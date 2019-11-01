 Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Тернополі Глава держави візьме участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України і представить нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також Володимир Зеленський відвідає місцеву школу, де в 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

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Крім того, Президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту "Водна арена Тернопіль".