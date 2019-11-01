 Розведення сил у Золотому майже завершено. Територія перебуває під контролем МВС, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, на якому етапі перебуває розведення в районі Золотого.
"Зараз вже майже воно завершено і повністю територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ", - сказав Загороднюк.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.
разведение сил??? Отвели ТОЛЬКО ВСУ.. а боевики из рашки так и ОСТАЛИСЬ на своих позициях...
какое это "разведение", это - отведение ВСУ с украинской территории. Державна зрада.
За последнюю неделю районы "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое обстреливалось 9 раз . Кто-то народу усиленно "вешает лапшу".
і його таки вздьоргнуть.
ви про це не думали ?
це перші зрадники.
Кого, на сей час, можно избрать президентом да и что бы главнокомандующим был адекватным?