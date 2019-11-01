 Разумков зібрав голів парламентських фракцій на нараду

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пленарному засіданні в п'ятницю.
"Шановні колеги, я звертаюся до голів фракцій: прошу зібратися в моєму кабінеті на нараду", - сказав Разумков.
Водночас про причини і цілі наради спікер парламенту нічого не сказав.
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.
https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
Подвел турборежим Ярему))))))
Мы часто называли Раду борделем в переносном смысле, а «слуги народа» превратили её в бордель в прямом.
Вони зробили це разом!
А ты об озере...
-так опубликуй рейтинг где нас поддерживает 100500% населения! делов то..
-с єтих рейтингов и так уже смеються!!! они до выборов еще более менее работали, пока наш зелюмпень рот открывал только по команде голос из под бороды. сейчас у него реальная поддержка только в лугандоне. Украинцы его готовы с говном смешать, причем говном они считают всю партию "сук-уродов".
-да пошли они все в ж..пу! мы моновласть, ****!
-яременко, ты вообще пасть закрой со своими ж..пами!
Утром ты чатишь про сиСИ пиСИ,
Вечером ты уже в Тви у БиБи́Си.
Слава нашла «слугу нарида».