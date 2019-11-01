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Все про:ВР (5981) Разумков Дмитро (259)

 Разумков зібрав голів парламентських фракцій на нараду

Спікер ВР Дмитро Разумков запросив глав парламентських фракцій на нараду у своєму кабінеті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пленарному засіданні в п'ятницю.

"Шановні колеги, я звертаюся до голів фракцій: прошу зібратися в моєму кабінеті на нараду", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проведе наступного тижня з'їзд для обрання нового голови партії, - Разумков

Водночас про причини і цілі наради спікер парламенту нічого не сказав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157244
 
 
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Нищета и убогость.
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.

https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
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Если депутатам платят налом, то и прокуроры и судьи не должны жить на одну зарплату. Что они лохи что ли? И конец борьбы с коррупцией. Ежик сдох.
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Что-то людей в Горловке совсем не видно. Все выехали из славной Горловки подальше от коричневой чумы.
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Интересно, будут Ярёменко разбирать или тех, кто фото делал?
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Если Яременко прикроют, то рейтинг Вована конкретно пошатнется. Тут все просто.
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Будут решать вопрос обустройства в Раде борделя.
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Разумков, приводи в порядок своих слабоумных подопечных, потому что они ведут себя как маразматики. И выгоняй из Рады сексуально озабоченных, они позорят Украину на весь мир.
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После избрания нелоха и так днище! Хотя эти могут и пробить...
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 14 ч.14 часов назад

Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание - Цензор.НЕТ 3164

Мы часто называли Раду борделем в переносном смысле, а «слуги народа» превратили её в бордель в прямом.
Вони зробили це разом!
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Пропадает озеро Свитязь и никто ничего не делает.
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"Мы тут посовещались и решили - смартфончики на входе в зал все будут сдавать."
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Украинцы не любят когда русские их называют братским народом у них иное мнение.
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-ребята вы в серьезном репутационном про..бе-бе-бе!
-так опубликуй рейтинг где нас поддерживает 100500% населения! делов то..
-с єтих рейтингов и так уже смеються!!! они до выборов еще более менее работали, пока наш зелюмпень рот открывал только по команде голос из под бороды. сейчас у него реальная поддержка только в лугандоне. Украинцы его готовы с говном смешать, причем говном они считают всю партию "сук-уродов".
-да пошли они все в ж..пу! мы моновласть, ****!
-яременко, ты вообще пасть закрой со своими ж..пами!
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Предмет совещания: "Пётр Алексеевич, вляпались мы не па-деццки. Майдан грядёт, с вертолётом на Ростов. Спасайте нас."
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание - Цензор.НЕТ 5856

Утром ты чатишь про сиСИ пиСИ,
Вечером ты уже в Тви у БиБи́Си.

Слава нашла «слугу нарида».



Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание - Цензор.НЕТ 3574
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