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Все про:кримінальна справа (380) Качура (13) Федина (10)

 Проти Федини відкрито кримінальне провадження через "заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - нардеп від СН Качура

Щодо нардепки від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій відкрили кримінальне провадження після скандального відео, на якому звучали неоднозначні висловлювання стосовно Президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, справу відкрито через "їхні заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження, щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", - написав Качура і вказав номер провадження.

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Проти Федини відкрито кримінальне провадження через заклики до вбивства людини і повалення державної влади, - нардеп від СН Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157250
 
   
 Топ коментарі
 
стесняюсь спросить, а поэтому факту производство когда откроют? или то не то кино?
Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 9519

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Уже ясно, что нынешнюю власть через выборы не получится убрать. У зе просматриваются явные диктаторские замашки
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Потому что Порох демократ. И это его главная проблема.....
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Пока Дабкина не посадят любому можного говорить все, что угодно... Мы уже в течении пяти лет имеем явный пример классической ситуации, когда глава ода Добкин сначала организовывает и посылает титушню в столицу, потом призывает к уничтожению майдановцев. потом в течении нескольких дней сотни трупов и тысячи покалеченных. Это классика юриспрюденции есть призыв к насилию и есть результат, логика преступления завершена. Даже если Добкин лично не участвовал в расправе, даже если его подставили, во что мало вериться, он призывал к насилию и должен ответь за призыв, который исполнился. Но, бинго, наша прокуратура не нашла состава преступления, ибо экспертом по лингвистике выступила сепарша и почитательница партии регионов из Луганского универа, видимо Миша очень нужный для власти поц.
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29-летний Качура показал очень стремительную карьеру.
В Украине это просто так не бывает.
Отличный повод для журналистского расследования...
п.с.
А уж тогда узнаем - на кого дела открывать...
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фракция серванты бени моими глазами выглядит как то так Проти Федини відкрито кримінальне провадження через "заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - нардеп від СН Качура - Цензор.НЕТ 8854
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Прикро що патріоти ведуться на такі дешеві провокативні манси від маланців.
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Теперь я знаю, кто на Цензоре постоянно угрожает порохоботам, что за ними придут и всех посадят, за призывы к свершению переворота и неуважение к законно избранному ***********. Это Качура и его качурята так шалят.
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Как открыли, так и закроете.
Даже ваша насквозь сгнившая, продажная судебная система в Украине НИЧЕГО НЕ СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ.
Вы еще не поняли?
Слова - это просто слова, они НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ (иначе хидрант должен был бы уже срок мотать за "страну - немецкую порно-актрису").
СЛОВА САМИ ПО СЕБЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ.
Поэтому фраза 'Чтоб ты сдох! Что я видел тебя в гробу у белых тапках!" (С) не является достаточной провокацией, чтобы открыть уголовное дело "с призовом к убийству человека".
Не позорьтесь, Слуги Народа, вы и так уже считаетесь в мире ниже питекантропов.
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чому проти Медведчука,Портнова,Лукаш,Герман та інших слуг кремля не порушують?
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Украина наверное единственная страна в мире , где патриотов ненавидят сильнее, чем оккупантов! Да! И про штепу, сучку гиркинскую не забудь!
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При всей убогости и комичности ролика Федыны и ее подружки, надо сказать, что это был реальный призыв к убийству Президента. Какой-нибудь порохоботный неадекват (типа того, что мост Метро недавно захватил), посмотрев этот ролик, может пойти, достать из схрона гранату и с криками "ни капитуляции" швырнуть ее в Президента. Поэтому за такие призывы нужно давать реальный срок.
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Ховайся, до тебе ідуть бандерівці з сокирами і двуручними пилами.
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Проти Федини відкрито кримінальне провадження через "заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - нардеп від СН Качура - Цензор.НЕТ 7868скажи санитарам, что б сделали тебе укольчик галоперидолу, а то один укол ты уже точно пропустил
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в Украине сейчас нет Президента
не считать же этого ШУТА,по приколу попавшего на Банковую ,Президентом
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Педаль в асфільт: фразу "Зе нас развел как лохов, мы не за это голосовали!" можна вважати закликом до повалення влади. Якісь розчаровані зелеботні неадеквати, почувши цей заклик, можуть стиснути руки в куркуль, дістати бойові стовбури або композитні цибулі - і з криками "немає сечі знову терпіти борошна, геть зелених брехунів" розпочати цивільний непослух, щоб повалити державний будуй. Тому за такі слова потрібно давати реальний термін.
Welcome to 1937, motherfuckers! Всім тримати мову за зубами - і уважніше прислухатися до сусідів, бо за НЕДОНЕСЕНИЕ теж у турму!
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Ну где вы такие берётесь? Хотя из 140 млн. хватает. Где там призыв?
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а за епізод де зеленський раду розстрілював з автоматів, потрібно "рєальний срок" давати?
Какой-нибудь зєлєбобічний неадекват , посмотрев этот ролик, может пойти, достать из схрона гранату и с криками "ні зраді в Раді" швырнуть ее в Раду.
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Зараз януковоч чеше рєпу та гризе лікті, шкодуючи що не знав що так можна було чинити з Майданівцями свого часу.
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Качур, який ти пакосний, маленький, зелений мудачок. Видно сильно тебе в дитинстві чморили.
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Полезный идиот или засланный казачок. Правда судя по аналогичным действиям Черновол, результат будет такой же.
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