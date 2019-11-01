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 Суспільство
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Все про:законопроект (836) рента (20)

 Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт

Ухвалення законопроєкту 1210 призведе до краху цілої індустрії в країні, що неминуче призведе до позбавлення робочих місць. Люди вийду на вулиці.

Таку заяву зробив політичний аналітик Олексій Калініченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це, за великим рахунком, називається крах цілої індустрії в країні. Адже весь прибуток буд йти насамперед на погашення податкових зобов'язань перед державою, які зростуть. За деякими оцінками, в 3-4 рази можуть піднятися ці ставки", - сказав він.

Також це загрожує втратою ринків, які ще займає українська металургія. Це вже йде автоматично обрізання дохідної частини бюджету, надходження валютних. Тобто те, що ми продаємо в результаті. Не варто забувати і про соціальну складову, якщо буде згортатися виробництво, значить, люди будуть, я до цього теж хочу підвести, то люди будуть позбавлятися робочих місць. Куди ці люди підуть? Вони можуть піти на вулицю", - додав Калініченко.

Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір розглянути зміни до Податкового законодавства, винесені в законопроєкт № 1210, він передбачає значне підвищення ренти на залізну руду, і тим самим робить металургійну галузь в Україні збитковою, а металопродукцію неконкурентною на світових ринках через різке зростання її ціни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157238
 
   
 Топ коментарі
 
Человек, который трижды потерпел неудачу в каком-либо деле, обычно переквалифицируется в экспёрды (© Эрнест Брама)
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Ахметов грабит людей и что б не платить налоги с украденых им заводов, выгоняет этих людей бастовать
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Олигофрены все не уймутся и угрожают вывести своих рабов на улицы если им не дадут воровать? Ахметов получает сверхприбыли, финансирует боевиков, скупает все заводы и визжит что ему не хватает денег? Так пускай продаст свои яхты и самолеты.
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Унас, пока люди не выйдут, власть не чешется!
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та пусть принимают! видеть рожи зебилов - "а нас-то за что? слуги обещали снизить тарифы, а не лишить зарплаты!" - бесценно Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 5657
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Ну конечно же его отменят, законопроект этот )))

Это типичный способ действий братков из 90-х:

наехать, создать проблему, а потом за плату эту же созданную самими проблему убрать.
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Человек, который трижды потерпел неудачу в каком-либо деле, обычно переквалифицируется в экспёрды (© Эрнест Брама)
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І обов'язково кожномі наліпку Зе+1 на лоба.
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Авторитетность экспертного заключения обратно пропорциональна числу утверждений, понятных широкой публике (© Закон Гаммиджа)
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А вже набридли проплачені алігархами пропагандони. Такий вой - психічні атаки. Якщо майже задарма продавати власність народу України руду, можливо краще, щоб полежала для наступних поколінь?
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а чужую руду за какой хрен закупать будешь для нынешнего поколения ?
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то есть кроме тупого отшучивания ответить тебе нечем ?
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Ахметов грабит людей и что б не платить налоги с украденых им заводов, выгоняет этих людей бастовать
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Кожен з нас експерт.
Скіко можна здівацця над Рінатом.
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!
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Олигофрены все не уймутся и угрожают вывести своих рабов на улицы если им не дадут воровать? Ахметов получает сверхприбыли, финансирует боевиков, скупает все заводы и визжит что ему не хватает денег? Так пускай продаст свои яхты и самолеты.
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Ахметов и КО подняли людям цены и тарифы в 10 раз и люди не вышли на улицы. А если Ахметову поднять налоги на украинские ресурсы всего на 2% то ета сволочь уже готова свою титушню вывести на улицы к массовым беспорядкам. Ахметов уже на воле загулялся.
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В Украине по 4 гривни принимают металолом. Ето самая низкая цена в мире. Зачем вам вообще руда если есть уже готовый металл. Кстати ***** говорит Ахметову большое спасибо за метал предоставленный для постройки керченского моста.
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Пускай лучше товарищ экспэрд скажет с какой целью Ахметов строит в Украине целые парки ветряных и солнечных електростанций, електроенергия которых дороже на 600% атомной електроенергии? Ето не ударит по заводам и фабрикам и люди не выйдут на улицы когда ихняя комуналка и тарифы повысятся в 6!!! раз и все украинские предприятия станут не конкурентоспособными?
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Законопроект 1210 лишит уродов заработков в миллиарды.
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П..єц і Зрада


в бідних рудокопачів...


народ голодний


Вийде бунтувати


.. Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 7745
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Цензор !! ви заї..али!!!


чому постійно включається 112 канал рекламним ботом !!??
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Полмиллиона населения в городе вдохнут кислорода наконец-то,когда закроется эта газовая душегубка,а всего-навсего 10 000 работников лишатся работы.Дети и взрослые меньше будут болеть онкологическими заболеваниями и аллергией,а местную власть перестанут топтать эти металлургические петухи.
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Все правильно! Здоровым Зебилам - чистый воздух!
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Вам лично большая благодарность за то,что продолжаете поглубже зарывать своего патрона своей агрессией.Вы это уже сделали и продолжаете очень успешно! Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 9025
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Срочно езжайте отттудова!!! У вас начинаются первые признаки кислородного голодания! Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 3494
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Ахметов вряд ли лишится сверхприбылей, но безработных фанатов ЗЕ прибавится Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 5107 Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 5107 Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 5107
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Всем безработным дать по 2 га земли из госрезерва и пусть занимаются сельским хоз-вом и дышат свежим воздухом и любуются природой!
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Это только меня достала уже тошнотная желчь порохоботов?
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