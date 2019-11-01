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Все про:Міноборони (2895) обстріл (5661) Донбас (13493)

 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського та Новогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 ворог обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі двічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на луганському напрямку з о пів на першу ночі противник більш як пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.

На донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції українських сил у районі Новогнатівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під виглядом підготовки до навчань РФ посилює окупаційні війська на Донбасі танками та 122-мм САУ "Гвоздика", - Міноборони

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок сьогоднішніх обстрілів немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157269
 
 
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смерть ворогам !
і зовнішніх і внутрішніх.
нехай земля палає під ногами зрадників !
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Від сьогодні у ерефостані починає діяти закон про суверенний інтернет...
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Шишкін: «Ідіотам Нагадую - В Нас Не Має Лінії Розмежування, А Є Лінія ФРОНТУ. Відвід Військ З Лінії ФРОНТУ Є КОЛАБОРАЦІЄЮ З Агресором».
Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти.
Вони ще кажуть що ми братські народи!? Та таке в віках треба не забувати як зруйновані, спалені, винищенні Батурін, Запорізьку січ..., підлі зради і голодомори
Крим, Донбас, тисячі загиблих громадян України сьогодні. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали? Світ і Європа тільки цього не бачить. Сліпі? Чи гроші не пахнуть?
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