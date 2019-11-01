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 Політика України
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 Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ

Співробітники правоохоронних органів затримали шахрая, який видавав себе за друга президента Володимира Зеленського та інших перших осіб держави - спікера Дмитра Разумкова, голови Офісу Президента Андрія Богдана, його першого заступника Сергія Трофімова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Затримали його після того, як він запропонував забезпечити призначення на керівну посаду заступника одного з державних підприємств у сфері освіти. Свої послуги він оцінив у 28 тис. гривень і 50 тис. доларів.

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18 жовтня гроші в гривнях йому переказали на картковий рахунок, а 31 жовтня після одержання другої частини грошових коштів у розмірі 50 тисяч доларів підозрюваного було затримано на місці вчинення злочину.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до дачі хабаря).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157271
 
 
 Топ коментарі
 
А що серед друзів Зєлєпуті є не шахраї? Назвіть призвіща .
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"Дружбан" в детский садик ходил с Велим ЗЕ - имеет все права ! Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за друга Зеленского и вымогал деньги за назначение на должность в госпредприятии, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8011
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А що серед друзів Зєлєпуті є не шахраї? Назвіть призвіща .
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Нє нє нє... Не треба цього лохотрона. Сказав, що брав для Зєеленського то так і є! Розматуйте далі!
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Игоря Валерьевича особо и не размотаешь
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Там написано було "я за тебя поддержу" чи "подержу".
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Прочиталось: «который выдавал себя за слугу Зеленского и вымогал...»

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Моника сдаёт своих с потрохами , сперва заслал жебрака мзду для е- бени собирать с холоопов , а потом как тот спалился- это не я и не зелёная морда моя.
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Якщо він видавав себе за друга Зелі, то це не шахрай - це дебіл.
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а почему сразу мошенник?потому что попался и из друзей задним числом уволили? Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8485
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Первый день электронной регистрации в Раде: "Слуги народа" - главные прогульщикиСегодня первый день регистрации в Раде по новым правилам: карточка плюс кнопка "за". Результат - у "Слуги народа" "недостача" - 65 человек. Что и требовалось доказать. Монобольшинство, говорите? 73%?
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Так что,фсё началось? Свиноботы всюду видят Знаки.Вы правда верите во Второе Пришествие Барыги?Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 605
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как только отказались от него так и стал мошенником
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не признали старого друга-кварталовца? Ай-йай-йай Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2625
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Фу, как не культурно, выдавать себя за друга зеленского. Никакой морали и разборчивости у людей нет, даже у мошейников. Я бы, к примеру, побрезговал.
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друга Зеленского задержали за то что он выдавал себя за мошенника
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