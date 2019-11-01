 Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА Сопеля. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Глава держави вручив Сопелю відповідне посвідчення.
Сопель зазначив, що Тернопільська область є регіоном з великим промисловим, аграрним і науковим потенціалом.
"Хочу запевнити, що я відкритий для всіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро, розвивати економіку, інфраструктуру і соціальну сферу, створювати робочі місця", - підкреслив новий голова Тернопільської ОДА.
Тернопільську область очолив Ігор Сопель, який балотувався від "Слуги народу" по 166 округу в Тернопільській області, але програв самовисуванцю Миколі Люшняку. Сопель є керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес", яке здійснює виробництво хлібобулочної продукції. У 2010-2015 роках був депутатом міськради Хоросткова. З 2017 року - голова місцевої Федерації футболу.
КАК РОМАНТИЧНО!))))
ЗЕлену гныль видно из далека
Моральные издевательства толкнули его в обятия ЗЕ....
Такого же ущерюного...мелкого..и мстительного
Шо ты народила?))))
Оригинально.
СУПЕР!
брат....
головне, щоб порядна і шанована людина, але це тільки тернопільчани скажуть. Думаю так і є.
Новы лица...а судя по Яреме и не только лица)))
это оборот ФОПа за год, а не то, что он заработал чистыми
совпадєніє?
Як не Сивуха та Сопель, ну в зелебенських і кадри, жах...)))...
Р. Хайнлайн. "Уплыть за закат"
He is doing his best.