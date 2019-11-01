 Під виглядом підготовки до навчань РФ посилює окупаційні війська на Донбасі танками та 122-мм САУ "Гвоздика", - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків та 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика".
Водночас окупанти тримають в готовності до застосування чергові вогневі засоби, поповнюють на польових складах передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ запаси боєприпасів, у т.ч. мін та артилерійських снарядів.
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Хоча, все дуже серйозно. Але 73% готові до капітуляції.
Но здесь внутри столько сепаров- что это будет не просто!!!
Зелебень відступає - хунта наступає.
Які можуть бути навчання на території України без згоди Парламенту Президента !!!!!!!!!!!!!!
Це що зелесрань знущається, чи це їх чергова провокація.
Просто ЖАХ!