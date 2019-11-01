 Путін переносить "нормандський саміт", щоб пресувати Україну, - Клімкін

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Тижню", передає Цензор.НЕТ.
"Путін переносить "нормандський формат", щоб пресувати Україну своїми вимогами, які він узяв зі своєї логіки. Оскільки формула Штайнмаєра, яка вистрибує з контексту, не має жодного сенсу. Вона ні позитивна, ні негативна, вона реально пасує тільки для російських планів зробити окупований Донбас основою федералізації. Так само і з розведенням: проблема не в ньому, але в тому, коли, за яких умов, як унеможливити подальшу військову та диверсійну активність і, головне, для чого. Звичайно, Путін чекає, відтягуючи саміт, хто і як виконуватиме частину домовленостей з американського боку. Є також нюанси стосовно Європи. Тому він вичікує й водночас піднімає ставки. Причому не тільки по Донбасу. По газу також, це частина загального тиску", - сказав Клімкін.
На запитання, чи може Україна ще відмовитися від "формули Штайнмаєра", ексміністр зауважив, що "ми на неї ще не погодилися".
"Без плану і гарантій його виконання це ніщо. Як кажуть, ніщо не узгоджено, поки все не узгоджено", - резюмував Клімкін.
не відволікайся.
Вот это тебя накрыло
віслюк нєлох та ********************
Кожен крок - і клован програє ! Зебіли , С /// - кого ви вибрали президентом ???
*****, не зубр-КГБ - он моль-КГБ!
Ну вы идиоты.. Эта тактика работает с 14 года.
Только ждет лоха, который на нее поведется.
Дождались