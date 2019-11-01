 Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "BBC News Україна"
"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. У такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила міністерка.
При цьому, за її словами, будуть працювати експерти офісу реформ - групи по три-п'ять осіб, які будуть готувати аналітику і матеріали.
Вона зазначила, що буде використовувати знання різних фахівців у подальшому, але це буде відбуватися в іншій формі і статусу радників ні у кого вже не буде.
"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Я не підозрювала, що в суспільстві будуть сприймати, що кожен радник - це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було. Кожен , хто приходив від міністра і говорив, що він його радник, сприймався як ще одні вуста, ще одні очі", - заявила Скалецька.
Нагадаємо, раніше, 14 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомило про призначення чотирьох осіб на посади радників міністра: Олексія Яременка, Віктора Ляшка, Матвія Хренова і Серго Кітіашвілі.
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.
https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
"Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза"
Тупа стервозна хмизда, що дорвалася до влади над іншими.
Забыла добавить "и еще один карман".
- А карман должен быть только один! Мой!
Згадується начальниця-ТП з фільму "Диявол носить Prada"... схоже, ця ***** його подивилася і сказала "от маладец баба, так лохов и нада строить!"
І це ж сиділо,мудрувало,який би виверт вчудить !
или как минобраз - пту?
2002-2006 - училась на факультете права и администрации в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине, получила степень доктора правовых наук.
Медицинского образования нет.
А тут они, как только "своя правоведка" залезла в МОЗ, так они языки в *опу затянули.
Власть переминлась, наши совковые зу-ублюдки снова у руля.
Вчора всі побачили, що голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики, не вміє робити дві речі - берегти таємниці і говорити чесно без примусу. Але цей кейс став нагодою актуалізувати для суспільства питання легалізації секс-роботи.
Чому це важливо:
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2476571519294067/?type=3&theater