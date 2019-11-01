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Все про:арешт (1020) Крим (7659) прокуратура (1955)

 Прокуратура АРК порушила кримінальну справу за фактом арешту ФСБ РФ закарпатця, який хотів в'їхати до окупованого Криму

Прокуратура АРК зареєструвала кримінальне провадження за фактом затримання і позбавлення волі громадянина України під час в'їзду в окупований Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила речниця Прокуратури АРК Катерина Діденко.

"Так званий "суд" у Криму заарештував на два місяці жителя Закарпатської області, який намагався перетнути адмінмежу Херсонської області з тимчасово окупованим півостровом. У чоловіка нібито була заборона на в'їзд в Російську Федерацію до 2020 року, проте країна-агресор не може забороняти громадянам Україна вільно пересуватися територією нашої держави", - зазначила вона.

За її інформацією, провадження відкрито за статтею про "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Ім'я та прізвище заарештованого українця не називають, у відомстві зазначили, що "його дані ще встановлюють".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупаційний суд Криму заарештував на два місяці громадянина України, якого затримали на кордоні півострова за "спробу незаконно потрапити на територію РФ".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157281
 
 
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Там їх ого-го. Там завжди перемагав януш_ковач
Тепер блаЗЄнському передав естафету.
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Пацаки, конечно, негодяи, но какого хэра он туда поперся
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А нахрен він вам нужен, хай там сидить дебіл.
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да и хер на него, задолбали уже ездить туда, а потом думай про обмен. да пошел он нахрен, пусть гниет если мозгов нет
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