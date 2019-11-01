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 Політика України
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Все про:НАТО (2146) членство в НАТО (258) Кулеба Дмитро (159)

 Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, - Кулеба

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей.

"Під час візиту Україна звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням перейти на новий рівень співпраці та надати Україні статус учасника партнерства розширених можливостей", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна. Також програма передбачає: розширене співробітництво у сфері розвідки; надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі НАТО або в структурах НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко. ВIДЕО

Віцепрем'єр наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ).

"Ми дуже сподіваємося, що альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157278
 
   
 Топ коментарі
 
Все остальное Украина попросила и заявила во время президентства Порошенко, даже закрепила в Конституции.
Каких вам, блять, еще реформ не хватает? (с)
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це гірше, це розвод,почитай що росзмі пишуть у зв'язку з цим, якие у них там свято, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, що нічого робити не буде, що нас повинні самі запрошувати, що нас там ніхто не чекає, що нам повинні все принести на блюдечку.
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Все остальное Украина попросила и заявила во время президентства Порошенко, даже закрепила в Конституции.
Каких вам, *****, еще реформ не хватает? (с)
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Щоб подивитись Окурку у вічі Моніка готова віддати кацапам території. Любов зла!
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Украина должна подтверждать заявку на ПДЧ. Где в этом году подтверждение?
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подожди...пусть хотя бы ЭТО выполнят!!!)))
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ЗЕленые вы твари!
Где заявка на присоединение и членство в НАТО!?
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там же где и пьетя)))
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Узбагойся! "Заявку на присоединение и членство в НАТО" Пэтро ежегодно до 2019-го включительно подавал!Украина попросила НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5144
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А где подтверждение заявки на ПДЧ? Что эти зеленые дебилы творят? Им НАТО не нужно? Так поезжайте на фронт и воюйте сами за Украину, а не дрочите в Раде. Если нет заявки, значит сами справитесь с Путиным? Давайте. Рада и Кабмин - в окопы Донбасса, а наших солдат возвращайте домой.
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Можно все новости ниже со скулежом сыньоносого удалить
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"...Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей,.."
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Он як блаЗЄнських корчить. Вигадують усілякі словесні викрутаси. Будь-що, лише не просту та зрозумілу заявку на ПДЧ.
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Хто-небудь тут відрізняє пуйлоботів від порохоботів ?
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абсолютно одно и то же .. знак равенства можно ставить практически везде
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разведение сил в Золотом- расширеие озможности "служивых рашистских слуг" вернуть Украину не в НАТО,а в обтия насильника .габителя Украины рашиста,,,розширені можливості...проведи референдум раді України ... тоді побачиш" рашистський слуга Кулєба" розширені можливості України і її народу...
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