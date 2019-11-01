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 Політика України
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Все про:Порошенко (9832) бойові дії (608)

 Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко

На початку російської агресії проти України були ілюзії, що миру можна досягти швидко.

Про це 1 листопада на Львівському безпековому форумі заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У червні 2014 року у мене були ілюзії, що мир - це просто: оголосити режим припинення вогню, домовитися з Росією, змусити вивести (російські. - Ред.) регулярні війська, радників, техніку, боєприпаси, і за 2-4 тижні принести багатостраждальний мир", - сказав він.

"В результаті контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це був наступ зі звільнення української землі. Наступ, коли ти знаєш дуже обмежені можливості своїх військ. В умовах відсутності техніки і ембарго країн НАТО на поставку нам зброї ... І все одно в цих умовах потрібно було звільняти нашу землю. Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, нічого не було б", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання про найскладніші рішення, які йому довелося ухвалювати на посту президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет України, - ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157229
 
   
 Топ коментарі
 
О свиноматка, привітик,появилась лапуня. Як відкоментуєш Зе дрочера Яременка,нормально він журналюг на чисту воду вивів? В июне 2014 году у меня были иллюзии, что мир - это просто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 725
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Да уж...он вам сударь не подходит!
Он не умеет стучать флейтой по пианино!
Он не ботает на фене с военными!
Он даже не собрал вокруг себя всех друзей ОВОЩА!

ОН НЕ ДЛЯ ВАС!)))
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Умный мужик, а с зельки что взять?
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Какой ты злобный и страшный,теперь земельку никто продавать не будет.
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Навпаки, я добрий і красивий. Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1246 А земельки зєбобіки ще наїдяться до несхочу.
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я знову ж, в 3056-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Порошенко жулик
не желает рассказать, зачем дал команду ликвидировать Мужчиля ?
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Сам захотел договариваться с рыгами, теперь благодаря этому и пришли рыги , но договариваться они не будут, они же не идиоты.
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А чому вони прийшли не за Пороха, а зараз, коли всюди сидить нєлох?
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Шурик не начинайте, я тебе приведу больше пунктов в противоположность ,что можно расценивать, как предательство, и томас твой с ворами в законе еще тот прикол, к кстати на Заподной Украине вообще католикоз , не говоря о том , что есть еще мусульмане, и Украина не религиозное государство 😎
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порошенко опять нагло лжет. Достаточно сравнить карты ато на апрель 2014 года и нынешние. Территории так называемых днр и лнр с тех пор увеличилась почти в 3 раза, они никогда не контролировали Луганскую и Донецкие области полностью, в начале мятежа у них в руках были фактически только Донецк и Луганск, а теперь треть территорий этих областей.
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И при чем апрель 2014 года к Порошенко?
Он кем тогда был?
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та йому лиш би перднути . рокосовский бл. ******* его фио
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По каким конкретно моментам? Вызывали его в ГБР по поводу истории с моряками по кляузе Портнова. По мародерству что конкретно заведено и расследуется?
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Все что освободили ( и потом не утратили) это Мариуполь, Славянск и линия по направлению до Горловки, и треугольник Северодонецк - Лисичанск- Рубежное. ( кстати часть этих пунктов были сданы "трактористами" без боя, они просто от туда бежали.) А по сравнению с моментом боев за Иловайск ( пик наступления ВСУ) конечно же территория ОРДЛО увеличилась в 2,5 раза ( смотрите карты)
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Не надо врать, в боях за тот же Лисичанск погибли украинские военные.

https://censor.net.ua/photo_news/344901/v_severodonetske_otkryli_pamyatnik_generalu_radievskomu_pogibshemu_vo_vremya_osvobojdeniya_goroda_ot

Карты будут показаны с "увеличилась в 2,5 раза ... с моментом боев за Иловайск" ?
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Читайте все " часть городов была оставлена террористами" Часть !!! Пример привести - Дружковка, Константиновка,Северодонецк . ( так что ненужно передергивать.., давай те уж будем честными до конца)
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Ок. Но настоящие бои были, с танками и потерями.
Вы тоже читайте все и отвечайте:
"Карты будут показаны с "увеличилась в 2,5 раза ... с моментом боев за Иловайск" ?"
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Что мне карты смотреть в ноябре 2019 если они у меня на стене с 2014 года с изменением расстановки сил. Не трудитесь что то "увеличивать" или "уменьшать" главное то что имеем на данный момент, и что предстоит иметь в скором будущем.
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Вы же не заботитесь только о будущем, а делаете неподтверждаемые вбросы

