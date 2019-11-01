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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (688) спирт (142) Ковалів Юлія (7)

 Через тіньовий ринок спирту бюджет України щорічно недоотримує 8 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Зведений бюджет щорічно недоотримує 8 млрд грн через тіньовий ринок спирту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів у ході робочого засідання з розвитку спиртової галузі за участю президента в Тернополі.

"Через тіньовий сектор ми недоотримуємо щорічно і до державного, і до місцевих бюджетів 8 млрд грн через нелегальний ринок спирту... У нас 41 завод в "Укрспирті", а ще 41 завод дорогою "загубився" між "Укрспиртом" і старим концерном", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що фінансовий результат "Укрспирту" з 2016 року скоротився майже уп’ятеро.

"Якщо у 2016 році його фінансовий прибуток був майже 97 млрд грн, то зараз він скотився до нуля... Якщо у 2016 році підприємство заплатило майже 30 млн грн податку на прибуток, то у 2018-му році жодної копійки податку на прибуток державний спиртовий монополіст не заплатив", - зазначила вона.

Читайте також: Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту в країні.

Раніше Ковалів заявила, що приватизація "Укрспирту" може принести Україні понад 5 млрд грн.

Сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оголосило конкурс на керівника державного підприємства "Укрспирт".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157252
 
 
 Топ коментарі
 
А из-за "теневого" президента Бени теряет сколько?

"В Украине, близкая к олигарху Игорю Коломойскому компания победила в тендере на поставки бензина для Нацполиции. Типа "Победила" в типа "тендере".
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Дєбіли, чи Зєдєбіли? Приберете тіньовий рикок спирту, на 8 млрд зросте самогонний ринок . Страшно далекі ви народні обосра.ці від реального життя простого люду.
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Дєбіли, чи Зєдєбіли? Приберете тіньовий рикок спирту, на 8 млрд зросте самогонний ринок . Страшно далекі ви народні обосра.ці від реального життя простого люду.
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це брехня. Тіньовий ринок продає пляшковану горілку практично по такій самій ціні. Лише гроші йдуть повз бюджет, а податки не в бюджет, а в привтані податкові кишені.
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25 гривень пляшка.. а ви клєпайтє по 90.. ваші проблєми
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А из-за "теневого" президента Бени теряет сколько?

"В Украине, близкая к олигарху Игорю Коломойскому компания победила в тендере на поставки бензина для Нацполиции. Типа "Победила" в типа "тендере".
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Из-за дураков, которые предпочитают "Мы должны все делать быстро, даже если делаем неправильно", уже потеряли 1 млрд; каждый месяц из пяти.
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то ето ви патєрялі.. в нас всьо стабільна! Из-за теневого рынка спирта бюджет Украины ежегодно недополучает 8 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8025 якщо Мародьор не сяде - Зеленський теж отримає пєндєля
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Просто народ перестал пить, вот и доходы упали.
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если верить глазам, то реанимация, которая с 7 утра, патамуша до 7 продавать гадость нельзя, всегда переполнена с 10метровіми очередями.. народ пить не перестал)))
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Тупорылые бараны,виноват не какой то теневой рынок спирта,виновны коррупционеры в Киеве занимающиеся воровством и крышеванием воровства,ещё виновны правоохранители берущие взятки за покрывание этих преступников,теневой рынок спирта это следствие,но не причина дебилы.
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Народ такий ресурс у якого гроші ніколи не закінчуються і їх треба видирати і видирати
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Сделайте за 0,5 л водки 200 грн. вы, зебильное сборище, вообще денег в бюджет не получите. И экономику угробите и предприятия
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Так ведь сделают. Вон, пачка сигарет скоро будет стоить под 100 грн. Через тіньовий ринок спирту бюджет України щорічно недоотримує 8 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3986 Скоро мадяры и поляки будут контрабасом курево завозить в Украину, чтобы наш зубожилый мудрый нарид прочувствовал конец эпохи Злыднив!
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слава великому продавцу труселей винницкому вундершлемазлу Гройсману.. при чем тут зеленые?=))
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Мудрому нариду - только самый чистый спирт!!! По европейским ценам!
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