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Все про:податкова міліція (1318) спирт (142) Укрспирт (38) Верланов Сергій (14)

 Держподаткова встановить до кінця року відеокамери на в'їзді на заводи "Укрспирту", - Верланов

Державна податкова служба встановить до кінця 2019 року відеокамери на в'їзді на спиртові і лікеро-горілчані заводи "Укрспирту" для посилення контролю за їхньою роботою на додаток до аналітичної роботи, яка ведеться вже кілька місяців, повідомив глава відомства Сергій Верланов.

"Ми на кожному посту до кінця цього року встановимо камери з онлайн-трансляцією. Будемо дивитися, хто заїжджає і хто виїжджає, і передавати цю інформацію в Службу безпеки України (СБУ), з якої ми прекрасно працюємо, оскільки податкової міліції в складі нової податкової немає", - сказав він в ході робочого засідання з розвитку спиртової галузі за участю президента України в Тернополі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верланов підкреслив, що протягом декількох місяців податкова вже аналізує роботу спиртових і лікеро-горілчаних заводів за показниками споживання електроенергії, закупівель пляшок і корків.

"У жовтні лікеро-горілчані заводи спожили електроенергії на 150% більше, ніж у попередньому місяці, а акцизу заплатили менше", - зазначив глава Державної податкової служби.

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За його словами, план податкових відрахувань держпідприємства істотно занижений з 2017 року.

"План ось уже три роки занижений, і навіть заниженим він виконаний на 75%. У жовтні план теж хотіли виконати на 75%, але виконали на 90%. До кінця року план буде виконаний на 100%, а якщо ні, ми будемо здійснювати дуже агресивні перевіряльні дії, як це може зробити податкова служба ... це що стосується аналітичної роботи. Ці дії ми робимо в Києві на Львівській площі. Нам нікуди не потрібно їздити і нікого не потрібно бачити", - прокоментував Верланов.

Наступна мета Державної податкової служби, за словами глави відомства, - спирт, алкоголь, тютюн. "Це наступна мета на найближчі два місяці", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157259
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленые крысы просто в восторге от такого нововведения!
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Увеличилось потребление электроэнергии,а прибыль снизилась - и после этого директора не меняют,а ставят камеры что бы получить дополнительные доказательства воровства,после их получения наверное повесят десяток дронов над каждым заводом,что бы ещё раз убедиться в махинациях,идиоты.
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зі супутника спостерігайте Госналоговая установит до конца года видеокамеры на въезде на заводы "Укрспирта", - Верланов - Цензор.НЕТ 1554
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Зєдєбіли. Таможня вже сканери купувала. І результат?
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Сканеры оказались не ефективными... вот камеры это другое дело
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Кто-то уже успел прокатиться по новым автобанам? Как впечатления?
Госналоговая установит до конца года видеокамеры на въезде на заводы "Укрспирта", - Верланов - Цензор.НЕТ 9926
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по периметру установите. кабудто левак через главный вход вывозят.
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Я так понял крысам это очень не нравится?
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Зеленые крысы просто в восторге от такого нововведения!
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экономия должна быть экономной - еще - партия ум,честь и совесть нашей эпохи - это из этого,только плюс поделить бабло - а не легче закон принять и его даже придумывать не надо - бери с Европейского законодательства и голосуй - наверное зебилам это не понять,да?
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Увеличилось потребление электроэнергии,а прибыль снизилась - и после этого директора не меняют,а ставят камеры что бы получить дополнительные доказательства воровства,после их получения наверное повесят десяток дронов над каждым заводом,что бы ещё раз убедиться в махинациях,идиоты.
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