 "Моє майно - моя справа": власники паїв вимагають скасувати мораторій на продаж землі

Близько тисячі власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення вийшли мітингувати під Офіс Президента України. Пайовики закликають владу скасувати мораторій на землю і надати їм право самостійно розпоряджатися власним майном, повідомляє УНІАН.
Акція, яка зібрала власників земельних паїв з різних регіонів України, пройшла на підтримку законопроекту, що передбачає запуск в Україні вільного обігу землі до 1 жовтня 2020 року.
Він дозволить українцям реалізувати свої права на продаж землі.
"Я вже не в тому віці й не в тих силах, щоб обробляти землю самотужки, й щоб якось заробити, маю здавати її в оренду, однак тих грошей, що отримую раз на рік, ледве вистачає на місяць життя. Сподіваюсь, що коли відкриється ринок землі, вартість моїх паїв зросте і я зможу їх продати", – розповідає Віктор Дорогань, учасник акції з Полтавщини. Його думку поділяє й Маргарита з Хмельницького, роздратована тим, що власники машин і квартир можуть їх продати і придбати щось інше, а власники землі не мають такого права. "У мене є півтора гектара землі, які залишилися мені в спадок. Я проживаю в обласному центрі, у той час як ділянка розташована в області, куди мені навідуватися проблематично. Для мене це тягар. Та якби я мала змогу цю землю продати, то отримала б можливість за виручені кошти закрити свій кредит", – розповідає Маргарита. Обурюються мітингарі й через ідею проведення в Україні земельного референдуму.
"Чого це долю мого майна мають вирішувати всією країною? Чому "тьотя" на підборах, яка працює в офісі, а поле бачить виключно з вікна свого авто, коли їде за місто, отримує право дозволяти чи забороняти мені розпоряджатися моєю власністю! Що вона знає про мої проблеми? Що гроші потрібні мені на лікування, а моїм дітям на навчання. Хочу сама розпоряджатися своєю землею!", – гнівається Надія з Чернігівщини.
На переконання Дмитра Ливча, голови громадської організації "Асоціація вільних землевласників", яка виступила організатором заходу, питання скасування земельного мораторію набуло неабиякої гостроти й створило таку напругу у суспільстві, що вирішувати його потрібно негайно. "Ймовірно 25 років тому рішення поділити землю колгоспів між їхніми членами було єдиним правильним, однак час сплив. Відбулася зміна поколінь, й сьогодні ми маємо ситуацію, коли землею володіють одні, а обробляють її інші. Відтак землевласники закуті не завжди прийнятними умовами орендарів та низькою вартістю оренди", – підсумував він.
Нагадаємо, в Україні продовжується активна підготовка до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 18 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроект №2178-10, який дає можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави. Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни. Також він встановлює перехідний період для участі іноземців в придбанні землі сільськогосподарського призначення та передбачає запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад. Щороку ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд як за рахунок продажу, так і за рахунок оренди землі. Уряд запустив інформаційний ресурс, який дає відповіді на актуальні питання із земельної реформи в Україні й відкриття ринку землі.
шо вообще за слово дурацкое, поделили....
- Это уже их зуб.
За пол года зелёные столько займов набрали что теперь будут сидеть и ждать вашего желания продать землю?
Для экономики продажа земли Петей Васе не спасение. Продажа Яню или Джону с притоком валюты в страну это решение.
Даже если Петю с ценой не кинут (а кинуть просто обязаны, ну не за реальные же деньгт покупать) он потратит на новый телефон и машину ( привезённые вместо долларов) через 5 лет телефон сдох машина через 15 лет. Петя свободен.
Наши олигархи Джона на первичный рынок не пустят. Петю обуют сами. А Джону перепродадут за реальные деньги, для этого и запрет на 4 года покупки земли иностранцами.
У селянина появятся лишние деньги. Мяса. яиц и квартир в стране больше не станет. На рынке столкнётесь вы с зарплатой и Петя с пачкой денег за проданный пай.
