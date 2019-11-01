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Все про:земля (402) продаж (120) Соболєв Сергій (67) кадастр (10) Слуга народу (427)

 Слуги народу недооцінюють, що це процес незворотний, - Cоболев про запуск ринку землі

Нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що народні депутати фракції "Слуга народу" недооцінюють, що запуск ринку землі буде незворотним.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, наші колеги, в тому числі "слуги народу", недооцінюють, що це процес незворотний. Будь-які помилки, які будуть зараз зроблені, особливо щодо питання продажу, концентрації земель сільгосппризначення, продажу іноземцям, відіграти в подальшому буде неможливо. Тому, я вважаю, що тут виваженість повинна бути абсолютна. І це процес, який не може закінчитися протягом року або двох", - сказав Соболєв.

За його словами, ключовим зараз є наведення порядку із земельними ділянками, встановлення меж і кадастрова оцінка кожної земельної ділянки.

Крім того, на думку Соболєва, не можна концентрувати велику кількість землі в одних руках.

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"Не може бути 210 тис. гектарів в одних руках, як це зараз пропонується. Принаймні давайте тоді орієнтуватися на наших найближчих сусідів - розвинутих, не настільки розвинених - ту ж Францію, Німеччину, Польщу, де дуже жорсткі обмеження - від 300 до 500 гектарів в одні руки. Я думаю, що це абсолютно нормальна норма, якщо ми хочемо розвивати фермерство", - сказав нардеп.

Крім того, він пропонує продавати земельні ділянки через муніципалітети або загальнодержавний банк землі, які зможуть викуповувати цю землю і потім здавати її в оренду на конкурсних засадах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157260
 
 
 Топ коментарі
 
Нафига этим Лакеям Урода украинская земля, у них на кармане ксива Израиля.
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Может сначала преЗЕдента продать?
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певно не все, якщо зелені туди кинулись.
продадуть землю, а народу настроять по казино біля кожного будинку.
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Президент Один Спамс‏ @odinspam 14 ч.14 часов назад

Слуги народа недооценивают, что это процесс необратимый, - Cоболев о запуске рынка земли - Цензор.НЕТ 6203

Ти, коли розумієш, шо гроші за обіцяні правки прийдеться вертати. Можливо з процентами.


Слуги народа недооценивают, что это процесс необратимый, - Cоболев о запуске рынка земли - Цензор.НЕТ 7044

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Ты, "свисток" (так его Кучма когда-то назвал), состарился в парламенте. Все с йулей необратимости боялся...
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певно не все, якщо зелені туди кинулись.
продадуть землю, а народу настроять по казино біля кожного будинку.
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так он проводить мін.економіки інвентаризацію земель (яку до зелених ніхто не робив!!!) - то половину державних сіль.госп. земель виведено з державно власності. Так це зелені винуваті, чи хто?
Пайові землі вже захоплено великими сільгосп. компаніями на довгі строки оренди. Контролю за тими землями немає - взагалі.
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И что, нужно узаконить незаконное, вместо того, чтобы разработать законодательство втч антимонопольное, чтобы вернуть все вспять?

Или против олигархов они ничего не хотят делать, поэтому нужно отдать все втч иностранцам? После официального рынка, назад ничего не вернуть.
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ви не розбарєетсь в питанні.
куди вспять?т забрати у селян і віддати колгоспам? бо Кучма закрив колгоспи і землі були віддане селянам! то забрати у селян?
а чого старі баба чи дід, не може стільки років продати свою землю? а фермер не може купити?
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А причем тут бабушки? Достаточно сделать ограничители, бабушки не владеют 100500 гектарами!
Антимонопольное законодательство, и то что за границей нужно выкупить государству!

Законы нормальные нужно делать.

И НЕТ, в развитых странах ни бабушка ни дедушка не распоряжаются как угодно землёй, там нельзя выращивать что хочется, как хочется нельзя продавать все одному лицу и купить все.

ОТ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И ГОС БЕЗОПАСНОСТЬ, это территория, за нее проливали кровь поколениями.

Закон касается и гос земель втч!

