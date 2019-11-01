 Слуги народу недооцінюють, що це процес незворотний, - Cоболев про запуск ринку землі

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, наші колеги, в тому числі "слуги народу", недооцінюють, що це процес незворотний. Будь-які помилки, які будуть зараз зроблені, особливо щодо питання продажу, концентрації земель сільгосппризначення, продажу іноземцям, відіграти в подальшому буде неможливо. Тому, я вважаю, що тут виваженість повинна бути абсолютна. І це процес, який не може закінчитися протягом року або двох", - сказав Соболєв.

За його словами, ключовим зараз є наведення порядку із земельними ділянками, встановлення меж і кадастрова оцінка кожної земельної ділянки.

Крім того, на думку Соболєва, не можна концентрувати велику кількість землі в одних руках.

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"Не може бути 210 тис. гектарів в одних руках, як це зараз пропонується. Принаймні давайте тоді орієнтуватися на наших найближчих сусідів - розвинутих, не настільки розвинених - ту ж Францію, Німеччину, Польщу, де дуже жорсткі обмеження - від 300 до 500 гектарів в одні руки. Я думаю, що це абсолютно нормальна норма, якщо ми хочемо розвивати фермерство", - сказав нардеп.

Крім того, він пропонує продавати земельні ділянки через муніципалітети або загальнодержавний банк землі, які зможуть викуповувати цю землю і потім здавати її в оренду на конкурсних засадах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.