"А по сравнению с моментом боев за Иловайск ( пик наступления ВСУ) конечно же территория ОРДЛО увеличилась в 2,5 раза ( смотрите карты)."
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Смотрю. Смотрю Донецк практически в окружении, Часть города Луганска занято ВСУ бои идут в тылу юго восточнее Луганска у Новосветловки, выхода к морю у ОРДЛО и близко нет, наши вклинились между Донецком и Луганском по линии Дебальцево - по направлению к Красному Лучу, наши еще Докучаевск, Старобешево,мы еще контролируем линию границы на таганрогском направлении и не только. Видимо у вас карты не той "масти", бывает. Впрочем что бы не продолжать спор поддержу вас." Мы победили, Порошенко величайший стратег и полководец современности, он освободил пол Украины и не только,он спас Европу ( вплоть до Мальдив, Панамы, Липецка ),он остановил путинское наступление на Киев ( где то в лесах у Чернигова), создал сильнейшую ( по его словам) армию Европы ( почему не мира)и построил вдоль фронта ( по его же словам ) жб линию Мажино ( невидимую, так замаскированна) а еще и Восточный вал своего премьера , он придавил хвост пятой колонне так что они бежали с Украины поджав хвост вместе с своими телеканалами ",что еще вы хотите услышать . Удивляюсь почему ему еще памятники в Украине не стоят. ( наверное из за неправильного народа, тоже бывает)
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не с момента Иловайска, а именно с начала АТО. Под контролем этих недореспублик по сути были только несколько городов, а сейчас треть Луганской и Донецкой областей
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А разве в апреле 2014 года его уже избрали Президентом?
Восстанови хронологию и не сочиняй здесь сочинения на вольную тему. За это сочинение - неуд.
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Парадокс.
У 2015 році одна маленька обрізана нацменшина розпочала сіяти розбрат серед українців і
у 2019 році вже захопила владу в Україні..

Тепер ці ПОЦи відверто і нагло цькують патріотів, які кров" ю захистили Україну від загарбника. Цькують лідерів визвольного руху.
Вони, ПОЦи, торгують Україною!!!!!!!!!
НЕ віриться у те що Зебені та зебобіки настільки дурні і тупі що не усвідомлюють що роблять і що з цього виходить.Вони роблять це свідомо.
І розрахунок на те що при провокативній поведінці Зебенів і зебобіків вони піднімлять істерію про загострення атнисемітських настроїв в Україні і звинуватять у цьому БАНДЕРІВЦІВ
(українських буржуазних націоналістів). Ярлики вони вже розпочали розповсджувати по усьому світові через своїх обрізаних представників. Тим більше що Зебеня нагадив своїм сородичам у Штатах і йому потрібно відводити удар від себе.

Але нам УКРАЇНЦЯМ потрібно своє робити!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !
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Перша половина фрази мала б бути така: "Як я не шкодив, як не забороняв, як не заперечував, а без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, яке об'єднало всю країну...", - П. Порошенко.
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пробежал по коментам. это просто сборище имбецилов, освоившее клавиатуру и доступ в интернет)))) может чем то полезным займетесь, вместо того что бы дрочить на клаве всякую фигню))))) иногда что бы сойти за умного нужно просто промолчать))))
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Интересно а где в это время был дезертир клоун со своими трусливыми наркошами избирателями
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"В июне 2014 года у меня были иллюзии, что мир - это просто: объявить режим прекращения огня".....

А потом как попёрло, решил пока есть время, подзаработаю...
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О чем он говорит, российские военные организовано зашли на Донбасс только в конце августа, и с того момента все пошло в обратную сторону. Например, в Мариуполе летом 2014 была горстка вооруженных бандитов без какой-либо тяжелой техники, а то, что этой горстке удавалось некоторое время держать контроль, исключительно лояльность местных правоохранителей и населения - мало кто вышел на сопротивление.
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Грунтовна праця. Треба зберегти. Цікаво, тарифи у них всіх однакові? Чомусь думаю, що Пєця ольгінським платить більше. Бо навіть у Ліпецьку росіяни на кондитерці більше заробляли в баксах, ніж у нього на Київському Рошені.
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не согласен
Welt Schmerz
Mora Zfayfer
имеют мозгов больше чем платный каментор.
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Може в них персональний тариф? Як для продвинутих тролів?
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Лучший президент Украины из того что было и из того что есть.
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Оцінювати роботу нового уряду(ЗЕ) будемо після 6 місяців роботи.
Крапка.
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Так мінекономіки Мілованов вже погодивсь з оцінкою Коломойського, що він - дебіл. А психо-неврологічна експертиза - 21день. Навіщо так довго чекати?
Доречі ця самооцінка буде броньою на суді, бо визнає його неповносправним і непідсудним, коли в країні почнеться повний колапс всього. Відсидиться на Глєвасі трохи, і потім з широкою посмішкою - на всі чотири сторони.
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Це так.Волонтери,добробати та просто добрi люди шли на самопожертву та сподiвались,що поки вони сдерживают навалу орды,Петя в тылу демонтирует олигополию,старую систему казнокрадов.Его прокурор Юга покараэ рыгоскот,а не стане отписывать им индульгенции.Запустят новые прозрачные институции, таки як Антикор.суд де будут судить топовых чиновников.Прикроет москальский бизнес в Украине введя на них санкции,а не усилит Мертвечука....и многое многое,ще можно додати Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8606
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Це іронія така на російського шпигуна Порошенка? Ну ладно...
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Ти вже вирок ему вынес?Може вже и покарав? Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2204
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А теперь сивоха называет Людей защитивших Украину воинствующее меньшинство. ЗЕбилы напрягайтесь. Портнов вернулся, калетник вернулся, гпу теперь будет небесную сотню судить за нападение на беркут. И вишенька - встречаем януковича. Готовте жопы, урки они такие ....
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На чолі Волинської області зелька поставив якогось данбаса, жєна котрого, судячі з дописів в пейсбукє, переконана сепаратистка та неабияка ватниця.
Капець...
Народ в гнєвє.
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і до чого тут його жєна? шо вона там понімає в політичних питаннях.
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а до того.
це сімейка сепарні.
не думаю, що на волині це так минеться.
взагалі дамбасюр тут не дуже поважають.
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нічого - справляться.
а жінок немає чого домішувати - жінки слабо розбираються в політичних питаннях - я вам скільки пояснював-пояснював, а ви все одно не понімаєте, постійно обливаєте брудом Президента, я ж не кажу , що ви через це сепаратістка - просто ви жінка і не розбираєтесь.
Це ще в Стародавні Греції помітили, що жінки не понімають
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не бісіть мене.
взагалі скорого вашого зе матом посилатиму.
обрали УРОДА.
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нормальний Президент - точно кращий за попереднього, не такий бундючний та не брехун про реформи.
Ви ще його полюбите.
він, до речі, не мій - я пробую оцінити ситуацію об'єктивно з глибоким аналізом. А Аналіз показує - ми на правильному шляху!!!
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чим він нормальний ?
та подивіться як воно ставиться до критики.
це моральний урод, нікчемний цуцик.
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критику ніхто не любить і ви я, і я. Всі хочуть по шерсті, а не проти.
ви ж інтелігентна жінка - не треба отакі негарні слова. Просто ви якась заангажована - може ви тут на роботі?
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я помітила, що ви принижуєте жінок.
певно, вам дісталось в особистому житті.
а тепер вся ваша любофф віддана Зелі.
шкода вас....
вважаю, на сьогодні наше спілкування завершено.
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почалося - гендерна тема. До чого тут це?
в мене не любофф, я так думаю.
а ви на роботі, -вам дали завдання паплюжити чинного Президента. Це страшна і брудна робота - шкода вас.
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Да????😂😂😂😂А как ты говорил,что водонтеры это ноль??? А как ты,тварь жирная приказал убрать добробаты???? Ярош недавно написал,как на них были нацелегы наши ,Грады,,???И
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він не жирний - він брехун патологічний.
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а кстати,петрусь очень умело вплел в политическую борьбу тех волонтеров,без которых "и так бы победили(с)"
1-Федына
2-Маруся
3-Рычкова
4-правосековую госпитальершу
..............................
но и забыл,как водится у резидентов,самую важную деталь-НАРОД УКРАИНЫ,который и давал денег на теплики,форму,броники и каски...
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так написали, наче вони лише кошти з рук в руки перекладали.
а про титанічну та небезпечну працю навіть не згадали.
чи ви би полізли під обстрілом виягати пораненого бійця з поля бою ?
а от "правосековая госпитальерша" цим саме і займалась.
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Апрель 2014, он был тогда лжецом как и раньше. Без наших ребят, мы бы никак. Можно было бы конечно больше помочь оформив займ на сайте finko.com.ua Но тогда был только народ, согласен.
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Йо-мойо, а зовсім недавно він говорив зовсім інше. За свого президентства він вважав що, без волонтерів та добровольців він міг би обійтися. Ось що робить відчуження від корита.
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