Полтавы потратили денег больше чем им дадут за ту землю. Они думают шо им мульён золотом насыпят.
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ці готові продати все за 30 срібняків - голота. Свого часу так продали свої майнові сертифікати по 3 грн.
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От 20 сентября 2010 года каждого палестинца, который продал землю израильтянину, будут казнен.
Отныне жители Палестины, которые будут продавать землю гражданам Израиля, будут подлежать смертной казни. Такое решение вынес 20 сентября Палестинский суд, удовлетворив таким образом апелляцию, поданную государственным прокурором Ахмедом аль-Мугхани.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/otnyne-v-palestine-prodazha-zemli-izrailtyanam-budet-karatsya-smertyu.html
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... у тех кто очень хочет продать, Держава могла бы и выкупить пай и закрыть этот вопрос раз и на всегда!
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проституция существует? да! черный рынок или серый рынок земли существует? да! так и нужно все это легализовать, пусть такие как Вадатурский со своим "Нибулоном" и покупает, оно конечно в аренде выгоднее-100баксво за га. в год, ну так и не пускайте других иностранцев на этот рынок, кулачки разожмите. Есть в Одесской области один район, там главврач больницы районой, у людей, которые не могли заплатить за операции-лечения свое или родственников, ему свои паи переписывали, отгадайте с трех раз сумму, за которую этот товарищ гуляет на свободе, она не большая, пару % от полученной выгоды...Земля должна стать предметом торга и не только для олигархоф, типа Пети....
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И тут Петю прислонил. Весь комментарий для писал.
Смешно
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а ты я смотрю пасешься на цензоре, завсегдатай или забабкин? тут поднагадил, там поднасрал, глядишь и рабочий день закончился
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Коли почнуть гризтися за межу, тоді зрозуміють
Їдеш день - чия земля калитчина, їдеш другий....
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Очень часто можно слышать хвалебные оценки украинских земель Это верно Но для получения хороших урожаев этого мало Для зтого нужны и хорошие климатические условия и прежде всего количество осадков А того у нас часто не достает У нас рисковое земледелие То урожайный год-то беда
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Есть законопрект землю выкупает державный банк и здает в аренду ОТГ. Что не ясно на бронепоезде.
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А об'єднана теріторіальна громада зможе потім продати землю? Бо необмежені в грошах ТНК і на місцевому рівні все скуплять.
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Це вже зовсім інша справа. А часові межі оренди які? Не 100 років? Будуть якісь умови використання грунтів? Заборона використання неліцензованої отрути? Добрив? Черговості вирощування культур? Обов'язкового держзамовлення, участи у побудові інфраструктури, соціальних проектів? Чи буде штрафною санцією припинення договору оренди?
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Навіть моніторинг орендаторів мають проводити виборні на короткий термін на місцевому рівні структури, бо призначені - це обов'язково корупція.
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Где державный банк возьмёт доллары на выкуп земли?

Деньги не нужны. Нужны телефоны, компьютеры, автомобили и квартиры (шо в селе без земли делать?) Это импорт его за гривны не привезёш.
Занять валюту у МВФ, На неё накупить бытовых товаров. Выкупить у селян землю. Землёй погасить долг МВФ.
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МОЄ МАЙНО - МОЯ ВЛАСНІСТЬ!
ВИМАГАЮ СКАСУВАТИ ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ ЗАВОЛОДІННЯ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДЯН НА СИРОВИНУ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВИГЛЯДОМ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ЇХ ВИВЕЗЕННЯ БЕЗ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ЗАКУПІВЛІ!
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....не хотят продавать т.к. ЗЕМЛЯ уже ВСЯ у ЛАТИФУНДИСТОВ !!! что такое ПРОДАВАТЬ ??? это прежде всего ГОСКАДАСТР настоящий , где , у кого , сколько , а какой на....й КАДАСТР , когда уже ОФОРМЕННО АРЕНДА на 1000 лет вперед и по 5-9 хозяев на ОДИН УЧАСТОК !!!
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Якщо справами оренди буде займатись теріторіальна громада, то корупції буде на порядок меньше. Важливо виписати такий закон, який би всі нюанси враховував.
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...пугалку ЗАПУСКАЮТ , мол что купят КИТАЙЦЫ )))))) кто будет продавать у того КУПЯТ !! и потом : если КАЖДЫЙ год ХЛЕБ у нас ДОРОЖАЕТ (при непроданной земле ) то может надо попробывать ПРОДАВАТЬ и тогда не будет ДОРОЖАТь ХЛЕБ каждый год !!!! если КРУТИТЬ гайку с правой резьбой на БОЛТ с левой то хер ЗАКРУТИШЬ когда !!! в МИРЕ для меня есть ВСЕГО два РЕШЕНИЯ -- правильно и неправильно !!! если ПРАВИЛЬНО было "непродавали" и хлеб ДОРОЖАЛ , то может надо ПОПРОБЫВАТЬ продавать и тогда ХЛЕБ не будет дорожать ???!
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В Україні і в Ізраїлі були колхози(кібуци). Але в Україні ставсь голод, а в Ізраїлі в пустелі євреї вирощують і продають сьогодні на експорт томати, картоплю і пшеницю. Одна різниця - євреї не продають і не віддають свою землю чужинцям, а українці у 20-му році не підтримали свого Петлюру, здали зборю і побігли за більшовицькими обіцянками.
_________________________
Сьогодні мілованови пропонують виставляти на аукціони землю і пускати ТНК(транс національні компанії, які не обмежені в грошах) брати в них участь. Вгадайте - хто скупить всю землю? Правильно, жоден наш фермер їм не конкурент. А ТНК будуть виробляти тільки три позиції, які їм вигідно на експорт сировиною - соя, рапс, кукурудза. Ви колись їли хліб з рапсу? Ні? І не раджу.
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в начале 20 века евреи выкупали землю у палестинцев и основывали на ней кибуцы. Дальше вы знаете.
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Не хлеб и пшеница дорожают. В долларах она так и остаётся.
Гривна дешевеет. Никт китайцам продавать ни грама не будет если комбикормовые заводы по 12 грн за кило покупать будут. Всё останется дома.
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Кто то в это верит?
Что колхозница из села приехала своими перекладными на митинг?
И связались и организовались они через соц сети!!!!!
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"Мое имущество - мое дело": владельцы паев требуют отменить мораторий на продажу земли

твое имкущество - енто твои яйца и твояжена и будка твоей сабаки.

а кто будет продавать енту землю через 50 лет,когда ты ужо будешь гнить в ентой земле??

устроился круто -
родился в ентой полтаве, ***** вырос, продал землю

и издох.

нет его.

и земли нет.
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ipd dip - будьте обьективны, вас никто не попрекает распроданными заводами.
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я заводы не продавал.
но вижу, к чему енто привело- Украина -7 экономика в мире в 1991 году, а счас какая??.

то же самое будет с землей.
в новостях показывают -
хапнул кто-то лес-кусок берега и усе,
пришли колхозники ловить рыбу - охрана стреляет - частная собственность

пошел мечстный житель собирать грибы в частный лес -

все депутат лозинский с начальником местной милицыи
затравили его как зайца на охоте и расстреляли со своего джипа.

но ты все енто забыл??

включи тв а лучше мозги, если остались.

те сидят в окопах защищают укрземлю ,
пришел домой -
и уже нечего охранять -
продали его вместе с селом барыге земельному.

вот енто и будет-частная собственность на землю.
но ты давай тут отрабатывай.
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