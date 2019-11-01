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Все про:НАТО (2146) ПДЧ (16) Порошенко (9832) Росія (20334)

 Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко

Росія та Кремль намагатимуться перешкодити Україні щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО та перспективам повноправного членства Альянсі. Однак, Україна повинна продемонструвати єдність у цьому важливому питанні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко на Львівському безпековому форумі 1 листопада.

"Росія дуже підступна. Росія буде робити все можливе для того, щоб зруйнувати єдність країн-членів Альянсу. Путін буде їздити в Угорщину, буде окремо вести переговори з Данією щодо підписання угоди про "Північний потік – 2", буде окремо вести переговори з Францією про "українські банди"…", – зазначив Петро Порошенко.

"Подивіться, скільки відбулось лише за останні тижні. І це ще не все. Спроба Угорщини заблокувати резолюцію Північноатлантичної ради і блискуча дипломатія послів – членів Північноатлантичної ради, яка дозволила прийняти підсумкову резолюцію", – додав він.

"Але ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу. Бо зараз під парасолькою розведення військ складеться враження – почекайте, Росія ж вже все зробила, а навіщо ж ми санкції тримаємо проти неї", – підкреслив п’ятий президент України.

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Він наголосив, що говорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про надзвичайну важливість на найближчому саміті мати питання ПДЧ Україні в порядку денному.

"Я не маю жодної ілюзії про те, що в грудні в Лондоні ПДЧ щодо членства в НАТО не буде наданий. Але ми маємо підготуватися і не пізніше 2023 року Україна офіційно має підписати ПДЧ, бо всі країни, які стали членами НАТО – стали членами виключно через механізм ПДЧ", – також підкреслив він.

Петро Порошенко зауважив, що не існує іншого механізму, зокрема і Північна Македонія також стає членом НАТО виключно через механізм ПДЧ.

"І нам потрібно визначитись – чи ми хочемо обмежитись лише розмовами, лише окремими програми співробітництва, річна програма, трастові фонди, допомога озброєнням, допомога навчанням інші програми", – сказав він та назвав небезпечною нині поширену тезу про те, що Україна повинна сконцентруватись на окремих трьох-чотирьох програмах.

"Ні. Ми країна в стані війни. Ми країна, яка боронить не лише власну землю, боронить не лише цінності свободи і демократії, і платить за це найбільшу ціну. Україна боронить східний фланг НАТО", – підкреслив Петро Порошенко.

"І якщо хтось з країн-членів буде думати, що це там десь Україна вирішує якесь своє завдання – це помилка. Бо українські воїни б’ються за безпеку кожної країни-члена НАТО. Лише з таким розумінням ми будемо мати ефективну співпрацю з НАТО", – додав п’ятий президент України.

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За його словами, саме тому надзвичайно принципово важливо, що українська влада нарешті задекларувала ті "червоні лінії", яких вона немає перетнути. "Це правильна відповідь на рух воїнів, волонтерів, добровольців "Ні капітуляції!". Бо це крок для єдності країни. Це так як ми маємо об’єднатися і зберегти Україну. Це є відповідь на ті виклики, які стоять перед Україною", – сказав він.

"Протистояти Росії може лише сильна Україна, з сильною армією, з сильним сектором безпеки, модернізованою, об’єднаною, реформованою з потужною економікою, яка має абсолютно чітку перспективу – повноцінного членства НАТО. За 70 років існування НАТО на жодну країну-члена Альянсу не було здійснено агресію Україна заробила це , коли віддала третій за величиною ядерний потенціал, коли вона зараз з честю пройшла надпотужне випробування російською агресією", – резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157256
 
 
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"Срав би і їв"©
Как же жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев. Но затаивший злобу непримиримую электорат тарифами и мародёрством озлобленный - врезал беспощадно пенделя булкодробительного в дупу рыхлую Тошнотворного Порош(ен)ка мерзкого - задолбал уже своими изнеможёнными «воплями и соплями» истошными.
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Расшифруй термины "порхатый", "барыга" и "мародерство", а то без наглядных доказательств это звучит как заурядный кремлёвский высер.
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Та Ви що не бачите, що людина ненормальна?
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Не «порхатый» а «Порохатый» - это от фамилии Порошенко.
Остальное расшифровывается так:
- «барыга» - Порошенко;
- «мародёрство» - деятельность Порошенки на посту президента.
Не заурядный, а гениальный (среди моей любимой бабушки).
Не кремлёвский, а местного разлива.
Не высер, а гавно лопатой на голову горячё среди меня обожаемого Тошнотворного Порош(ен)ка.
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Зеленскому НАТО не нужно, у него совковое, стопроцентно ватное сознание, где нет места независимой Украине в принципе. Только Россия-матушка, "Сваты" и ничего больше. Повезло Путину с нашим президентом, очень повезло.
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Не помню, чтобы Свинорылый так метушился на теме нато когда сам был при власти.
А тут как по жирной сраке пинка выписали - так сразу его аж проперло.
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А ты сам за то, чтобы Украина вступила в НАТО?
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Я за то, чтобы решалось на референдуме.
И только тогда, когда Украину действительно будут готовы принять, а не бла-бла.
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Игорёк, то есть Украине в НАТО вступать не надо? Я правильно понял?
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Это не ответ. Надо или не надо Украине вступать в НАТО?
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...когда жы вы тупые бараны поймете, что не нужно лупиться в закрытую дыень. Наше ПДЧ лежит в НАТО с 2008 года. Петя вас развордит как лохов своими дурными лозунгами что бы не посадили за воровство.
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Если бы не Петя, то мы незнасто про НАТО и ЕС! Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8885
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Вообще-то, Петя - это дело шестнадцатое, история. так сказать. Тебе кто ближе - Россия или НАТО?
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да хоть сто раз напиши в Констиуции про НАТО это ничего не меняет. Все завист от Меркель и Сяйро.
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То есть ты ноль, никто и звать тебя никак. Своего мнения не имеешь и всегда был, есть и будешь пророссийским говном. Понятно.
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Кому и пророссийское говно - халва.
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Уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому під час засідання в Києві додаткову заявку не подаватиме!
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Опять отмазка. А ты-то сам чего хочешь?
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И? Мне интересно твоё мнение о НАТО.
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...почему только про НАТО? Тебя не итнересует есть ли жизнь на Марсе? И то и другое от нас независит. Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1732
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Пустите меня опять в президенты.Я хороший.Я вам НАТО и ПДЧ подарю.Абсолютно бесплатно.Безвозмездно,т.е. даром.Правда за фсе остальное придется заплатить,в тройном размере.
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Знаешь, а безвизом с удовольствием пользуются миллионы украинцев и тихо благодарят за это Порошенко. Хотя, как трындели такие как ты, безвиз был "невозможен". Так и про НАТО сейчас трындят ублюдки подобные тебе. И Петя здесь не особенно причем, здесь ты, пророссийская вошь причем, если ты в самом деле из Украины, на не пригоженская тля.
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ну канешна, если бы ни Петя мы не знали про ЕС и безвиз.
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Представь себе, да. Если бы не Петя, а какой-нибудь а-ля Зеленский, не было бы никакого безвиза. Это факт, историческпй факт, это произошло. А что произошоло при зе-какашке Зеленском? Кроме назревающей капитуляции - ничего.
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дык Янукович сделал больше для Ассоциации с ЕС и безвиза чем Порошенко, который его только подписал. Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3353
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Если бы не Пэця,мы бы не знали ничего про "Киевский торт".
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А нелох писюнист не хочет никакого НАТО, и что с ним делать.
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