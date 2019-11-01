 Разумков зібрав голів парламентських фракцій на нараду

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пленарному засіданні в п'ятницю.

"Шановні колеги, я звертаюся до голів фракцій: прошу зібратися в моєму кабінеті на нараду", - сказав Разумков.

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Водночас про причини і цілі наради спікер парламенту нічого не сказав.