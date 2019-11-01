 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського та Новогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, на луганському напрямку з о пів на першу ночі противник більш як пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.
На донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції українських сил у районі Новогнатівки.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок сьогоднішніх обстрілів немає.
і зовнішніх і внутрішніх.
нехай земля палає під ногами зрадників !
Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти.
Вони ще кажуть що ми братські народи!? Та таке в віках треба не забувати як зруйновані, спалені, винищенні Батурін, Запорізьку січ..., підлі зради і голодомори
Крим, Донбас, тисячі загиблих громадян України сьогодні. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали? Світ і Європа тільки цього не бачить. Сліпі? Чи гроші не пахнуть?