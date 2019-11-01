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Все про:візит (716) Зеленський (3437) Тернопіль (108)

 Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА

Президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Тернополі Глава держави візьме участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України і представить нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також Володимир Зеленський відвідає місцеву школу, де в 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

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Крім того, Президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту "Водна арена Тернопіль".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157227
 
 
 Топ коментарі
 
у премьера колесо спустило. качает
"Украинцу для жизни хватит 150 долларов" © гончарук
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Там уже протияйцеметну бригаду дислокували. Щоб не повторився казус мішка_з_горохом, що падає від влучання яйцем. Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 7176
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який лісапет., Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 8136 рояль ,піаніно і фортепіано куди брати на велобагажник? Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 8223
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А он зеленым начесом штаны оденет. Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 2019 Начес там знатный Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 9199
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"отбыл" А ха ха ха хаха

когда "прибудет" - доложите
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у премьера колесо спустило. качает
"Украинцу для жизни хватит 150 долларов" © гончарук
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Там уже протияйцеметну бригаду дислокували. Щоб не повторився казус мішка_з_горохом, що падає від влучання яйцем. Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 7176
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Краще б він в міріной отбьіл, і бородату бабцю за собой прихватив.
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
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Так там націоналісти і бЕнднровці! Як би пейса не пообрізали зебілу...
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Похоже что теперь не будет делать Владимир Александрович всё будет вызывать раздражение.
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Не зебилы, это вам нужно скушать до конца. Ну и что такого, в том что внутри коричневое и плохо пахнет. Конхфкетка Тузик вкусный Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 8862
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Примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой промышленности...Да для Янелоха там и так все понятно: наливай да пей!)))
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