EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, Технології
  2267  19
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1153) Укроборонпром (536) ЗСУ (370)

 У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки

У жовтні Державний концерн "Укроборонпром" передав українським захисникам 697 одиниць озброєння і військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Міністерство оборони і Національна гвардія України отримали ОВТ в рамках виконання Концерном Державного оборонного замовлення та інших контрактів із замовниками.

"Найбільше цього місяця було передано вогнеметів і пускових пристроїв - сумарно близько 400 одиниць. Більше 300 одиниць спеціальної навігаційної апаратури. Військовослужбовці також отримали нову і відремонтовану бронетехніку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Концерн почав міжнародний аудит і добір нових керівників на свої підприємства-учасники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157239
 
   
 Топ коментарі
 
Это еще заслуга Порошенко и его команды, а Зе команда - слуги уродов передадут презервативы и надувных проституток
 показати весь коментар
 
у зеленых капитулянтов противоположный тренд, - они все за мир, за русский мирЪ
 показати весь коментар
 
И никто не пропиарился на этом?! У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки - Цензор.НЕТ 8526
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это еще заслуга Порошенко и его команды, а Зе команда - слуги уродов передадут презервативы и надувных проституток
 показати весь коментар
 
 
у зеленых капитулянтов противоположный тренд, - они все за мир, за русский мирЪ
 показати весь коментар
 
 
Ну и как ты себе представляешь это. Командование приказывает отступать, а ты полезешь в окоп воевать, посадят в тюрьму за невыполнение приказа и впаяют прилично.
 показати весь коментар
 
Легче,конечно,на сайтах поливать президента,который хоть что-то пытается изменить,чтобы не гибли люди.Он прекрасно понимает,с кем имеет дело,но пытается работать в направлении хоть какого-то продвижения сложнейшего вопроса.
 показати весь коментар
 
Интервью советника Нетаниягу "Известиям": Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине




У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки - Цензор.НЕТ 8902

У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки - Цензор.НЕТ 8902
У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки - Цензор.НЕТ 8902



На этой неделе советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн дал интервью российской газете "Известия". Интервью было опубликовано на сайте IZ.ru 29 октября. Через несколько дней на него обратили внимание израильские СМИ, в частности сайт Ynet.
Особый интерес израильских СМИ вызвало заявление Бульштейна о том, что Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине.
В интервью "Известиям" Ариэль Бульштейн, в частности, сказал: "Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе, на Украину. Но это происходило и происходит на двусторонней основе. Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".
Журналист "Известий" Эльнар Байназаров уточнил: "Вы хотите сказать, что Россия не поставила Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля?" В ответ на это Ариэль Бульштейн заявил: "В прошлом были израильские просьбы о невыполнении поставок или заключении договоров на поставку определенных видов вооружений странам, которые угрожают Израилю".
 показати весь коментар
 
 
Да. И еще. Будьте готовы. Если Вы хорошо научитесь стрелять с рогатки от которых российские оккупанты будут нести тяжелые потери, то вас США И ЕС могут приравнять к террористическим групировкам.
 показати весь коментар
 
Заслуга Потрошенко - шесть взованных складов с боеприпасами,сорванная поставка БТР-4,и "Дозоров" в войска,белорусские МАЗы,вместо Украинских КРАЗов,и медицинские Грэт Волы по цене почти 1,5 лямов,при цене оригинала 500 тыс.Миллион за будку установленную на Грэт Вол брал.***** ненажерливая.
 показати весь коментар
 
санітарки «Богдан 2251», зроблені на базі китайського позашляховика «Great Wall». Як стало відомо «Грошам» з ексклюзивних документів, які є у розпорядженні редакції, ці автівки у 2016 році армії продавали по 879 тисячі гривень. Але потім вони різко здорожчали - 1 мільйон 138 тисяч у 201 році, у 2018-му вже по 1 млн 527 тисяч. Цього року трошки дешевше за 1 мільйон 456 тисяч гривень.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
 показати весь коментар
 
пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
 показати весь коментар
 
Интервью советника Нетаниягу "Известиям": Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине

Все о себе, да о себе родимых.

Это еще раз доказывает, что миром правит закон Джунглей, а не какая там дермократия. Запад забрал обманом ядерное оружия в Украины, десятки лет смотрел сквозь пальцы на развал Украины от армии до экономики пророссийскими силами в Украине. Спросите для чего? В обмен на сокращения россией ЯО(которое угрожает западу), ее дешевые природные ресурсы, ...
 показати весь коментар
 
"В октябре Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинским защитникам 697 единиц вооружения и военной техники." + "...всего в этом месяце было передано огнеметов и пусковых устройств - суммарно около 400 единиц. Более 300 единиц специальной навигационной аппаратуры. Военнослужащие также получили новую и отремонтированную бронетехнику" Источник: https://censor.net.ua/n3157239
Плюс на минус - как-то не получается 697 ЕДИНИЦ! Т. е. Штук! За месяц! Огнеметы и ПУ (если это не РСЗО) - одноразовые устройства. Навигация - изделия длительного использования. А сколько же осталось на "новую и отремонтированную бронетехнику" на все 100+ предприятий концерна?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору