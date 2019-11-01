Редактор Цензор.НЕТ 01.11.19 12:3501.11.19 12:38 Рада 4 грудня проведе парламентські слухання щодо земельної реформи Верховна Рада призначила парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" на 4 грудня.Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ. За відповідне рішення проголосували 318 нардепів. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКАИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3157248 x Мені подобається