 Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА Сопеля. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава держави вручив Сопелю відповідне посвідчення.

Сопель зазначив, що Тернопільська область є регіоном з великим промисловим, аграрним і науковим потенціалом.

"Хочу запевнити, що я відкритий для всіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро, розвивати економіку, інфраструктуру і соціальну сферу, створювати робочі місця", - підкреслив новий голова Тернопільської ОДА.

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Тернопільську область очолив Ігор Сопель, який балотувався від "Слуги народу" по 166 округу в Тернопільській області, але програв самовисуванцю Миколі Люшняку. Сопель є керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес", яке здійснює виробництво хлібобулочної продукції. У 2010-2015 роках був депутатом міськради Хоросткова. З 2017 року - голова місцевої Федерації футболу.