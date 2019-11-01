 Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко

Про це 1 листопада на Львівському безпековому форумі заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У червні 2014 року у мене були ілюзії, що мир - це просто: оголосити режим припинення вогню, домовитися з Росією, змусити вивести (російські. - Ред.) регулярні війська, радників, техніку, боєприпаси, і за 2-4 тижні принести багатостраждальний мир", - сказав він.
"В результаті контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це був наступ зі звільнення української землі. Наступ, коли ти знаєш дуже обмежені можливості своїх військ. В умовах відсутності техніки і ембарго країн НАТО на поставку нам зброї ... І все одно в цих умовах потрібно було звільняти нашу землю. Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, нічого не було б", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання про найскладніші рішення, які йому довелося ухвалювати на посту президента.
не желает рассказать, зачем дал команду ликвидировать Мужчиля ?
Он кем тогда был?
https://censor.net.ua/photo_news/344901/v_severodonetske_otkryli_pamyatnik_generalu_radievskomu_pogibshemu_vo_vremya_osvobojdeniya_goroda_ot
Карты будут показаны с "увеличилась в 2,5 раза ... с моментом боев за Иловайск" ?
Вы тоже читайте все и отвечайте:
"Карты будут показаны с "увеличилась в 2,5 раза ... с моментом боев за Иловайск" ?"
"А по сравнению с моментом боев за Иловайск ( пик наступления ВСУ) конечно же территория ОРДЛО увеличилась в 2,5 раза ( смотрите карты)."
Восстанови хронологию и не сочиняй здесь сочинения на вольную тему. За это сочинение - неуд.
У 2015 році одна маленька обрізана нацменшина розпочала сіяти розбрат серед українців і
у 2019 році вже захопила владу в Україні..
Тепер ці ПОЦи відверто і нагло цькують патріотів, які кров" ю захистили Україну від загарбника. Цькують лідерів визвольного руху.
Вони, ПОЦи, торгують Україною!!!!!!!!!
НЕ віриться у те що Зебені та зебобіки настільки дурні і тупі що не усвідомлюють що роблять і що з цього виходить.Вони роблять це свідомо.
І розрахунок на те що при провокативній поведінці Зебенів і зебобіків вони піднімлять істерію про загострення атнисемітських настроїв в Україні і звинуватять у цьому БАНДЕРІВЦІВ
(українських буржуазних націоналістів). Ярлики вони вже розпочали розповсджувати по усьому світові через своїх обрізаних представників. Тим більше що Зебеня нагадив своїм сородичам у Штатах і йому потрібно відводити удар від себе.
Але нам УКРАЇНЦЯМ потрібно своє робити!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !
А потом как попёрло, решил пока есть время, подзаработаю...
Welt Schmerz
Mora Zfayfer
имеют мозгов больше чем платный каментор.
Крапка.
Доречі ця самооцінка буде броньою на суді, бо визнає його неповносправним і непідсудним, коли в країні почнеться повний колапс всього. Відсидиться на Глєвасі трохи, і потім з широкою посмішкою - на всі чотири сторони.
Капець...
Народ в гнєвє.
це сімейка сепарні.
не думаю, що на волині це так минеться.
взагалі дамбасюр тут не дуже поважають.
а жінок немає чого домішувати - жінки слабо розбираються в політичних питаннях - я вам скільки пояснював-пояснював, а ви все одно не понімаєте, постійно обливаєте брудом Президента, я ж не кажу , що ви через це сепаратістка - просто ви жінка і не розбираєтесь.
Це ще в Стародавні Греції помітили, що жінки не понімають
взагалі скорого вашого зе матом посилатиму.
обрали УРОДА.
Ви ще його полюбите.
він, до речі, не мій - я пробую оцінити ситуацію об'єктивно з глибоким аналізом. А Аналіз показує - ми на правильному шляху!!!
та подивіться як воно ставиться до критики.
це моральний урод, нікчемний цуцик.
ви ж інтелігентна жінка - не треба отакі негарні слова. Просто ви якась заангажована - може ви тут на роботі?
певно, вам дісталось в особистому житті.
а тепер вся ваша любофф віддана Зелі.
шкода вас....
вважаю, на сьогодні наше спілкування завершено.
в мене не любофф, я так думаю.
а ви на роботі, -вам дали завдання паплюжити чинного Президента. Це страшна і брудна робота - шкода вас.
1-Федына
2-Маруся
3-Рычкова
4-правосековую госпитальершу
..............................
но и забыл,как водится у резидентов,самую важную деталь-НАРОД УКРАИНЫ,который и давал денег на теплики,форму,броники и каски...
а про титанічну та небезпечну працю навіть не згадали.
чи ви би полізли під обстрілом виягати пораненого бійця з поля бою ?
а от "правосековая госпитальерша" цим саме і займалась.