Спросите владельцев земли где их имущественные паи? В Казахстане (Караганде)
Опыт в тличии от гармони не пропьёш.
На пай по тонне пшеницы и ячьменя 400 кг семечек, тонну соломы в тюках. пашут огород.
Боже ж мій, да всім начхати. Ось арабські землі, багаті нафтою - то це так, звичайно. За ті землі вбивають і гризуться.
А на Українські землі всім начхати, бо вони непідготовлені, потребують багато вкладень, а віддача ніяка!
Ринок землі є у всіх розвинутих країнах!
Продукты и вода имеют гораздо большую ценность чем вы думаете.
И 10 олигархов которые смогут владеть всем тоже ничего хорошего.
Обещал абсолютно все вопросы решать референдумами. Сбрехал!
Зеленский обещал подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМЫ и другие формы прямой демократии"
I Днiпро, i кручi,
Продадуть за 3 копiйки
Зебенята сучi..."(с)
..Ті вам конкрето розкажуть .!?
ПС )))) Не створено кадастру .оцінки по регіонам ..земельного банку ...зато є бажання хапнути *сто рублів * і пох...!
Отныне жители Палестины, которые будут продавать землю гражданам Израиля, будут подлежать смертной казни. Такое решение вынес 20 сентября Палестинский суд, удовлетворив таким образом апелляцию, поданную государственным прокурором Ахмедом аль-Мугхани.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/otnyne-v-palestine-prodazha-zemli-izrailtyanam-budet-karatsya-smertyu.html
Смешно
Їдеш день - чия земля калитчина, їдеш другий....
Деньги не нужны. Нужны телефоны, компьютеры, автомобили и квартиры (шо в селе без земли делать?) Это импорт его за гривны не привезёш.
Занять валюту у МВФ, На неё накупить бытовых товаров. Выкупить у селян землю. Землёй погасить долг МВФ.
ВИМАГАЮ СКАСУВАТИ ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ ЗАВОЛОДІННЯ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДЯН НА СИРОВИНУ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВИГЛЯДОМ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ЇХ ВИВЕЗЕННЯ БЕЗ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ЗАКУПІВЛІ!
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Сьогодні мілованови пропонують виставляти на аукціони землю і пускати ТНК(транс національні компанії, які не обмежені в грошах) брати в них участь. Вгадайте - хто скупить всю землю? Правильно, жоден наш фермер їм не конкурент. А ТНК будуть виробляти тільки три позиції, які їм вигідно на експорт сировиною - соя, рапс, кукурудза. Ви колись їли хліб з рапсу? Ні? І не раджу.
Гривна дешевеет. Никт китайцам продавать ни грама не будет если комбикормовые заводы по 12 грн за кило покупать будут. Всё останется дома.
Что колхозница из села приехала своими перекладными на митинг?
И связались и организовались они через соц сети!!!!!
твое имкущество - енто твои яйца и твояжена и будка твоей сабаки.
а кто будет продавать енту землю через 50 лет,когда ты ужо будешь гнить в ентой земле??
устроился круто -
родился в ентой полтаве, ***** вырос, продал землю
и издох.
нет его.
и земли нет.
но вижу, к чему енто привело- Украина -7 экономика в мире в 1991 году, а счас какая??.
то же самое будет с землей.
в новостях показывают -
хапнул кто-то лес-кусок берега и усе,
пришли колхозники ловить рыбу - охрана стреляет - частная собственность
пошел мечстный житель собирать грибы в частный лес -
все депутат лозинский с начальником местной милицыи
затравили его как зайца на охоте и расстреляли со своего джипа.
но ты все енто забыл??
включи тв а лучше мозги, если остались.
те сидят в окопах защищают укрземлю ,
пришел домой -
и уже нечего охранять -
продали его вместе с селом барыге земельному.
вот енто и будет-частная собственность на землю.
но ты давай тут отрабатывай.