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 Політика України
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Все про:ВР (5981) Герасимов (205) Разумков Дмитро (259)

 Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій

Голова фракції "ЄС" Артур Герасимов розповів, що голова парламенту Дмитро Разумков збирав представників фракцій для обговорення міжнародної діяльності парламенту.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"У нас щойно відбулося засідання не лише глав фракцій, а й представників міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" під головуванням спікера парламенту Дмитра Разумкова. На ньому обговорювалося коло питань щодо, я б сказав так, міжнародної діяльності парламенту, і я думаю, що вже скоро ви побачите конкретні рішення з цієї тематики в парламенті", - сказав Герасимов.

На запитання про те, чи стосувалося обговорення скандалу з Богданом Яременком, Герасимов не відповів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков зібрав голів парламентських фракцій на нараду

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Також читайте: Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157254
 
 
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6662

Утром ты чатишь про сиСИ и пиСИ,
Вечером ты уже в Тви у БиБи́Си.


Слава нашла «слугу нарида».Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6784
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С международной деятельностью партии "Стадо недоумков" уже все ясно ...
Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 7339
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международной деятельности))))))))) если 100$ в час это уже международная ?
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Теперь это так называется. Богдан Яременко -- глава комитета Рада по внешней политике. Вот ее и обсуждали.
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Министерство Информации
Подписало аннотацию
Об отсутствии фильтрации
В Министерстве Аэрации

(бла-бла-бла - высрал Герасимов)
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Я яблоки видел надкусанные. Думаете тоже он?
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Це той самий герасімов, корєш бєзлєра і порошенка?
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Стесняюсь спросить, а узаконение проституции не обсуждали по инициативе Яременко?
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Кстати минимум административная ответственность за действия Яременко полагается.

И увольнение с работы, поскольку он занимался этим в рабочее время.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6662

Утром ты чатишь про сиСИ и пиСИ,
Вечером ты уже в Тви у БиБи́Си.


Слава нашла «слугу нарида».Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6784
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Закончилась карьера просто на взлете.
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Та ладно. Для зебилов это значить - свой. Смог сесть на место где ничего делать не надо, а бабла даже на девок хватает, еще и домой остается. Зебилы это уважают.
Для "обеспокоенных" западных чиновников предмет восхищения - нам бы так.
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Молчать. Не рассуждать. Лишних денег девицам не давать. Цены на анал не поднимать. Защищенный секс практиковать. В зал куртизанок не вызывать. Молчать. Я кого спрашиваю?
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С международной деятельностью партии "Стадо недоумков" уже все ясно ...
Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 7339
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вспомнил кого мне яременко напоминает Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 7635

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Показательно что интервью давал человек именно из партии Пороха.
Очевидно ни с кем другим иностранные лидеры разговаривать не хотят, а только с партией ЕС.
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Прикольная особь єтот Герасимов.
На лице печатными буквами написана вся его сущность, это ж Бог подсказал "люди перед вами лживый мерзавец", но, может сторонники пепы-мародёра читать не умеют, может им 5 грн. за пост главнее того, как будут жить их дети в будущем ...
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