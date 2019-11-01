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 Суспільство
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Все про:шахтарі (125) Шахов_Сергій (37)

 Шахтарського бунту не буде. Принаймні, цього року, - нардеп Шахов

Модернізація вугільної галузі - це єдина профілактика хронічної заборгованості із зарплат шахтарям, - заявив народний депутат від Луганщини, Сергій Шахов.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, коментуючи законопроєкт щодо внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік". Документ передбачає виділення 1 мільярда гривень на погашення заборгованості перед гірниками за 2019 рік, пишуть Українські новини.

Раніше Сергій Шахов та група депутатів-мажоритарників Луганщини, неодноразово виступали в парламенті з вимогою звернути увагу на проблеми шахтарів, та навіть направили листа з відповідною вимогою Президентові Володимиру Зеленському.

"Вдячний 291 народному депутату, які підтримали відповідний Закон. Тепер шахтарі, яким протягом 4 місяців не виплачували заробітні плати, матимуть змогу отримати власні кошти. Команда Шахова місяцями добивалася ухвалення цього Закону. Нас почули. Шахтарського бунту не буде, принаймні, цього року", - зазначив нардеп під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер.

Проте, за словами Сергія Шахова, залишається відкритим питання бюджету 2020, де не передбачено кошти на розвиток вугільної галузі.

"Наступне, не менш важливе завдання, - досягнути результату, щоб заборгованість по заробітним платам працівникам вугільних підприємств не виникала, а шахти стали сучасними, безпечними та цілковито придатними для ефективної роботи. Шахтарі втомилися від постійної брехні чиновників і "сніданків", якими їх годують на самих різних рівнях. Щоразу обіцяючи вирішити проблеми, але забуваючи про гірників відразу, як за ними закриваються двері чергового кабінету", - додав депутат.

Як повідомлялося, Сергій Шахов став на захист голодних шахтарів, які пів року не бачать зарплат.

Нагадаємо, шахтарські профспілки погрожували бунтом з відбійними молотками під стінами Ради, якщо заборгованість не буде погашено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157280
 
 
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вгодовані морди нажились на шахтах.
їхня жадоба переважує національні інтереси.
дбаючи про свій карман, вони ладні здати державу на поталу росії.
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Так, как я с шахтерского края, то знаю, что хищения бюджетных средств в отрасли, просто чудовищные. Традиционно приписки и ,,мертвые души". Ради шахтёрской пенсии устраиваются на работу, но не работают, а ползарплаты отдают начальству. Там давно надо навести порядок, только кто это будет делать, если все продажные?
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Щуролов від шахтарів "шахов" знає точну дату Шахтарського бунту не буде. Принаймні, цього року, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 1007

Шахтарі з шаховом чекають на підкріплення з Лугандону після "розведення".
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Інтересно, шахтарі в нас є (бо зарплати ж виплачуються), а українського вугілля немає.
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ни одной копейки из бюджета, шахты или закрыть или пусть новые хозяева вкладывают деньги. шахтеров легче переучить чем содержать убыточные шахты
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