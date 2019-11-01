 Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави "Укрспирту", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Оголошено конкурс на главу "Укрспирту". Тимчасовий виконувач обов'язків - Сергій Блескун", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.
Зокрема, документом з 1 січня 2020 р. скасовується державна монополія на виробництво спирту.
Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності реалізовувати здійснення діяльності з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.
Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.
Але це лише частина - "вершина айсбергу".
http://argumentua.com/stati/ukrspirt-kto-v-teme-i-kto-v-dole
https://vesti.ua/politika/240667-ukrspirt-kuriruet-avakov-kak-i-prochie-kriminalnye-otrasli-chto-stoit-za-ubijstvom-pankova
https://atr.ua/publications/172935-kogda-kabmin-i-rada-zakroyut-korrupcionnuyu-kormushku-ukrspirta-i-prekratyat-pozorit-gosudarstvo
Правильно,треба порадитись з Бенєй щоби не дати маху і не визнавати конкурс еправдивим,
і не оголошувати повторний.