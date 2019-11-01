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 Під виглядом підготовки до навчань РФ посилює окупаційні війська на Донбасі танками та 122-мм САУ "Гвоздика", - Міноборони

Російське командування продовжує посилювати окупаційні війська на передовій забороненим Мінськими домовленостями озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків та 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

Також читайте: Окупанти оголосили про проведення на Донбасі спільних навчань незаконних збройних формувань і сил РФ, - ГУР

Водночас окупанти тримають в готовності до застосування чергові вогневі засоби, поповнюють на польових складах передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ запаси боєприпасів, у т.ч. мін та артилерійських снарядів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157265
 
 
 Топ коментарі
 
Так зачем Минобороны отводят войска? Что бы врага в Киеве встретить ? От и каша у них !
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неужели лох не понимает что парашка ждет только подходящего момента чтобы ударить и расширить куеросию
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Зєлін шлях до миру... Вдарили по лівій щоці, підставляй горло під мокшанський ніж.
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Так зачем Минобороны отводят войска? Что бы врага в Киеве встретить ? От и каша у них !
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...заманіваєт кацапов блаЗЄнскій...

===
Хоча, все дуже серйозно. Але 73% готові до капітуляції.
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неужели лох не понимает что парашка ждет только подходящего момента чтобы ударить и расширить куеросию
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Так медаль же від Путіна в перспективі Зєлєпутя отримати може.
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Зєлін шлях до миру... Вдарили по лівій щоці, підставляй горло під мокшанський ніж.
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Так ви війська відводьте з позицій,і чим більше зброї пктін завезе в ОРДЛО,тим далі ЗСУ.Дибіли?
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чем ответит зе-обороны - отводом войск
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Ответят очередным срачем и враньем что Вы что то другое ожидаете
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Танки используются только в наступательных операциях. Москва готовится к наступлению, ждут только момент Ч.
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не иначе к разводу на отвод кацапня готовится.
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а наш стратег глав зебіл що з цього приводу думає ?
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Принять решения и разместить флот , и базы НАТО на территории Украины!!
Но здесь внутри столько сепаров- что это будет не просто!!!

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Когда уже угомонятся, наградил же Бог Украину соседями "братьями" подлыми.
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Это они готовятся Монике контроль границы передать. Да Зесептиконы?
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ну тоесть мы ска отводим, а они мрази наращивают, что бы потом слепить провакацию, обвинить нас в фожизме и прорвать оборону? где ум, где логика?
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Це потрібно було очікувати.
Зелебень відступає - хунта наступає.
Які можуть бути навчання на території України без згоди Парламенту Президента !!!!!!!!!!!!!!
Це що зелесрань знущається, чи це їх чергова провокація.
Просто ЖАХ!
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