 Проти Федини відкрито кримінальне провадження через "заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - нардеп від СН Качура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, справу відкрито через "їхні заклики до вбивства людини і повалення державної влади".
"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження, щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", - написав Качура і вказав номер провадження.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
В Украине это просто так не бывает.
Отличный повод для журналистского расследования...
п.с.
А уж тогда узнаем - на кого дела открывать...
Даже ваша насквозь сгнившая, продажная судебная система в Украине НИЧЕГО НЕ СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ.
Вы еще не поняли?
Слова - это просто слова, они НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ (иначе хидрант должен был бы уже срок мотать за "страну - немецкую порно-актрису").
СЛОВА САМИ ПО СЕБЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ.
Поэтому фраза 'Чтоб ты сдох! Что я видел тебя в гробу у белых тапках!" (С) не является достаточной провокацией, чтобы открыть уголовное дело "с призовом к убийству человека".
Не позорьтесь, Слуги Народа, вы и так уже считаетесь в мире ниже питекантропов.
не считать же этого ШУТА,по приколу попавшего на Банковую ,Президентом
Welcome to 1937, motherfuckers! Всім тримати мову за зубами - і уважніше прислухатися до сусідів, бо за НЕДОНЕСЕНИЕ теж у турму!
Какой-нибудь зєлєбобічний неадекват , посмотрев этот ролик, может пойти, достать из схрона гранату и с криками "ні зраді в Раді" швырнуть ее в Раду.
в самом плохом смысле....