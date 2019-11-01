 Через тіньовий ринок спирту бюджет України щорічно недоотримує 8 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів у ході робочого засідання з розвитку спиртової галузі за участю президента в Тернополі.

"Через тіньовий сектор ми недоотримуємо щорічно і до державного, і до місцевих бюджетів 8 млрд грн через нелегальний ринок спирту... У нас 41 завод в "Укрспирті", а ще 41 завод дорогою "загубився" між "Укрспиртом" і старим концерном", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що фінансовий результат "Укрспирту" з 2016 року скоротився майже уп’ятеро.

"Якщо у 2016 році його фінансовий прибуток був майже 97 млрд грн, то зараз він скотився до нуля... Якщо у 2016 році підприємство заплатило майже 30 млн грн податку на прибуток, то у 2018-му році жодної копійки податку на прибуток державний спиртовий монополіст не заплатив", - зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту в країні.

Раніше Ковалів заявила, що приватизація "Укрспирту" може принести Україні понад 5 млрд грн.

Сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оголосило конкурс на керівника державного підприємства "Укрспирт".