 Станції метро "Театральна" і "Хрещатик" в Києві закрили через повідомлення про мінування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Станції "Театральна", "Хрещатик" + пересадки зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Зараз на цих станціях працюють вибухотехніки і кінологи", - сказано в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що станція метро "Арсенальна" закрита на вхід.

"Всі ескалатори працюють на підйом в зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку. Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути тисняви ​​та травмування на платформі. На вихід станція працює в звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

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