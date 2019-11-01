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Все про:ВР (5981) земля (402) земельна реформа (61)

 Рада 4 грудня проведе парламентські слухання щодо земельної реформи

Верховна Рада призначила парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" на 4 грудня.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 318 нардепів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157248
 
 
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твари не трогайте землю. стройте заводы, давайте людям рабочие места...
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Не трогайте деревья - на них жили ваши предки! Рада 4 грудня проведе парламентські слухання щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 4376
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а по земле. раздайте землю как прописано в земельном кодексе. и пусть потом люди хотят продают хотят сдают в аренду.
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Як дозвіл на продаж землі поховав Римську республіку
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