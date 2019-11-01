 Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"У нас щойно відбулося засідання не лише глав фракцій, а й представників міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" під головуванням спікера парламенту Дмитра Разумкова. На ньому обговорювалося коло питань щодо, я б сказав так, міжнародної діяльності парламенту, і я думаю, що вже скоро ви побачите конкретні рішення з цієї тематики в парламенті", - сказав Герасимов.

На запитання про те, чи стосувалося обговорення скандалу з Богданом Яременком, Герасимов не відповів.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.