А ребенок живущий в городе и бабушка и военный имеют право жить на своей территории, без того чтобы десять монополистов и иностранцы скупили все и продавали продукты не в Украину по заоблачным ценам, они имеют право есть мясо и быть здоровыми, или все должны как индейцы уйти в резервацию а лучше сдохнуть?
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Що означає "виведено"? Якщо все законно, то нехай працюють. А якщо ні, то у блаЗЄнських тепер абсолютна влада. Нехай повертають до держвласности.
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як законно, якщо був мораторій? просто продавали сільгосп. підприємства разом із землями, які за ними закріплено.
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тут я з вами - погоджуюсь на 100% -вся влада в руках - вперьо-од.
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Соболев!Твое рождение было тоже не обратимо и шо ?? Не надо было этого делать?Конкретные и логичные аргументы против есть??-называй а не торгуй лозунгами
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Да конечно,ахметка владеет почти всем рынком энергетики - и ничего,живём,даже предыдущий суперпатриотичный президент это приветствовал,а продадим немного землицы натовцам может быстрее станем там членами.
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Не смешите, Аргентина уже продала.
И натовцы не такие белые и пушистые, почитайте про Перл Харбор и как они отхапали землицу, аннексировала территорию. Мы им не нужны, лучше всегда быть хозяином у себя.
Отдайте квартиру своему более успешному соседу, может он сделает для вас хорошо?
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У нас виходить так: збиралися продавати "нато-вцам", а опиниться в "кацап-овцЕв".
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Сколько можно мерить и кадастрить эту несчастную,богом данную землю?! Слуги народа недооценивают, что это процесс необратимый, - Cоболев о запуске рынка земли - Цензор.НЕТ 7664
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У Юлі з газом не зрослось,може сюди втовпится
"Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га",Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157107

Слуги народа недооценивают, что это процесс необратимый, - Cоболев о запуске рынка земли - Цензор.НЕТ 8201
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Вони все прекрасно розуміють. Просто, для них це не суттєво. Продать, заробить, звалить, а тут, хоч трава не рости
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а чого стара бабця в селі не може продати свої 2-3 га, та подарувати онукам на квартиру?
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Яка стара бабця, перестаньте спекулювати! Скільки паїв переоформлені в реєстрах і бабця навіть не знає, що вже давно пограбована.
Рейдерство процвітає і який може бути ринок, це буде отжималово.

В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ бабця не може вільно розпоряджатися землею, бо є суттєві обмеження на те хто може купити скільки і що ростити, а тут без законів суда і слідства віддати все. Земля це держава та державна безпека і вона окрема розмова.
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це не правда - нічо не переоформлено в реєстрах - це є ваша брехня! бабця отримує орендну платню - зерно для курей або якісь там гроші. Якби реєстри були інші - нічого би не платили.
але чого ви приймаєте рішення за бабцю? ви мало чим відрізняєтесь від комуняк, ті як могли знущалися з українського селянина, і ви так само хочете - ви хочете знущатися над українським селянином, щоби він не мав свої землі - щоби все було здержавлено, а селянин був там наймитом, щоби один селянин не міг продати, а інший - купити.
Ви нео-комуністи
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Як це не правда а справи ярких не один десяток коли селян рейдерять, а чорні нотаріуси?
Ні дорогенький, це ви за пограбування усієї України, усього народу і за захоплення українських земель без суда і слідства і війни.
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Нафига этим Лакеям Урода украинская земля, у них на кармане ксива Израиля.
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Как это - нафига? Чтоб сделать из Украины Израиль-2.
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Необратимым будет в первую очередь судьба Слуг народа и их близких. Народ им это не простит до 7-го колена.
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Закон о двойном гражданстве, открытие рынка земли... - это ничто иное как и слив Украины!!!
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Повністю підтримую! Але разом з мораторієм на землю необхідно ввести мораторій на продаж квартир, землі під забудову і автомобілі, щоб було справедливо!
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Квартиры и автомобили созданы людьми, а Земля - Богом.
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Моя семья владеет 20-ю Га, и ничего не может с ними сделать. Почему так!? Я шо, рыжий!?
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Продажа того, что создавалось и принадлежит Богу - черевато для жизни как продавцов так и покупателей.
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Хочется взять лопату и ****.нуть того, хто выступает против рынка земли. Задолбали! Не имеете своей земли - не суйте нос. Это не ваше дело!
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Нае.нуть хочется тех кто за рынок. Аргентина продала уже. За что воюют ребята на востоке, чтобы мы жили как там без кода и двора, как американские индейцы? За что проливали кровь поколения?

В развитых странах не распоряжаются свободно землёй, там нельзя выращивать и делать что хочется!!! Потому что земля - общественное достояние и гос безопасность!

Сначала законы РАБОТАЮЩИЕ С ПОСАДКАМИ, НОРМАЛЬНЫЕ СУДЫ И РЕЕСТР, рост экономики, а потом заикайтесь о том, чтобы сделать банк земельный и что-то продавать как в цивилизованном обществе, а не лишь бы как саранча сожрать все!
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" наведение порядка с земельными участками, установление границ "
уже все участки введены в кадастровый реестр, любой желающий может посмотреть

Источник: https://censor.net.ua/n3157260
https://newmap.land.gov.ua/?cc=3397265.220048864,6526132.564231432&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all
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Делайте с гос.землями шо хотите, а мне разрешите распоряжаться своим имуществом на моё усмотрение, и Мошонке решать этот вопрос!!!!
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Ой, я вас умоляю. Хабад все равно скупит всю землю в Украине, чтоб сделать здесь второй Израиль. Не для этого ли коломойша провернул такую аферу с полным захватом власти.
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