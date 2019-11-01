 Будемо вимагати довгостроковий контракт про транзит російського газу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Ми відстоюємо українські інтереси. Це означає, що ми будемо вимагати довгостроковий контракт, а не на один рік. І ми будемо вимагати гарантії транзиту в достатній кількості для обслуговування ГТС", - заявив Гончарук.
Водночас він зазначив, що чіткі терміни підписання нової угоди назвати не може, бо переговори тривають, і з Російською Федерацією, "м'яко кажучи, непрості відносини".
"Тому чіткі терміни підписання нової угоди я назвати не можу, тому що для цього треба, щоб його підписала і російська сторона. Коли ми досягнемо з ними домовленостей про підписання, буде видно", - додав прем'єр.
Нагадаємо, виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.
Глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що українська сторона не погодиться на пропозицію Росії укласти короткостроковий контракт на транзит російського газу в Європу терміном на один рік.
а судьба уже руки намозолила колоду тасовать...
Ви забули написати "на гора" після "видавати". Ось.
-Это тигра амурский может съесть за один раз до 50 кг мяса
-А что и правда может съесть стоко?
-Может то он наверно и может токо кто же ему даст
- Виходь на смертний бій!
А Змій йому відповідає:
- Ну виходь, так виходь. А навіщо ти мені в дупу кричиш?
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Раша на 100% перекриє транзит через Україну. Або буде вимагати частину суверенитету. Тому треба вже сьогодні думати про реверс з сховищ газу з Заходу на Схід і одночасно готувати грунт для альтернативних російському газу комплекса заходів - скраплений газ, можливість отримувати газ з Норвегії через Польщу, впровадження зелених тарифів, пільгові, цільові, дешеві і дострокові кредити на утеплення.
Зачем требовать? Написали договор со своими условиями и отдали *********. Хотят - подписывают, не хотят - ведрами пускай газ носят. И вот тогда пускай уже Европа на ********* давит, а не на Украину. Почему Украина всегда в роли просителя?