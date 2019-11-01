 Путін переносить "нормандський саміт", щоб пресувати Україну, - Клімкін

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Тижню", передає Цензор.НЕТ.

"Путін переносить "нормандський формат", щоб пресувати Україну своїми вимогами, які він узяв зі своєї логіки. Оскільки формула Штайнмаєра, яка вистрибує з контексту, не має жодного сенсу. Вона ні позитивна, ні негативна, вона реально пасує тільки для російських планів зробити окупований Донбас основою федералізації. Так само і з розведенням: проблема не в ньому, але в тому, коли, за яких умов, як унеможливити подальшу військову та диверсійну активність і, головне, для чого. Звичайно, Путін чекає, відтягуючи саміт, хто і як виконуватиме частину домовленостей з американського боку. Є також нюанси стосовно Європи. Тому він вичікує й водночас піднімає ставки. Причому не тільки по Донбасу. По газу також, це частина загального тиску", - сказав Клімкін.

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На запитання, чи може Україна ще відмовитися від "формули Штайнмаєра", ексміністр зауважив, що "ми на неї ще не погодилися".

"Без плану і гарантій його виконання це ніщо. Як кажуть, ніщо не узгоджено, поки все не узгоджено", - резюмував Клімкін.