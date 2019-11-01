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 Політика України, Події
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Все про:Міноборони (2895) Загороднюк (65) розведення сил (31) Петрівське (4)

 30 жовтня в Петрівському були обстріли. Очікуємо перегляду дати розведення сил, - Загороднюк

У зв'язку з тим, що в Петрівському були обстріли 30 жовтня, буде перегляд дати розведення сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Міноборони Андрій Загороднюк на брифінгу.

"Справді обстріли були, і ми очікуємо перегляду дати розведення, оскільки рахуємо 7 днів від обстрілів. Останні обстріли були 30 жовтня", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поліції вистачає сил для забезпечення порядку в місцях розведення, - Троян

Як відомо, найпершою умовою для початку розведення сил і засобів на Донбасі є 7-денне дотримання на ділянці режиму тиші.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157275
 
   
 Топ коментарі
 
какие пересмотры даты??? гавнокомандующий приказал разводить!!! никаких отсрочек!!!
30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2357
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не знаю, зрадник Зе чи ні, можливо в нього свої ходи.
але не можна отак принижувати державу, АРМІЮ !!!
проголошувати якісь акти примирення, вибачення.
стелитися перед окупантом, дозволяти поширення ідеології руцького міру в країні, бо він сам не сприймає українську Україну, а лише малоросійську автономію.
я вважаю, це шкідливий президент і він веде державу в тупік.
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Може він зустрінеться з Чепушилою та Пасечніком? Порошенко і не мріяв з цією гидотою зустрічатися.. То невже залишилась одна зустріч...з Богом!!!??? То ***** йому замінить Бога....
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Зєляпутя скаже- це хріння, дрібниці - розводьте. Дружина мріє про Париж, а я про Путлєра.
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какие пересмотры даты??? гавнокомандующий приказал разводить!!! никаких отсрочек!!!
30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2357
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оказывается слуги урода даже не знали про разведение...и Пристайко трясет...
30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8411
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не знаю, зрадник Зе чи ні, можливо в нього свої ходи.
але не можна отак принижувати державу, АРМІЮ !!!
проголошувати якісь акти примирення, вибачення.
стелитися перед окупантом, дозволяти поширення ідеології руцького міру в країні, бо він сам не сприймає українську Україну, а лише малоросійську автономію.
я вважаю, це шкідливий президент і він веде державу в тупік.
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Я вам просто дивуюсь.До речі,президент зараз постійно добре розмовляє українською мовою .
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не постійно.
я більше чую росікої, замість державної.
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Він не може бути зрадником. Бо це не його держава. Його держава -- совецкій_союз.
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Да,да..Там где колбаса по 2.20...
Извините,слюна мешает мне говорить. 30 жовтня в Петрівському були обстріли. Очікуємо перегляду дати розведення сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9465
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Да ладно вам. Ето все мелочи. До зимы Зештанмаер в турборежиме обязался перед ****** подписать капитуляцию Украины.
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Кому ти казки розказуєш, поки Зебіл не поручкається з Х.йлом будуть відводити всюди і стільки, скільки кацапи скажуть.
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Наш президент -нехороший человек.Пинджак в ширинку не затёгивает.А ВСУ вообще не стоит доверять.Сразу отдадут до Львова?
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Колись мав таке нещастя працювати державним службовцем. Та Слава Богу не склалося, тож мені краще, а вам же гірше. Так от я до чого, постійно на всіх так званих нарадах я задавав собі одне питання, вони всі дебіли чи просто цинічно брешуть всім і самому собі. Зараз дав на це питання відповідь - і те і інше все разом....
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а одразу після від'їзду зєлєЧМОніки з Золотого 4 не було обстрілів???чому ви замовчуєте, вилупки про одного вбитого??? бо вам развєдєніє любой ценой потрібно??7 Бо в цого зєлєбєні нав'язливо-маніакальна потреба зустрітися з кремлівським х*йлом??? Мерзота!!!
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