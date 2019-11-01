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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (1008) звільнення (706) Зоряна Скалецька (33)

 Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька планує сьогодні підписати наказ про звільнення всіх своїх радників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "BBC News Україна"

"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. У такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила міністерка.

При цьому, за її словами, будуть працювати експерти офісу реформ - групи по три-п'ять осіб, які будуть готувати аналітику і матеріали.

Вона зазначила, що буде використовувати знання різних фахівців у подальшому, але це буде відбуватися в іншій формі і статусу радників ні у кого вже не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Я не підозрювала, що в суспільстві будуть сприймати, що кожен радник - це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було. Кожен , хто приходив від міністра і говорив, що він його радник, сприймався як ще одні вуста, ще одні очі", - заявила Скалецька.

Нагадаємо, раніше, 14 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомило про призначення чотирьох осіб на посади радників міністра: Олексія Яременка, Віктора Ляшка, Матвія Хренова і Серго Кітіашвілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157242
 
   
 Топ коментарі
 
решила уволить своих советников, мы разговариваем на разных языках, они на лытыне какой-то, а я ж как презедент, не лохушка какая-то по понятиям, едрене-фене!
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Зелеплесень тут несколько лет воняла: что Супрун - "санитарка", хотя у неё два американских диплома: биолога и медика.
А тут они, как только "своя правоведка" залезла в МОЗ, так они языки в *опу затянули.
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Сильна реформа. Радник міністра МОЗ перейменовується в "експерта офіса реформ".
І це ж сиділо,мудрувало,який би виверт вчудить !
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Нищета и убогость
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.

https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
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Зебіли, ну навіщо ви дали цим шаріковим владу...?

"Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза"
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Думати головою для тебе не варіант? Хоча вже байдуже. Зробили це разом...
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от і я кажу.. не було варіантів.. або Мародьор, або кіт у ворку.. мародьорів під час війни треба гасити в сортирах..тому мій вибір був однозначний
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"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию" - у перекладі з шаріковського на людський означає "я начальник - тьі дурак" і "рот открьівать будете только по моей команде! я тут начальница, не нравится - пошли накуй!"

Тупа стервозна хмизда, що дорвалася до влади над іншими.
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Это ты о чем? Или о ком? О барыгиных и добарыжных кононеках, грановских и им подобным? Так тут все наоборот. Проснись, ....да, вас обокрали!
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, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза", - заявила Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3157242

Забыла добавить "и еще один карман".
- А карман должен быть только один! Мой!
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Отож бо. Зате понти вище даху - і одразу ставлення до підлеглих як до лайна.
Згадується начальниця-ТП з фільму "Диявол носить Prada"... схоже, ця ***** його подивилася і сказала "от маладец баба, так лохов и нада строить!"
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Сильна реформа. Радник міністра МОЗ перейменовується в "експерта офіса реформ".
І це ж сиділо,мудрувало,який би виверт вчудить !
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она хоть имеет мед.образование?
или как минобраз - пту?
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2002 - окончила факультет юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», получила квалификацию специалиста.
2002-2006 - училась на факультете права и администрации в Университете Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине, получила степень доктора правовых наук.

Медицинского образования нет.
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Зате... Два вьісоких образАвания - енто вам не зуй собачий!

Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька - Цензор.НЕТ 1707
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А богатирьова стоїть за спиною як сірий кардинал .
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Мадам, а у вас медицинское образование есть ?
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Її відповідь має звучати - "Три класса, два коридора и швейная бурса. Ну и что? Ну. И. Что? Зато я теперь в дамках, а тьі со своими дипломами-х*епломами будешь у меня нижний брейк плясать, лошара! Прикольна, да?"
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решила уволить своих советников, мы разговариваем на разных языках, они на лытыне какой-то, а я ж как презедент, не лохушка какая-то по понятиям, едрене-фене!
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Зелеплесень тут несколько лет воняла: что Супрун - "санитарка", хотя у неё два американских диплома: биолога и медика.
А тут они, как только "своя правоведка" залезла в МОЗ, так они языки в *опу затянули.
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Краще б вона зі своєю юридичною освітою пішла реформи в правових секторах проводити, а то вони там такого навертіли з ліквідаціями прокуратур, управлінь юстиції, що скоро всі суди завалять адмінпозовами за незаконні звільнення, а платити збитки доведеться позивачам з державної кишені.
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Уволят троих, например, а работать будут три группы по три-пять человек....прикольная экономия... Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5321
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Как гов-но не назови.... Оно от этого г-ом быть не перестанет.
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Звичайно, Треба набрати косметичок, стилістів, фітнес тренерів, масажистів
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Со слов этой хитрожопой все советники умнее ее Прикольненько
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А тим часом на роботi вчасно не платять зарплату и знов доводиться брати позику. на сайтi finko.com.ua завжди гарантованi виплати i бонуси. А звiльнити радникiв не змiнить економiчну ситуацiю.
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Да, да, да. Только заставили в поликлиниках реально докторов работать, как они и перестали. Мол, ваша ******** реформа больше никому не нужна, всё будет как и раньше, пошли нак,,й.
Власть переминлась, наши совковые зу-ублюдки снова у руля.
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Заставил кто? Ответь, бык одноклеточный.
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Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun 16 ч.16 часов назад

Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5139

Вчора всі побачили, що голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики, не вміє робити дві речі - берегти таємниці і говорити чесно без примусу. Але цей кейс став нагодою актуалізувати для суспільства питання легалізації секс-роботи.
Чому це важливо:
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2476571519294067/?type=3&theater

Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9367
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Порохоботи зовсім оскаженіли відносно освіти міністра МОЗ і не доганяють що в Любліні їй присвоїли звання доктора , а яких наук то другорядне . Так зєбіли 73% ?
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