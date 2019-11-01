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 Економіка
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Все про:податки (831) Гетманцев (36)

 Формулу оподаткування залізної руди із законопроєкту №1210 потрібно змінити, - Гетманцев

Нова формула, прописана у законопроєкті №1210 щодо оподаткування залізної руди, має бути перероблена.

Таку заяву зробив у кулуарах Верховної Ради голова податкового комітету Данило Гетманцев, передає "5 канал".

За його словами, складність полягає в тому, що видобута в Україні руда є доволі бідною за своїм складом і до експортного варіанта потребує збагачення штучним способом. Процес цей доволі вартісний і його важко прорахувати.

"Складність полягає і в тому, що у нас руда є бідною. Її треба збагачувати. Цю вартість важко підрахувати. У цьому проблема з формулою. Ми погоджуємося з бізнесом, що над цією формулою треба працювати разом", – зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, на думку членів податкового комітету Верховної Ради, аби вказаний законопроєкт був прийнятним для бізнесу, він потребує оновлення на 60%. Голова комітету визнає, що жодних напрацювань робочої групи до документа не було включено. Попри це, депутат припускає, що законопроєкт все ж поставлять на голосування. У разі схвалення депутатами правки будуть додані вже до другого читання.

Також розглядається можливість винести за рамки пошуки самої формули оподаткування залізної руди. Пропонується залишити чинну базу оподаткування, яка на сьогодні є в законі. І окремо повернутися до роботи над нею у межах робочої групи, яка буде створена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157263
 
 
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а формулу викачування з населення грошей з невідповідних розуму тарифів не треба змінити?
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Звісно що ні. Адже від таких тарифів алігархи не будніють, а багатіють. В нас лише народ терпіли.
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а чем зебилы могут быть недовольны??
зе!лох сказал "я вам ничего не обещал" - и чувак сделал:
В след за ростом цены на газ для промпредприятий - с 1 января 2020 года вырастет цена на газ для физ.лиц.. до уровня - вуаля - промпредприятий. Заодно и субсидии сократят - эпоха зубожиння закинчилася, пора платить по полной.
А то на компенсации Бенне цены на э/э по 0.57 грн/кВтч не хватит))
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Ахметка ,разорится.Пусть деньги побольше СН заряжает..
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Та надоели уже с этой ахметовской рудой.
Чего так не волали, когда пэтька тарифы поднял, газ, гривну уронил, цены взвинтил?
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А акцизи на цигарки не потрібно перераховувати? Чи втрати бюджету від зменшення ренти для алігархів, перекриємо збільшенням акцизів?
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Красиво бабло срубил чувачок,написал закон с налогом,поугрожал ахметке,выжал с него деньжат,а теперь на чистом глазу спокойно говорит про ошибочность этого проекта.
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Трудно просчитать,потому что процесс оччень дорогостоящий.Особенно для нищего народа.
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ахметка дотиснув гетманцева і можливо зеленського теж..

деолігархізація і демонополізація відміняються..
то не треба дивуватися, що не буде інвестицій,
не буде великих відсотків росту
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Чий же це слуга: Ахметова чи Пінчука?...
Те, що не народний - це беззаперечно!...
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