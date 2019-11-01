 Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт

Таку заяву зробив політичний аналітик Олексій Калініченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це, за великим рахунком, називається крах цілої індустрії в країні. Адже весь прибуток буд йти насамперед на погашення податкових зобов'язань перед державою, які зростуть. За деякими оцінками, в 3-4 рази можуть піднятися ці ставки", - сказав він.

Також це загрожує втратою ринків, які ще займає українська металургія. Це вже йде автоматично обрізання дохідної частини бюджету, надходження валютних. Тобто те, що ми продаємо в результаті. Не варто забувати і про соціальну складову, якщо буде згортатися виробництво, значить, люди будуть, я до цього теж хочу підвести, то люди будуть позбавлятися робочих місць. Куди ці люди підуть? Вони можуть піти на вулицю", - додав Калініченко.

Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір розглянути зміни до Податкового законодавства, винесені в законопроєкт № 1210, він передбачає значне підвищення ренти на залізну руду, і тим самим робить металургійну галузь в Україні збитковою, а металопродукцію неконкурентною на світових ринках через різке зростання її ціни.