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 Політика України
  2015  18
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Все про:Путін (11089) Клімкін (1513) нормандська четвірка (649) Формула Штайнмаєра (160)

 Путін переносить "нормандський саміт", щоб пресувати Україну, - Клімкін

Відкладання президентом РФ Володимиром Путіним зустрічі в "нормандському форматі" є його тактикою примусу України до поступок не лише щодо Донбасу, але і щодо газового питання.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Тижню", передає Цензор.НЕТ.

"Путін переносить "нормандський формат", щоб пресувати Україну своїми вимогами, які він узяв зі своєї логіки. Оскільки формула Штайнмаєра, яка вистрибує з контексту, не має жодного сенсу. Вона ні позитивна, ні негативна, вона реально пасує тільки для російських планів зробити окупований Донбас основою федералізації. Так само і з розведенням: проблема не в ньому, але в тому, коли, за яких умов, як унеможливити подальшу військову та диверсійну активність і, головне, для чого. Звичайно, Путін чекає, відтягуючи саміт, хто і як виконуватиме частину домовленостей з американського боку. Є також нюанси стосовно Європи. Тому він вичікує й водночас піднімає ставки. Причому не тільки по Донбасу. По газу також, це частина загального тиску", - сказав Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відкладає зустріч у "нормандському форматі", - представник США в ОБСЄ Кеміан

На запитання, чи може Україна ще відмовитися від "формули Штайнмаєра", ексміністр зауважив, що "ми на неї ще не погодилися".

"Без плану і гарантій його виконання це ніщо. Як кажуть, ніщо не узгоджено, поки все не узгоджено", - резюмував Клімкін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157266
 
 
 Топ коментарі
 
фуйло подумав, якщо зелька так слухняно виконує його хотєлки, то чому ми не задовільнити себе в повному обсязі...
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Кінцева мета Пуйла - внесення змін у Конституцію про входження України у склад ОРДЛО на умовах автономії. Зєля не лох! ВінЗЄпутя.
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ти вже домив поляцьку дупу ?
не відволікайся.
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фуйло подумав, якщо зелька так слухняно виконує його хотєлки, то чому ми не задовільнити себе в повному обсязі...
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Твоя разнузданная фантазія не знає розумних меж і моральних кордонів.
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ти вже домив поляцьку дупу ?
не відволікайся.
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Кінцева мета Пуйла - внесення змін у Конституцію про входження України у склад ОРДЛО на умовах автономії. Зєля не лох! ВінЗЄпутя.
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ілюстрація ********* варіанту казочки про віслюка та морковку.
віслюк нєлох та ********************
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"Срать" и "сцать" хотел Путин на это недоразумение которое называется Зепрезидент. Когда страной управляет безграмотное быдло, наркоши и педофилы никто с ними не будет разговаривать. Вы это сделали 73%
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Да забейте на этот формат. Выполните ( если уж на то пошло) договоренности по отводу в двух местах. И ждите саммита, если руссо туристы начнут обстрелы на отведенных участках, предупредить Макрона и Меркель о срыве договоренностей по вине РФ и займите покинутые позиции с нанесением ответного удара. Игра в постоянные поддавки тем более с шулером, который еще и с пистолетом ну уж знаете, это за гранью.
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Наш зелений НЕЛОХ вирішів з пуйлом змагатись ))) Деточка , да нколи кварталівський сопливий недосвідчений та неовсідчений клоун не переграє зубра - КГБіста !!
Кожен крок - і клован програє ! Зебіли , С /// - кого ви вибрали президентом ???
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Вот только терминология у тебя хромает...
*****, не зубр-КГБ - он моль-КГБ!
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Правильно, Чугункин, подсказывай пуйлу выгодную ему тактику, не зря же у тебя тесть - кацапский генерал.
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подсказывать??
Ну вы идиоты.. Эта тактика работает с 14 года.
Только ждет лоха, который на нее поведется.
Дождались
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Толковий міністр. Недаремно його зєля хотів пристроїти в себе. Важко їм без справжніх спеців. Точніше, обісрались по повній зеленим поносом на всіх напрямках.
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