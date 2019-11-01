 Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко

Про це 1 листопада на Львівському безпековому форумі заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У червні 2014 року у мене були ілюзії, що мир - це просто: оголосити режим припинення вогню, домовитися з Росією, змусити вивести (російські. - Ред.) регулярні війська, радників, техніку, боєприпаси, і за 2-4 тижні принести багатостраждальний мир", - сказав він.

"В результаті контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це був наступ зі звільнення української землі. Наступ, коли ти знаєш дуже обмежені можливості своїх військ. В умовах відсутності техніки і ембарго країн НАТО на поставку нам зброї ... І все одно в цих умовах потрібно було звільняти нашу землю. Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, нічого не було б", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання про найскладніші рішення, які йому довелося ухвалювати на посту президента.

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