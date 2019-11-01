 Формулу оподаткування залізної руди із законопроєкту №1210 потрібно змінити, - Гетманцев

Таку заяву зробив у кулуарах Верховної Ради голова податкового комітету Данило Гетманцев, передає "5 канал".
За його словами, складність полягає в тому, що видобута в Україні руда є доволі бідною за своїм складом і до експортного варіанта потребує збагачення штучним способом. Процес цей доволі вартісний і його важко прорахувати.
"Складність полягає і в тому, що у нас руда є бідною. Її треба збагачувати. Цю вартість важко підрахувати. У цьому проблема з формулою. Ми погоджуємося з бізнесом, що над цією формулою треба працювати разом", – зауважив Гетманцев.
Нагадаємо, на думку членів податкового комітету Верховної Ради, аби вказаний законопроєкт був прийнятним для бізнесу, він потребує оновлення на 60%. Голова комітету визнає, що жодних напрацювань робочої групи до документа не було включено. Попри це, депутат припускає, що законопроєкт все ж поставлять на голосування. У разі схвалення депутатами правки будуть додані вже до другого читання.
Також розглядається можливість винести за рамки пошуки самої формули оподаткування залізної руди. Пропонується залишити чинну базу оподаткування, яка на сьогодні є в законі. І окремо повернутися до роботи над нею у межах робочої групи, яка буде створена.
зе!лох сказал "я вам ничего не обещал" - и чувак сделал:
В след за ростом цены на газ для промпредприятий - с 1 января 2020 года вырастет цена на газ для физ.лиц.. до уровня - вуаля - промпредприятий. Заодно и субсидии сократят - эпоха зубожиння закинчилася, пора платить по полной.
А то на компенсации Бенне цены на э/э по 0.57 грн/кВтч не хватит))
Чего так не волали, когда пэтька тарифы поднял, газ, гривну уронил, цены взвинтил?
деолігархізація і демонополізація відміняються..
то не треба дивуватися, що не буде інвестицій,
не буде великих відсотків росту
Те, що не народний - це беззаперечно!...