 У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Міністерство оборони і Національна гвардія України отримали ОВТ в рамках виконання Концерном Державного оборонного замовлення та інших контрактів із замовниками.
"Найбільше цього місяця було передано вогнеметів і пускових пристроїв - сумарно близько 400 одиниць. Більше 300 одиниць спеціальної навігаційної апаратури. Військовослужбовці також отримали нову і відремонтовану бронетехніку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Концерн почав міжнародний аудит і добір нових керівників на свої підприємства-учасники.
На этой неделе советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн дал интервью российской газете "Известия". Интервью было опубликовано на сайте IZ.ru 29 октября. Через несколько дней на него обратили внимание израильские СМИ, в частности сайт Ynet.
Особый интерес израильских СМИ вызвало заявление Бульштейна о том, что Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине.
В интервью "Известиям" Ариэль Бульштейн, в частности, сказал: "Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе, на Украину. Но это происходило и происходит на двусторонней основе. Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".
Журналист "Известий" Эльнар Байназаров уточнил: "Вы хотите сказать, что Россия не поставила Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля?" В ответ на это Ариэль Бульштейн заявил: "В прошлом были израильские просьбы о невыполнении поставок или заключении договоров на поставку определенных видов вооружений странам, которые угрожают Израилю".
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
Все о себе, да о себе родимых.
Это еще раз доказывает, что миром правит закон Джунглей, а не какая там дермократия. Запад забрал обманом ядерное оружия в Украины, десятки лет смотрел сквозь пальцы на развал Украины от армии до экономики пророссийскими силами в Украине. Спросите для чего? В обмен на сокращения россией ЯО(которое угрожает западу), ее дешевые природные ресурсы, ...
Плюс на минус - как-то не получается 697 ЕДИНИЦ! Т. е. Штук! За месяц! Огнеметы и ПУ (если это не РСЗО) - одноразовые устройства. Навигация - изделия длительного использования. А сколько же осталось на "новую и отремонтированную бронетехнику" на все 100+ предприятий концерна?