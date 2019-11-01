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 Економіка
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Все про:конкурс (495) Укрспирт (38) Мінекономрозвитку (168) Милованов Тимофій (46)

 Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави "Укрспирту", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оголосило конкурс на керівника державного підприємства "Укрспирт".

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошено конкурс на главу "Укрспирту". Тимчасовий виконувач обов'язків - Сергій Блескун", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Зокрема, документом з 1 січня 2020 р. скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності реалізовувати здійснення діяльності з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.

Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави Укрспирту, - Милованов 01
Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави Укрспирту, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157226
 
 
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Доки не буде ліквідовано ДП "Укрспирт" - здолати тіньовий обіг алкоголю буде неможливо.
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А как записаться на конкурся ,я тоже хочу😀
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Каждый из нас не только **********, но и глава "Укрспирта". Наливай!
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Особливу увагу необхідно приділити наркодиспансерам. Найдостойніші там поправляють підірване здоров'я.
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А,ну хто в нас виграє конкурс.......
Правильно,треба порадитись з Бенєй щоби не дати маху і не визнавати конкурс еправдивим,
і не оголошувати повторний.
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