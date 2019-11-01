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 Суспільство
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Все про:енергетика (376) альтернативна енергетика (15)

 Від Зеленського і Ради зажадали негайних реформ у сфері енергетики, - відкритий лист Української асоціації відновлюваної енергетики

Відновлювана енергетика, енергоефективність, енергозбереження, системи накопичення енергії, декарбонізація, екологізація і об'єднання з ENTSO-e повинні стати єдиними пріоритетами розвитку енергосистеми України.

Про це йдеться у відкритому листі Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) на адресу президента України, Верховної Ради та учасників ринку відновлюваної енергетики, пише Економічна правда.

Як наголошується в зверненні, енергогенеруюча система України є однією з найбільш зношених і морально застарілих в світі. "Україна має вибір або вкладати гроші в сучасні технології та бути незалежною, або через деякий час стати імпортно енергозалежною країною і жити з постійним відчуттям наближення техногенних катастроф на кшталт Чорнобильської. Відновлювана енергетика є єдиною новою і надійною генерацією, яка не залежить від викопного, імпортованого палива", - йдеться в листі.

В УАВЕ вказують на те, що Кабмін не докладає достатніх зусиль з інформування громадян про кричущий технічний і фінансовий стан справ у галузі.

"Суспільство не усвідомлює, що видобуток вугілля і урану в Україні є одними з найдорожчих і найменш ефективних у світі. Що викиди промислових ТЕС і ТЕЦ неможливо буде привести у відповідність до вимог 4-го енергопакету ЄС. Що, починаючи з 2022 р українську енергосистему треба від'єднати від енергосистеми РФ і Білорусі, а з 2023 року - приєднатися до європейського ринку ENTSO-e, що, в свою чергу, також потребує значного фінансування. Близько 4 млрд євро необхідно інвестувати найближчим часом в системи гідроакумулюючих електростанцій. Без необхідних змін в стратегії розвитку енергосистема України є банкрутом навіть без урахування витрат на поновлювану генерацію", - заявляють в Асоціації.

Також в УАВЕ звертають увагу на те, що громадяни абсолютно необізнані зі справжньою ціною генерації е/е з традиційних джерел, а тим часом весь цивілізований світ вже зробив свій остаточний вибір на користь виключно "зеленої" енергії, яка не шкодить екології.

Водночас, як нагадують у УАВЕ, стан довкілля та екології в Україні залишаються найбільш гострими викликами.

Для вирішення комплексу проблем в українській енергетиці Асоціація пропонує реалізувати ряд кроків:

- відмовитися від ідеї ретроспективного перегляду зобов'язань держави по вже здійсненим інвестиціям;

- оновити енергостратегію України з чітким планом заміщення старих потужностей новими ВДЕ;

- екстрено протягом року приватизувати всі без винятку вугільні шахти, ТЕС і ТЕЦ;

- забезпечити перехід до ринкових цін на електричну енергію для населення (субсидії для вразливих категорій споживачів);

- скоротити термін введення в експлуатацію проектів ВДЕ з наданням "зеленого" тарифу;

- надати можливість добровільної реструктуризації умов договорів купівлі-продажу е/е за "зеленим" тарифом (pre-PPA) зі зниженням рівня "зеленого" тарифу та продовженням терміну дії договору;

- одночасно забезпечити проведення аукціонів із значними квотами, які забезпечать конкурентну реалізацію проектів по pre-PPA;

- скасувати пільгу з ПДВ на імпорт обладнання ВДЕ;

- збільшити мито на імпорт е/е з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства, з метою фінансування розвитку ВДЕ та заходів з енергозбереження;

- скасувати 3,2% пільгу по акцизу на електроенергію ВДЕ, а кошти з акцизу на всю електроенергію направити на виплату пільг і субсидій громадянам;

- підвищити ставку податку за СО2, кошти направити на виконання держгарантій в секторі ВДЕ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157236
 
 
 Топ коментарі
 
Найкраща реформа зеленського - забрати свою жидівсьу морду з України.
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Приоритетом энергетики должно стать дешевое электричество для украинцев. А вот когда зарплаты и пенсии станут как в германии тогда и занимайтесь подобной херней как солнечные панели и ветряки.
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Такі високі слова... А під ними єдине бажання - обдирати народ України в 3 рази більше, ніж обдирають людей в Європі.
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Может хватит уже реформ от реХорматоров.
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Приоритетом энергетики должно стать дешевое электричество для украинцев. А вот когда зарплаты и пенсии станут как в германии тогда и занимайтесь подобной херней как солнечные панели и ветряки.
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Найкраща реформа зеленського - забрати свою жидівсьу морду з України.
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недомерок даже если вдруг захотел бы -не успеет)
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Такі ж вже єсть рехворми, колобаба бере е/е з рашки та вже кілька лярдів за декілька місяців пробачили та насипали. Все гаразд 73-ті шлемазли😉😉😉
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Полуправда, к тому же уши Ахметова сильно торчат.
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УАВЭ! Завтра все для вас сделают. В чем проблема?
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ЗЄнелох не розуміє важливості енергетики для України, то йому все одно що х...м по клавішам.
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Zelionaja energija eto prioritet dlia EC stran.Veternoje ona teper sostavliajet 14% v EC stranx vsej elektro energiji.Do 2030 goda eto dolzno dostic 50% v EC stranax.Danija tut poka lyder svyse 40% u nix.Solnecnoje eto toze perspektyvnaja na nioje toze vlozyt bolsije dengi
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Ух-ты... А при ворах Януковиче и Порошенко требовальщикам было нормально?
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"...Української асоціації відновлюваної енергії..."
===
Ліво-комуняцьке збіговисько.
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Реформы Зе уродов это выдать эбонитовые палочки полицейским для разгона 73% ....
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Вы идиоты?Какие реформы от бандитов при власти сменившие таких же бандюков 😂👎
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Зато наше население самое бедное в Европе, и уже понимает - за зеленую электроэнергию приходится платить в 3 раза дороже.
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А не пошли бы вы куда подальше со своей альтернативной энергетикой. Сами у себя покупайте по таким ценам. Засрали все, из-за гэсов реки в болота превратились, ветряки огромные территории занимают и убивают птиц, и за это все гавно еще и переплачивать приходится
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аметівські і клюєвські вимагають
залишити їх монополії у спокої..

а порохоботи їм підспівують..

для розвитку України край потрібно знищити
монополію ахметки в теплових станціях і
в вугіллі ..

Україні знаходиться на 128 місці у рейтингу
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