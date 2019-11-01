 Слуги народу недооцінюють, що це процес незворотний, - Cоболев про запуск ринку землі

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"На мій погляд, наші колеги, в тому числі "слуги народу", недооцінюють, що це процес незворотний. Будь-які помилки, які будуть зараз зроблені, особливо щодо питання продажу, концентрації земель сільгосппризначення, продажу іноземцям, відіграти в подальшому буде неможливо. Тому, я вважаю, що тут виваженість повинна бути абсолютна. І це процес, який не може закінчитися протягом року або двох", - сказав Соболєв.
За його словами, ключовим зараз є наведення порядку із земельними ділянками, встановлення меж і кадастрова оцінка кожної земельної ділянки.
Крім того, на думку Соболєва, не можна концентрувати велику кількість землі в одних руках.
"Не може бути 210 тис. гектарів в одних руках, як це зараз пропонується. Принаймні давайте тоді орієнтуватися на наших найближчих сусідів - розвинутих, не настільки розвинених - ту ж Францію, Німеччину, Польщу, де дуже жорсткі обмеження - від 300 до 500 гектарів в одні руки. Я думаю, що це абсолютно нормальна норма, якщо ми хочемо розвивати фермерство", - сказав нардеп.
Крім того, він пропонує продавати земельні ділянки через муніципалітети або загальнодержавний банк землі, які зможуть викуповувати цю землю і потім здавати її в оренду на конкурсних засадах.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Ти, коли розумієш, шо гроші за обіцяні правки прийдеться вертати. Можливо з процентами.
продадуть землю, а народу настроять по казино біля кожного будинку.
Пайові землі вже захоплено великими сільгосп. компаніями на довгі строки оренди. Контролю за тими землями немає - взагалі.
Или против олигархов они ничего не хотят делать, поэтому нужно отдать все втч иностранцам? После официального рынка, назад ничего не вернуть.
куди вспять?т забрати у селян і віддати колгоспам? бо Кучма закрив колгоспи і землі були віддане селянам! то забрати у селян?
а чого старі баба чи дід, не може стільки років продати свою землю? а фермер не може купити?
Антимонопольное законодательство, и то что за границей нужно выкупить государству!
Законы нормальные нужно делать.
И НЕТ, в развитых странах ни бабушка ни дедушка не распоряжаются как угодно землёй, там нельзя выращивать что хочется, как хочется нельзя продавать все одному лицу и купить все.
ОТ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И ГОС БЕЗОПАСНОСТЬ, это территория, за нее проливали кровь поколениями.
Закон касается и гос земель втч!
А ребенок живущий в городе и бабушка и военный имеют право жить на своей территории, без того чтобы десять монополистов и иностранцы скупили все и продавали продукты не в Украину по заоблачным ценам, они имеют право есть мясо и быть здоровыми, или все должны как индейцы уйти в резервацию а лучше сдохнуть?
И натовцы не такие белые и пушистые, почитайте про Перл Харбор и как они отхапали землицу, аннексировала территорию. Мы им не нужны, лучше всегда быть хозяином у себя.
Отдайте квартиру своему более успешному соседу, может он сделает для вас хорошо?
"Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га",Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157107
Рейдерство процвітає і який може бути ринок, це буде отжималово.
В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ бабця не може вільно розпоряджатися землею, бо є суттєві обмеження на те хто може купити скільки і що ростити, а тут без законів суда і слідства віддати все. Земля це держава та державна безпека і вона окрема розмова.
але чого ви приймаєте рішення за бабцю? ви мало чим відрізняєтесь від комуняк, ті як могли знущалися з українського селянина, і ви так само хочете - ви хочете знущатися над українським селянином, щоби він не мав свої землі - щоби все було здержавлено, а селянин був там наймитом, щоби один селянин не міг продати, а інший - купити.
Ви нео-комуністи
Ні дорогенький, це ви за пограбування усієї України, усього народу і за захоплення українських земель без суда і слідства і війни.
В развитых странах не распоряжаются свободно землёй, там нельзя выращивать и делать что хочется!!! Потому что земля - общественное достояние и гос безопасность!
Сначала законы РАБОТАЮЩИЕ С ПОСАДКАМИ, НОРМАЛЬНЫЕ СУДЫ И РЕЕСТР, рост экономики, а потом заикайтесь о том, чтобы сделать банк земельный и что-то продавать как в цивилизованном обществе, а не лишь бы как саранча сожрать все!
уже все участки введены в кадастровый реестр, любой желающий может посмотреть
Источник: https://censor.net.ua/n3157260
https://newmap.land.gov.ua/?cc=3397265.220048864,6526132.564231432&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all